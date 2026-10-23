Lando Norris (McLaren) nach Verstappen-Kritik: «Ohne Pillen geht es nicht»

Seit 2012, dem ersten Auftritt der Königsklasse auf dem wunderbaren Circuit of the Americas, ist das ein Thema, das uns hier in Texas immer begleitet – der wellige Belag.

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Max Verstappen hat dazu gesagt: «Was ich schon aus den Bildern aus der Langstrecken-WM hier gesehen hatte – die Strecke ist unglaublich holprig. Das gehört zu den Herausforderungen dieser Strecke.»

Max setzt grinsend dazu: «In Singapur hatte ich gesagt – ich werde wahrscheinlich eine neue Wirbelsäule brauchen. Das war natürlich als Spass gemeint, aber lustig ist das im Rennwagen wirklich nicht.»

«Ich habe regelmässig den Rücken untersuchen lassen, und da ist die Abnutzung an der unteren Wirbelsäule klar zu sehen.»

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«Ich höre, der Untergrund sei halt in Bewegung, da könne man nicht so viel machen. Aber da bin ich nicht einverstanden. Jeder kennt das Problem, da darf der Untergrund doch keine Ausrede sein. Für mich sind solch extreme Wellen einfach inakzeptabel.»

Lando Norris, Formel-1-Weltmeister 2025, sagt dazu: «Max hat mit dem Wort inakzeptabel völlig Recht. Heute hat die FIA sehr strenge Regeln und Vorschriften für den Bau einer neuen Strecke, und die Toleranzen, innerhalb derer du dich bewegen musst, sind ziemlich klein. COTA ist halt eine ältere Strecke, da ist das anders.»

«Aber es ist schon ziemlich schlimm, und es wird wohl so kommen, dass ich Kopfschmerztabletten nehmen muss, bevor ich auf die Bahn gehe, einfach weil die Unebenheiten dazu führen, dass du mit dem Kopf ständig gegen die Kopfstützen schlägst.»

«Das ist keine schöne Sache. Wir Fahrer beschweren uns jedes Jahr darüber, und es wird oft angesprochen bei Sitzungen mit der Rennleitung, aber letztlich gibt es nicht so viel, was dagegen getan werden kann.»

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