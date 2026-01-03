Lando Norris: «Jeder möchte seine Eltern stolz machen»

Lando Norris ist Formel-1-Weltmeister 2025, mit Rang 3 in Abu Dhabi hat er sich erstmals den Titel gesichert, als elfter Fahrer aus Grossbritannien. Aber wer ist dieser Lando Norris eigentlich?
Viele träumen von einer Karriere als Formel-1-Pilot, doch nur wenige sind bereit, die Opfer zu erbringen, die es braucht, um eine Chance in der Vierrad-Königsklasse zu bekommen. Dabei geht es nicht nur um die eigenen Leistungen und Entbehrungen, auch die nächsten Angehörigen müssen Einschränkungen hinnehmen, wie Lando Norris betont hat.
Der McLaren-Star erklärte nach seinem Titelgewinn in Abu Dhabi im «BBC»-Interview: «Als Familie willst du zusammen sein, du willst gemeinsam Zeit verbringen. Aber das haben wir seit meiner Anfangszeit, als ich sieben oder acht Jahre alt war, nur selten gemacht. Mein Vater hat mich überallhin mitgenommen und deshalb habe ich mit ihm sehr viel mehr Zeit verbracht als mit meiner Mutter. Sie war zuhause und hat sich um meine Geschwister gekümmert.» «Ich sehe meine Mutter vielleicht 20 Tage im Jahr, weil ich so viel weg und auf Reisen bin. Das ist nicht viel», offenbarte der 26-jährige Brite, und erzählte: «Bereits als ich es in die Formel 1 geschafft und ein Rennen gewonnen habe, fühlte es sich für meine Mutter so an, als hätten sich diese Opfer gelohnt. Was wir jetzt mit dem Team hinbekommen haben, macht das Ganze noch lohnenswerter.»
«Jeder möchte seine Eltern stolz machen», betonte Norris daraufhin. «Ich hoffe, dass sie nun noch etwas stolzer sein können. Es ist schön, diesen Erfolg nun auch mit meinem Bruder und meinen Schwestern teilen zu können, die auch ihre Opfer erbracht haben. Ich habe das Gefühl, dass ich vielleicht nicht der ältere Bruder war, den meine Schwestern vielleicht haben wollten. Ich hatte nicht die Gelegenheit, sie aufwachsen zu sehen.»
«Jeder muss seine kleinen Opfer, verschiedene Opfer erbringen, um seine Träume zu erfüllen. Und ich habe jetzt natürlich das Gefühl, dass sich alles gelohnt hat. Es ist schön, dass ich meinen Traum erfüllen konnte, denn er war auch ihr Traum, das ist also unser gemeinsamer Triumph», fuhr der elffache GP-Sieger fort.
