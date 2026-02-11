Lando Norris (McLaren/1.): «Bahrain komplett anders als Barcelona»
Lando Norris hat den ersten Testtag in Bahrain als Weltmeister standesgemäss abgeschlossen: auf dem ersten Platz. Der Engländer sagt: «Wir dürfen mit der bisherigen Arbeit zufrieden sein.»
Konstrukteurs-Weltmeister McLaren hat am ersten Bahrain-Testtag 112 Runden gedreht und führt die Tabelle an: mit Champion Lando Norris. Oscar Piastri drehte in den ersten vier Stunden 54 Runden, Lando Norris in den zweiten vier Stunden 58.
Das Augenmerk bei Papaya lag bei der Aerodynamik, um das Verständnis über den neuen Rennwagen des Typs MCL40 zu vertiefen. Das ist auch notwendig, denn in Bahrain treffen die GP-Teams komplette andere Verhältnisse an als in Spanien: es ist wärmer, es ist windiger, die Piste ist rauer.
McLaren sammelt Daten – und ist trotzdem schnell
Champion Lando Norris: «Es hat gut getan, wieder ins Auto springen zu können. Wir haben jede Menge Daten gesammelt. Ich fand es interessant zu sehen, wie das Auto reagiert bei ganz anderen Verhältnissen als in Barcelona. Alles in allem dürfen wir mit der Arbeit zufrieden sein.»
Chef-Designer Rob Marshall: «Wir bleiben bei unserem Kurs – wir wollen das Auto so gut als möglich verstehen, bevor wir die ersten Entwicklungsteile bringen. Daher haben sich Oscar und Lando heute mehrheitlich auf Aero-Versuche konzentriert.»
«Alles ist glatt gelaufen, wir sind gut durch unser Programm gekommen, und wir sind genau dort, wo wir zu diesem Zeitpunkt der Saisonvorbereitung sein möchten.»
Bahrain-Test 11. Februar, Tag 1
1. Lando Norris (GB), McLaren MCL40-Mercedes, 1:34,669 min (58 Runden)
2. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing RB22-Red Bull Ford, 1:34,798 (136)
3. Charles Leclerc (MC), Ferrari SF-26, 1:35,959 (80)
4. Esteban Ocon (F), Haas VF-26-Ferrari, 1:35,578 (115)
5. Oscar Piastri (AUS), McLaren MCL40-Mercedes, 1:35,602 (54)
6. George Russell (GB), Mercedes W17, 1:36,108 (56)
7. Lewis Hamilton (GB), Ferrari SF-26, 1:36,433 (52)
8. Pierre Gasly (F), Alpine A526-Mercedes, 1:36,765 (49)
9. Nico Hülkenberg (D), Audi R26, 1:36,861 (73)
10. Alex Albon (T), Williams FW48-Mercedes, 1:37,437 (68)
11. Kimi Antonelli (I), Mercedes W17, 1:37,629 (30)
12. Arvid Lindblad (GB), Racing Bulls VCARB03-Red Bull Ford, 1:37,945 (75)
13. Carlos Sainz (S), Williams FW48-Mercedes, 1:38,221 (77)
14. Sergio Pérez (MEX), Cadillac-Ferrari, 1:38,828 (58)
15. Gabriel Bortoleto (BR), Audi R26, 1:38,871 (49)
16. Valtteri Bottas (FIN), Cadillac-Ferrari, 1:39,150 (49)
17. Lance Stroll (CDN), Aston Martin AMR26-Honda, 1:39,883 (36)
18. Franco Colapinto (RA), Alpine A526-Mercedes, 1:40,330 (28)
Schon gesehen?
Newsletter
Motorsport-News direkt in Ihr Postfach
Verpassen Sie keine Highlights mehr: Der Speedweek Newsletter liefert Ihnen zweimal wöchentlich aktuelle Nachrichten, exklusive Kommentare und alle wichtigen Termine aus der Welt des Motorsports - direkt in Ihr E-Mail-Postfach