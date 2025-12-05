Weiter zum Inhalt
Abo

Werbung

Werbung

Werbung

Werbung

  1. Start

  2. /

  3. Formelsport

  4. /

  5. Formel 1

  6. /

  7. News

Werbung

Lando Norris (McLaren/1.): «Das ist doch kein Vorteil»

WM-Leader Lando Norris gibt sich bislang auf dem Yas Marina Circuit von Abu Dhabi keine Blösse – Schnellster im ersten und auch im zweiten Training. Aber Lando sagt: «Es gibt keinen Grund zu lächeln.»

Mathias Brunner

Von

Formel 1

Lando Norris in Abu Dhabi
Lando Norris in Abu Dhabi
Foto: McLaren
Lando Norris in Abu Dhabi
© McLaren

Empfehlungen

Im Artikel erwähnt

Werbung

Werbung

Im Tennisjargon würden wir nach diesem Trainingstag in Abu Dhabi sagen: Vorteil Norris. Gewiss, an einem Freitag werden in der Formel 1 keine Punkte verteilt, aber der psychologische Effekt eines guten Tages ist nicht zu unterschätzen – ganz besonders dann nicht, wenn so viel auf dem Spiel steht wie zwischen Lando Norris (McLaren), Max Verstappen (Red Bull Racing) und Oscar Piastri (McLaren).

Werbung

Werbung

Speed auf eine Runde: Vorteil Norris. Verstappen ist mit seinem Auto noch nicht happy. Piastri versemmelte mit den weichen Reifen seine Quali-Simulation und hat eine Trainingsstunde Rückstand auf Norris und Verstappen, weil er im ersten Training für den IndyCar-Piloten Pato O’Ward Platz machen musste.

Speed im Dauerlauf, für den Grand Prix richtungsweisend: Vorteil Norris. Auch hier ist Verstappen mit der Fahrzeugbalance nicht happy, seine Dauerläufe sind langsamer als jene von Norris und auch von Piastri.

Empfehlungen

Im Artikel erwähnt

Aber so richtig erleichtert wirkt Norris nicht, als er über seinen Tag spricht: «Von den Rundenzeiten her sieht das okay aus, aber ich brauche vom Auto mehr, um wirklich zuversichtlich zu sein. Wir sind noch immer am Experimentieren.»

Werbung

Werbung

«Natürlich ist dies dennoch ein positiver Tag, aber hoffentlich kommt da noch mehr. Denn jeder hier weiss, dass die Abstände in der Quali wesentlich geringer sein werden. Ich sehe keinen Grund, warum ich hier lächeln sollte.»

Auf die Frage, ob die zwei ersten Plätze ihm einen Vorteil verschaffen würden, sagt Lando knappt: «Nein.»

Schon gesehen?

Newsletter

Motorsport-News direkt in Ihr Postfach

Verpassen Sie keine Highlights mehr: Der Speedweek Newsletter liefert Ihnen zweimal wöchentlich aktuelle Nachrichten, exklusive Kommentare und alle wichtigen Termine aus der Welt des Motorsports - direkt in Ihr E-Mail-Postfach

Weiterlesen

Themen

  1. Ergebnisse

  2. WM-Stand

Ergebnisse

Voller Stand

  1. Rennen

  2. Startaufstellung

  3. 3. Qualifying

  4. 2. Qualifying

  5. 1. Qualifying

  6. 3. Freies Training

  7. 2. Freies Training

  8. 1. Freies Training

Pos

Fahrer

Fahrer

Start Nr

Runden

Zeit

Bestzeit

Punkte

01

Lando Norris

Lando Norris

McLaren

Lando Norris

Lando Norris

4

58

1:26:33,291

1:27,438

25

02

Carlos Sainz Jr.

Carlos Sainz Jr.

Ferrari

Carlos Sainz Jr.

Carlos Sainz Jr.

55

58

+5,832

1:27,765

18

03

Charles Leclerc

Charles Leclerc

Ferrari

Charles Leclerc

Charles Leclerc

16

58

+31,928

1:28,018

15

04

So tritt Lewis Hamilton 2025 auf

Lewis Hamilton

Mercedes

So tritt Lewis Hamilton 2025 auf

Lewis Hamilton

44

58

+36,483

1:27,278

12

05

George Russell

George Russell

Mercedes

George Russell

George Russell

63

58

+37,538

1:28,195

10

06

Max Verstappen

Max Verstappen

Red Bull Racing

Max Verstappen

Max Verstappen

1

58

+49,847

1:27,765

8

07

Pierre Gasly

Pierre Gasly

Alpine

Pierre Gasly

Pierre Gasly

10

58

+1:12,560

1:29,251

6

08

Nico Hülkenberg

Nico Hülkenberg

Haas

Nico Hülkenberg

Nico Hülkenberg

27

58

+1:15,554

1:29,152

4

09

Fernando Alonso

Fernando Alonso

Aston Martin

Fernando Alonso

Fernando Alonso

14

58

+1:22,373

1:27,948

2

10

Oscar Piastri

Oscar Piastri

McLaren

Oscar Piastri

Oscar Piastri

81

58

+1:23,821

1:27,690

1

Events

Alle Formel 1 Events

  • Vergangen

    Las Vegas Grand Prix

    Downtown Las Vegas Street Circuit, USA
    20. - 23.11.2025
    Zum Event

  • Vergangen

    Qatar Grand Prix

    Losail International Circuit, Qatar
    28. - 30.11.2025
    Zum Event
  • Max Verstappen

    Live

    Abu Dhabi Grand Prix

    Yas Marina Circuit, UAE
    05. - 07.12.2025
    Zum Event

  • Australian Grand Prix

    Melbourne Grand Prix Circuit, Australia
    06. - 08.03.2026
    Zum Event

  • Chinese Grand Prix

    Shanghai International Circuit, China
    13. - 15.03.2026
    Zum Event

  1. Vergangen

    Las Vegas Grand Prix

    Downtown Las Vegas Street Circuit, USA
    20. - 23.11.2025
    Zum Event

  2. Vergangen

    Qatar Grand Prix

    Losail International Circuit, Qatar
    28. - 30.11.2025
    Zum Event
  3. Max Verstappen

    Live

    Abu Dhabi Grand Prix

    Yas Marina Circuit, UAE
    05. - 07.12.2025
    Zum Event

  4. Australian Grand Prix

    Melbourne Grand Prix Circuit, Australia
    06. - 08.03.2026
    Zum Event

  5. Chinese Grand Prix

    Shanghai International Circuit, China
    13. - 15.03.2026
    Zum Event

Formelsport News

Alle News

Neueste Artikel

Alle Artikel

    Speedweek.com - Der beste Motorsport im Netz

    Die aktuellsten News rund um die Uhr, von Experten analysiert und kommentiert und exklusive Einblicke hinter die Kulissen. Hier schreiben Fans für Fans.

    Berichte & Analysen

    Redaktion

    Serien