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Lando Norris (McLaren) nach Sprint-Pole: «In Q2 mies, in Q3 fast perfekt»

Weltmeister Lando Norris hat sich im Autodrom von Miami die Sprint-Pole gekrallt, dies ist seine fünfte Pole-Position für das kurze F1-Rennen. Der Brite strahlt: «Das war eine fast perfekte Runde.»

Mathias Brunner

Von

Formel 1

Lando Norris hat sich die Sprint-Pole geschnappt
Lando Norris hat sich die Sprint-Pole geschnappt
Foto: XPB
Lando Norris hat sich die Sprint-Pole geschnappt
© XPB

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Das war weltmeisterlich: Lando Norris (McLaren) hat sich für den Sprint von Miami die beste Ausgangslage gesichert – Pole-Position vor WM-Leader Kimi Antonelli, Oscar Piastri und Ferrari-Ass Charles Leclerc.

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Für den McLaren-Fahrer Norris ist dies die fünfte Sprint-Pole, die erste in dieser Saison und die erste in Florida, seine erste seit Brasilien 2025.

Der Brite erzählt nach seiner starken Leistung: «Das war fabelhaft, der perfekt Einstieg ins Wochenende, ein sehr gutes Ergebnis für McLaren.»

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«Wir haben ja viele Verbesserungen ans Auto gebracht, und ich spürte von der ersten Runde an, dass der Wagen mehr Haftung aufbaut. Ich liebe Miami, auf und neben der Rennstrecke, und heute ist fast alles perfekt gelaufen.»

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«Die ganzen Verbesserungen haben genau das gebracht, was wir uns von ihnen erwartet haben. Ich hatte gehofft, dass dies passieren würde, aber natürlich kannst du dir nie sicher sein. Wie sich herausgestellt hat, waren unsere Berechnungen korrekt, was die Fortschritte angeht. Aber du weisst natürlich nie, was die Gegner auf Lager haben.»

«Es war nicht ganz einfach, die Reifen ist beste Arbeitsfenster zu bringen. Mein Q2 war mies, Q3 aber fast perfekt. Ganz ehrlich – Q2 war so schlecht, dass ich nicht allzu viel Zuversicht spürte. Dann sagte mein Renningenieur Will – wir machen nur eine Runde. Ich war mir nicht sicher, ob das der beste Weg ist. Aber ausser einem kleinen Fehler in Kurve 16 war die Runde sehr gut. Es fühlt sich gut an, wieder an der Spitze zu sein.»

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