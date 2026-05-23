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Lando Norris (McLaren): «Mercedes schneller, aber im GP wird alles anders»

Weltmeister Lando Norris wird den Grossen Preis von Kanada von Startplatz 3 in Angriff nehmen, erneut waren die beiden Mercedes-Fahrer stärker. Der Brite stellt fest: «Mercedes ist nun mal schneller.»

Mathias Brunner

Von

Formel 1

Lando Norris
Lando Norris
Foto: XPB
Lando Norris
© XPB

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Keine einfache Aufgabe für Formel-1-Champion Lando Norris: Der 26-jährige Brite wird den Kanada-GP vom 24. Mai als Dritter in Reihe 2 beginnen müssen, die Mercedes-Fahrer George Russell und Kimi Antonelli waren in der Quali flotter unterwegs, wieder einmal.

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Norris ist mit seiner Quali dennoch zufrieden und begründet das so: «Klar kannst du immer argumentieren, man hätte noch mehr Speed rausholen sollen, aber Fakt ist – wir haben hier einen soliden Job gemacht. Mercedes ist nun mal ein wenig schneller.»

«Aber im Grand Prix kann alles anders sein, wenn wir auf nasser Bahn antreten. Wir befinden uns in einer guten Ausgangslage.»

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«Ich war mit meiner ersten Runde zufrieden, aber ich konnte beim zweiten Versuch nicht so viel aus den Reifen holen, wie ich gedacht hatte. Wir liegen quasi im Windschatten von Mercedes, das ist okay, es wäre für mich schon eine riesige Überraschung gewesen, wenn wir sie hinter uns gelassen hätten.»

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«Wenn du 151 Tausendstel hinter der Pole-Zeit liegst, dann wurmt dich das natürlich ein wenig. Aber die Abstände hier in Kanada sind immer knapp.»

«Wir sind dichter an Mercedes dran als erwartet. Die waren hier schon immer sehr gut, vor einem Jahr hatten wir das beste Auto, aber sie standen auf Pole. Sie hatten 2026 bislang das beste Auto, und sie haben viele neue Teile nach Montreal gebracht. Also ging ich davon aus, dass sie erneut vorne liegen würden.»

«Wir haben einen Teil der neuen Teile zur Seite gelegt, um sie genauer unter die Lupe zu nehmen. Dennoch sind wir an Mercedes dran. Das macht Mut für die kommenden Rennen.»

«Wie das nun im Rennen wird? Ganz ehrlich – ich habe keine Ahnung. Ich glaube, wir werden alle Hände voll zu tun haben. Wenn ich hier die weichen Pirelli kaum auf Temperatur bringe, dann will ich mir gar nicht vorstellen, was mit Regenreifen oder Intermediates passieren wird.»

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