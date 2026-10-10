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Formel-1-Champion Lando Norris: Keine Entschuldigung für schwache Leistung

Lando Norris war in den ersten beiden Abschnitten des Sprint-Qualifyings in Singapur der schnellere McLaren-Fahrer. Als es darauf ankam, war er deutlich langsamer als sein Teamkollege Oscar Piastri.

Vanessa Georgoulas

Von

Formel 1

Lando Norris drehte im Sprint-Qualifying nur die fünftschnellste Runde
Lando Norris drehte im Sprint-Qualifying nur die fünftschnellste Runde
Foto: Bearne / XPB Images
Lando Norris drehte im Sprint-Qualifying nur die fünftschnellste Runde
© Bearne / XPB Images

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Lando Norris klebte das Pech zuletzt an den Hacken. Sowohl beim Strassenrennen von Baku als auch im darauffolgenden Kräftemessen auf dem Sepang International Circuit sorgte ein Problem mit der Spritzufuhr, dass er nicht die gewohnten Top-Speed-Werte erreichen konnte. Der Formel-1-Weltmeister ist sich sicher, dass er dadurch in beiden Qualifyings jeweils zwei bis drei Positionen eingebüsst hat.

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Die klugen Köpfe in Woking legten nach und fanden rechtzeitig zum Rennwochenende in Singapur eine Lösung, mit der der Brite zufrieden ist. Auf die entsprechende Frage erklärte er nach dem Sprint-Qualifying: «Ich denke schon, angesichts dessen, was ich bisher erlebt habe.»

Gleichzeitig relativierte der 13-fache GP-Sieger aber auch: «Ich weiss noch nicht ganz alle Details, um ehrlich zu sein. Die Jungs schauen sich das immer noch an und es war ein arbeitsreicher Tag.» Un der fügte in versöhnlicherem Ton an: «Vieles sieht gut aus. Als Team scheinen wir wieder näher dran zu sein.»

Im Artikel erwähnt

Lando Norris: Harte Selbstkritik nach Sprint-Qualifying

Mit seiner eigenen Leistung im Sprint-Qualifying war Norris hingegen weniger glücklich, wie er gewohnt ehrlich bestätigte. Denn im SQ1 und SQ2 schaffte er noch die schnellere Runde als sein Teamkollege Oscar Piastri. Als es am Ende aber um die Startplätze ging, war der Australier 0,133 sec schneller als der Champion. Piastri sicherte sich damit den vierten Startplatz für das 21-Runden-Rennen, Norris musste sich mit der fünftschnellsten Rundenzeit begnügen.

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Das fiel ihm schwer, der 26-Jährige übte sich in Selbstkritik: «Ich habe einfach keine gute Runde zusammenbekommen, das ist alles, es gibt keine Entschuldigung.» Und er erklärte noch einmal: «Ich habe schlicht keinen guten Job gemacht.»

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