Lando Norris (McLaren/1.): «Bahrain komplett anders als Barcelona»

Konstrukteurs-Weltmeister McLaren hat am ersten Bahrain-Testtag 112 Runden gedreht und führt die Tabelle an: mit Champion Lando Norris. Oscar Piastri drehte in den ersten vier Stunden 54 Runden, Lando Norris in den zweiten vier Stunden 58.

Werbung

Werbung

Das Augenmerk bei Papaya lag bei der Aerodynamik, um das Verständnis über den neuen Rennwagen des Typs MCL40 zu vertiefen. Das ist auch notwendig, denn in Bahrain treffen die GP-Teams komplette andere Verhältnisse an als in Spanien: es ist wärmer, es ist windiger, die Piste ist rauer.

McLaren sammelt Daten – und ist trotzdem schnell

Champion Lando Norris: «Es hat gut getan, wieder ins Auto springen zu können. Wir haben jede Menge Daten gesammelt. Ich fand es interessant zu sehen, wie das Auto reagiert bei ganz anderen Verhältnissen als in Barcelona. Alles in allem dürfen wir mit der Arbeit zufrieden sein.»

Chef-Designer Rob Marshall: «Wir bleiben bei unserem Kurs – wir wollen das Auto so gut als möglich verstehen, bevor wir die ersten Entwicklungsteile bringen. Daher haben sich Oscar und Lando heute mehrheitlich auf Aero-Versuche konzentriert.»

Werbung

Werbung

«Alles ist glatt gelaufen, wir sind gut durch unser Programm gekommen, und wir sind genau dort, wo wir zu diesem Zeitpunkt der Saisonvorbereitung sein möchten.»