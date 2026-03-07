Weiter zum Inhalt
Abo

Werbung

Werbung

Werbung

Werbung

  1. Start

  2. /

  3. Formelsport

  4. /

  5. Formel 1

  6. /

  7. News

Werbung

Lando Norris kritisiert neue Formel 1: «Vom besten zum schlechtesten Auto»

Formel-1-Weltmeister Lando Norris nahm nach dem ersten Qualifying des Jahres in Melbourne kein Blatt vor den Mund, als es um die neue Fahrzeuggeneration und die Fahrweise, die sie erfordert, ging.

Vanessa Georgoulas

Von

Formel 1

McLaren-Star Lando Norris sprach nach dem Qualifying in Melbourne Klartext
McLaren-Star Lando Norris sprach nach dem Qualifying in Melbourne Klartext
Foto: Charniaux / XPB Images
McLaren-Star Lando Norris sprach nach dem Qualifying in Melbourne Klartext
© Charniaux / XPB Images

Empfehlungen

Im Artikel erwähnt

Werbung

Werbung

Lando Norris hatte im Qualifying zum Australien-GP viel Pech. Der Weltmeister erwischte ein Gebläse, das an Kimi Antonellis Mercedes vergessen wurde und abfiel, als der Italiener unterwegs war. Der Schaden am McLaren nahm dem Briten alle Chancen auf die Pole. Sein Team unternahm alles, um den Schaden am Frontflügel und Unterboden so gut wie möglich zu beheben. Aber mehr als die sechstschnellste Runde lag nicht drin.

Werbung

Werbung

Vielleicht war es der Ärger über die verpasste Pole-Chance, die ihn klare Worte finden liess, als es um die Zeitenjagd mit der neuen Formel-1-Fahrzeuggeneration ging. Norris schilderte: «Dieses Auto ist einfach seltsam. Es geht darum, überall vom Gas zu gehen, um schneller zu fahren, Gänge zu verwenden, die man eigentlich nicht verwenden möchte, und zu verstehen, wann man mehr Gas wegnehmen und dann später bremsen muss.»

Und der 26-Jährige betonte: «Deshalb ist es wichtig, viele Runden zu drehen. Früher habe ich ein erstes Training verpasst, aber das hat mich nicht allzu sehr gekümmert. Ich hatte immer das Vertrauen, dass ich den nötigen Speed finden würde. Doch wenn du jetzt fünf Runden verpasst, musst du nicht nur als Fahrer schneller begreifen, was zu tun ist. Auch der Motor lernt nicht, was er braucht, und du bist im Hintertreffen.»

Empfehlungen

Im Artikel erwähnt

«Letztlich bin ich deshalb glücklich mit dem sechsten Platz. Das klingt natürlich nicht gut, wenn man bedenkt, was wir vorher erreicht haben. Aber es hätte viel schlechter ausgehen können, und ich bin froh über die Fortschritte, die wir im Laufe der Session machen konnten.»

Werbung

Werbung

Blick aufs Lenkrad

Auf die Kritik der anderen Fahrer an der Fahrweise angesprochen, die die neue Fahrzeuggeneration erfordert, sagte Norris: «Ich glaube, jeder weiss, was das Problem ist. Es ist dieser 50-50-Split zwischen elektrischer Energie und Motoren-Power. Das funktioniert einfach nicht. Der Geraden-Modus bedeutet, dass du viele andere Sorgen hast. Aber Fakt ist, dass du vor den Kurven einfach zu stark abbremst.»

Und mit Blick auf die klare Kritik, die Max Verstappen über die neuen Formel-1-Autos geäussert hatte, erklärte er: «Max hat normalerweise recht. Ich schaue ständig auf mein Lenkrad, und deshalb habe ich die Trümmer auf der Strecke auch nicht gesehen, denn ich muss darauf achten, welches Tempo ich am Ende der Geraden erreichen werde. Ich muss wissen, ob ich 30 Meter früher oder 10 Meter später bremnsen muss. Das ist also auch ein Problem, wir müssen alle drei Sekunden auf das Lenkrad-Display schauen, um zu sehen, was passieren wird, sonst landet man neben der Bahn.»

«Wir sind von den besten Autos, die jemals in der Formel 1 gebaut wurden und die am angenehmsten zu fahren waren, zu den wahrscheinlich schlechtesten gekommen, und das ist echt ätzend. Aber man muss damit leben und einfach das Beste aus dem machen, was man hat. Es ist auf jeden Fall ganz anders als im vergangenen Jahr.»

Schon gesehen?

Newsletter

Motorsport-News direkt in Ihr Postfach

Verpassen Sie keine Highlights mehr: Der Speedweek Newsletter liefert Ihnen zweimal wöchentlich aktuelle Nachrichten, exklusive Kommentare und alle wichtigen Termine aus der Welt des Motorsports - direkt in Ihr E-Mail-Postfach

Weiterlesen

Themen

  1. Ergebnisse

  2. Aktueller Stand

Ergebnisse

Voller Stand

  1. 3. Qualifying

  2. 2. Qualifying

  3. 1. Qualifying

  4. 3. Freies Training

  5. Startaufstellung

  6. 2. Freies Training

  7. 1. Freies Training

Pos

Fahrer

Fahrer

Team

Start Nr

Runden

Zeit

01

George Russell

George Russell

Mercedes-AMG Petronas Formula One Team

George Russell

George Russell

Mercedes-AMG Petronas Formula One Team

63

8

1:18,518

02

Kimi Antonelli

Kimi Antonelli

Mercedes-AMG Petronas Formula One Team

Kimi Antonelli

Kimi Antonelli

Mercedes-AMG Petronas Formula One Team

12

7

+0,293

03

Isack Hadjar

Isack Hadjar

Oracle Red Bull Racing

Isack Hadjar

Isack Hadjar

Oracle Red Bull Racing

6

7

+0,785

04

Charles Leclerc

Charles Leclerc

Scuderia Ferrari HP

Charles Leclerc

Charles Leclerc

Scuderia Ferrari HP

16

8

+0,809

05

Oscar Piastri

Oscar Piastri

McLaren Formula 1 Team

Oscar Piastri

Oscar Piastri

McLaren Formula 1 Team

81

9

+0,862

06

Lando Norris

Lando Norris

McLaren Formula 1 Team

Lando Norris

Lando Norris

McLaren Formula 1 Team

1

8

+0,957

07

So tritt Lewis Hamilton 2025 auf

Lewis Hamilton

Scuderia Ferrari HP

So tritt Lewis Hamilton 2025 auf

Lewis Hamilton

Scuderia Ferrari HP

44

8

+0,960

08

Liam Lawson

Liam Lawson

Visa Cash App Racing Bulls Formula One Team

Liam Lawson

Liam Lawson

Visa Cash App Racing Bulls Formula One Team

30

6

+1,476

09

Placeholder - Racer

Arvid Lindblad

Visa Cash App Racing Bulls Formula One Team

Placeholder - Racer

Arvid Lindblad

Visa Cash App Racing Bulls Formula One Team

41

6

+2,729

Events

Alle Formel 1 Events

  • Vergangen

    Bahrain Pre Season Test

    Bahrain International Circuit, Bahrain
    11.–13.02.2026
    Zum Event

  • Vergangen

    Bahrain Pre Season Test

    Bahrain International Circuit, Bahrain
    18.–20.02.2026
    Zum Event
  • Max Verstappen

    Live

    Australian Grand Prix

    Melbourne Grand Prix Circuit, Australien
    06.–08.03.2026
    Zum Event

  • Demnächst

    Chinese Grand Prix

    Shanghai International Circuit, China
    13.–15.03.2026
    Zum Event

  • Japanese Grand Prix

    Suzuka International Racing Course, Japan
    27.–29.03.2026
    Zum Event

  1. Vergangen

    Bahrain Pre Season Test

    Bahrain International Circuit, Bahrain
    11.–13.02.2026
    Zum Event

  2. Vergangen

    Bahrain Pre Season Test

    Bahrain International Circuit, Bahrain
    18.–20.02.2026
    Zum Event
  3. Max Verstappen

    Live

    Australian Grand Prix

    Melbourne Grand Prix Circuit, Australien
    06.–08.03.2026
    Zum Event

  4. Demnächst

    Chinese Grand Prix

    Shanghai International Circuit, China
    13.–15.03.2026
    Zum Event

  5. Japanese Grand Prix

    Suzuka International Racing Course, Japan
    27.–29.03.2026
    Zum Event

Formelsport News

Alle News

Neueste Artikel

Alle Artikel

    Speedweek.com - Der beste Motorsport im Netz

    Die aktuellsten News rund um die Uhr, von Experten analysiert und kommentiert und exklusive Einblicke hinter die Kulissen. Hier schreiben Fans für Fans.

    Berichte & Analysen

    Redaktion

    Serien