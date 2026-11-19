Das war eine der bittersten Momente in der Formel-1-Karriere von Lando Norris: Für ihn und seinen McLaren-Teamkollegen Oscar Piastri gab es nach dem 2025er F1-Rennen in Las Vegas dicke Post von den Regelhütern. Weil die Bodenplatten ihrer Rennwagen zu abgenutzt waren und nicht mehr den technischen Vorgaben entsprachen, wurden die beiden WM-Titelanwärter aus der Wertung genommen und gingen leer aus. Norris hatte zuvor die Ziellinie auf P2 hinter Max Verstappen gekreuzt.

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Später gab Lando zu: «Wir hatten befürchtet, dass so etwas passieren könnte, deshalb war es kein totaler Schock, das kam nicht aus dem Nichts. Jeder im Team arbeitet hart, um Spitzenergebnisse einzufahren, und es fühlte sich damals in der Nacht von Las Vegas an, als wäre der ganze Aufwand auf einen Schlag vergebens gewesen.»

Es hatte auch nichts genützt, dass Norris nach bestem Wissen und Gewissen versuchte, die zahlreichen Bodenunebenheiten des Strip Circuit zu vermeiden.

In der Folge geriet Norris in der Fahrer-WM nochmals tüchtig unter Druck, erst beim WM-Finale von Abu Dhabi konnte er den Titel gegen Max Verstappen sicherstellen.

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2026 spielte Norris im Titelkampf eine Nebenrolle: Eine Saison voller Tiefen und Höhen, erster Saisonsieg erst in Ungarn, dann ein Zwischenhoch mit einem weiteren Triumph in Zandvoort, doch dann klappte es erst wieder in Brasilien. Der McLaren bleibt eine Wundertüte und ist oft nur viertbestes Auto hinter Mercedes, Ferrari und Red Bull Racing (nicht immer in dieser Reihenfolge).

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Norris schätzt seine Chancen fürs kommende GP-Wochenende von Las Vegas so ein: «Das ist nicht unsere beste Strecke, aber im vergangenen Jahr war ich ganz anständig unterwegs – bis dann der Hammer nach dem Grand Prix kam. Ich fahre gerne hier und habe den Eindruck – ich muss hier endlich mal die Wende schaffen.»

«Aber wir sind alle gut drauf. Brasilien war für mich ein Mega-Wochenende, und es ist offensichtlich, dass wir Fortschritte erzielt haben. Wir rücken der Spitze näher, auch wenn wir vom rohen Speed her in Brasilien nicht ganz so schnell waren wie Mercedes.»

«Was an diesem Wochenende hier geht, ist schwer zu sagen. Die Hackordnung zwischen den Top-Teams Mercedes, Ferrari, Red Bull Racing und uns ändert ständig, nicht nur von Rennen zu Rennen, sondern teilweise von Training zu Training.»

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«Wir haben in Interlagos gezeigt: Wenn sich eine Chance bietet, dann schlagen wir zu. Mit dieser Einstellung gehen wir ins Wochenende.»

«Für McLaren steht viel auf dem Spiel. Wir wollen noch den dritten Platz in der Konstrukteurs-WM erobern. Und wir lassen da nicht locker, denn es geht um sehr viel Geld – für jeden Angestellten von McLaren.»

«Und ich will mit einem positiven letzten Saisonteil in den Winter gehen. Gemessen daran, wo wir am Beginn der Saison standen, dürfen wir auf die Fortschritte zufrieden sein. Ich sehe viel gute Zeichen für das kommende Jahr.»

Zum Schluss wird Norris gefragt, wer unter den Formel-1-Fahrern einen anständigen James Bond abgeben würde. Lando grinst: «George Russell. Er trägt gerne Anzüge und das alles. Ich glaube, wenn er die Möglichkeit hätte, den Bond zu spielen, würde er mit der Formel 1 sofort aufhören.»

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