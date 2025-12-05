Lando Norris (McLaren/1.): «Das ist doch kein Vorteil»

Im Tennisjargon würden wir nach diesem Trainingstag in Abu Dhabi sagen: Vorteil Norris. Gewiss, an einem Freitag werden in der Formel 1 keine Punkte verteilt, aber der psychologische Effekt eines guten Tages ist nicht zu unterschätzen – ganz besonders dann nicht, wenn so viel auf dem Spiel steht wie zwischen Lando Norris (McLaren), Max Verstappen (Red Bull Racing) und Oscar Piastri (McLaren).

Speed auf eine Runde: Vorteil Norris. Verstappen ist mit seinem Auto noch nicht happy. Piastri versemmelte mit den weichen Reifen seine Quali-Simulation und hat eine Trainingsstunde Rückstand auf Norris und Verstappen, weil er im ersten Training für den IndyCar-Piloten Pato O’Ward Platz machen musste.

Speed im Dauerlauf, für den Grand Prix richtungsweisend: Vorteil Norris. Auch hier ist Verstappen mit der Fahrzeugbalance nicht happy, seine Dauerläufe sind langsamer als jene von Norris und auch von Piastri.

Aber so richtig erleichtert wirkt Norris nicht, als er über seinen Tag spricht: «Von den Rundenzeiten her sieht das okay aus, aber ich brauche vom Auto mehr, um wirklich zuversichtlich zu sein. Wir sind noch immer am Experimentieren.»

«Natürlich ist dies dennoch ein positiver Tag, aber hoffentlich kommt da noch mehr. Denn jeder hier weiss, dass die Abstände in der Quali wesentlich geringer sein werden. Ich sehe keinen Grund, warum ich hier lächeln sollte.»

