Lando Norris verrät: So inspiriert ihn Formel-1-Urgestein Lewis Hamilton

Wenn Lando Norris das Visier runterklappt, nimmt jeder Fahrer auf der Piste genau eine Rolle für ihn ein – er ist ein Rivale, den es zu schlagen gilt. Das trifft auch auf seinen Landsmann Lewis Hamilton zu, gegen den der Brite genauso hart kämpft wie gegen jeden anderen Gegner. Doch neben der Strecke erfüllt der siebenfache Weltmeister für Norris auch eine Vorbildfunktion.

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Dies verriet der McLaren-Pilot am Rande des Autódromo José Carlos Pace angesichts des Meilensteins von Hamilton, der in Interlagos seinen 400. GP-Einsatz bestritt. «Es ist nahezu unglaublich, was er schon so lange schafft – selbst jetzt noch», schwärmte der 27-Jährige, der das jüngste Rennen für sich entschied.

«Es ist unfassbar, wie er gegen Charles Leclerc kämpft, der locker zu den Besten in der Startaufstellung gehört. Er ist unglaublich schnell, und der Umstand, dass Lewis ihm immer noch die Stirn und einen guten Fight bieten kann, speziell in diesem Jahr, ist beachtlich», fuhr Norris fort. «Ich glaube, jeder geniesst es, zu sehen, wie Charles eine bessere Leistung zeigen und mehr aus dem Auto herausholen kann.»

«Die letzten Jahre waren wohl nicht so nach seinem Geschmack, was die Autos und Regeln angeht. Aber nun ist er wieder ganz der Alte und kämpft an der Spitze. Er beweist einmal mehr, dass er zu den besten gehört. Es ist eine unglaubliche Errungenschaft, so lange mithalten zu können», lobt der 14-fache GP-Sieger, der auch zugibt: «Er ist für viele von uns eine grosse Inspiration.»

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«Ich glaube nicht, dass ich das Gleiche erreichen werde, das tue ich sicherlich nicht, aber es ist etwas, was mich in Bezug auf meine eigene Karriere Freude verspüren lässt. Ich bin mit meinem Titel glücklich, aber wenn ich mir Lewis anschaue, dann will ich mich nicht mit einem Titel zufriedengeben. Das meine ich positiv, wenn ich ihn in seinem Alter in Top-Form miterlebe, dann lässt mich das mehr denn je glauben, dass ich noch viele, viele Jahre hier weiterkämpfen kann. Und darauf freue ich mich schon», erklärt der McLaren-Star, der in diesem Jahr seine achte GP-Saison bestreitet.