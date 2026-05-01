Lando Norris (McLaren) nach Sprint-Pole: «In Q2 mies, in Q3 fast perfekt»

Das war weltmeisterlich: Lando Norris (McLaren) hat sich für den Sprint von Miami die beste Ausgangslage gesichert – Pole-Position vor WM-Leader Kimi Antonelli, Oscar Piastri und Ferrari-Ass Charles Leclerc.

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Für den McLaren-Fahrer Norris ist dies die fünfte Sprint-Pole, die erste in dieser Saison und die erste in Florida, seine erste seit Brasilien 2025.

Der Brite erzählt nach seiner starken Leistung: «Das war fabelhaft, der perfekt Einstieg ins Wochenende, ein sehr gutes Ergebnis für McLaren.»

«Wir haben ja viele Verbesserungen ans Auto gebracht, und ich spürte von der ersten Runde an, dass der Wagen mehr Haftung aufbaut. Ich liebe Miami, auf und neben der Rennstrecke, und heute ist fast alles perfekt gelaufen.»

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«Die ganzen Verbesserungen haben genau das gebracht, was wir uns von ihnen erwartet haben. Ich hatte gehofft, dass dies passieren würde, aber natürlich kannst du dir nie sicher sein. Wie sich herausgestellt hat, waren unsere Berechnungen korrekt, was die Fortschritte angeht. Aber du weisst natürlich nie, was die Gegner auf Lager haben.»

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