Lando Norris (McLaren/1.): «Bahrain komplett anders als Barcelona»

Lando Norris hat den ersten Testtag in Bahrain als Weltmeister standesgemäss abgeschlossen: auf dem ersten Platz. Der Engländer sagt: «Wir dürfen mit der bisherigen Arbeit zufrieden sein.»

Mathias Brunner

Von

Formel 1

Lando Norris
Lando Norris
Foto: XPB
Lando Norris
© XPB

Konstrukteurs-Weltmeister McLaren hat am ersten Bahrain-Testtag 112 Runden gedreht und führt die Tabelle an: mit Champion Lando Norris. Oscar Piastri drehte in den ersten vier Stunden 54 Runden, Lando Norris in den zweiten vier Stunden 58.

Das Augenmerk bei Papaya lag bei der Aerodynamik, um das Verständnis über den neuen Rennwagen des Typs MCL40 zu vertiefen. Das ist auch notwendig, denn in Bahrain treffen die GP-Teams komplette andere Verhältnisse an als in Spanien: es ist wärmer, es ist windiger, die Piste ist rauer.

McLaren sammelt Daten – und ist trotzdem schnell

Champion Lando Norris: «Es hat gut getan, wieder ins Auto springen zu können. Wir haben jede Menge Daten gesammelt. Ich fand es interessant zu sehen, wie das Auto reagiert bei ganz anderen Verhältnissen als in Barcelona. Alles in allem dürfen wir mit der Arbeit zufrieden sein.»

Chef-Designer Rob Marshall: «Wir bleiben bei unserem Kurs – wir wollen das Auto so gut als möglich verstehen, bevor wir die ersten Entwicklungsteile bringen. Daher haben sich Oscar und Lando heute mehrheitlich auf Aero-Versuche konzentriert.»

«Alles ist glatt gelaufen, wir sind gut durch unser Programm gekommen, und wir sind genau dort, wo wir zu diesem Zeitpunkt der Saisonvorbereitung sein möchten.»

  • Bahrain-Test 11. Februar, Tag 1

  • 1. Lando Norris (GB), McLaren MCL40-Mercedes, 1:34,669 min (58 Runden)

  • 2. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing RB22-Red Bull Ford, 1:34,798 (136)

  • 3. Charles Leclerc (MC), Ferrari SF-26, 1:35,959 (80)

  • 4. Esteban Ocon (F), Haas VF-26-Ferrari, 1:35,578 (115)

  • 5. Oscar Piastri (AUS), McLaren MCL40-Mercedes, 1:35,602 (54)

  • 6. George Russell (GB), Mercedes W17, 1:36,108 (56)

  • 7. Lewis Hamilton (GB), Ferrari SF-26, 1:36,433 (52)

  • 8. Pierre Gasly (F), Alpine A526-Mercedes, 1:36,765 (49)

  • 9. Nico Hülkenberg (D), Audi R26, 1:36,861 (73)

  • 10. Alex Albon (T), Williams FW48-Mercedes, 1:37,437 (68)

  • 11. Kimi Antonelli (I), Mercedes W17, 1:37,629 (30)

  • 12. Arvid Lindblad (GB), Racing Bulls VCARB03-Red Bull Ford, 1:37,945 (75)

  • 13. Carlos Sainz (S), Williams FW48-Mercedes, 1:38,221 (77)

  • 14. Sergio Pérez (MEX), Cadillac-Ferrari, 1:38,828 (58)

  • 15. Gabriel Bortoleto (BR), Audi R26, 1:38,871 (49)

  • 16. Valtteri Bottas (FIN), Cadillac-Ferrari, 1:39,150 (49)

  • 17. Lance Stroll (CDN), Aston Martin AMR26-Honda, 1:39,883 (36)

  • 18. Franco Colapinto (RA), Alpine A526-Mercedes, 1:40,330 (28)

WM-Stand

Voller Stand

  1. Fahrer

  2. Konstrukteure

2025

2024

2023

Pos

Fahrer

Punkte

1

Lando Norris

Lando Norris

423

2

Max Verstappen

Max Verstappen

421

3

Oscar Piastri

Oscar Piastri

410

4

George Russell

George Russell

319

5

Charles Leclerc

Charles Leclerc

242

6

So tritt Lewis Hamilton 2025 auf

Lewis Hamilton

156

7

Kimi Antonelli

Kimi Antonelli

150

8

Alexander Albon

Alexander Albon

73

9

Carlos Sainz Jr.

Carlos Sainz Jr.

64

10

Fernando Alonso

Fernando Alonso

56

Events

Alle Formel 1 Events

  • Vergangen

    Abu Dhabi Grand Prix

    Yas Marina Circuit, Vereinigte Arabische Emirate
    05.–07.12.2025
    Zum Event

  • Vergangen

    Catalunya Pre Season Test

    Circuit de Barcelona-Catalunya, Spanien
    26.–30.01.2026
    Zum Event
  • Max Verstappen

    Live

    Bahrain Pre Season Test

    Bahrain International Circuit, Bahrain
    11.–13.02.2026
    Zum Event

  • Demnächst

    Bahrain Pre Season Test

    Bahrain International Circuit, Bahrain
    18.–20.02.2026
    Zum Event

  • Australian Grand Prix

    Melbourne Grand Prix Circuit, Australien
    06.–08.03.2026
    Zum Event

