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Lando Norris (McLaren): «Das macht mir das Leben unglaublich schwer»

2025er-Weltmeister Lando Norris wurde in Spa enttäuschender 7. Dabei freute der McLaren-Pilot sich erstmals über gutes Tempo – das seiner Meinung nach sogar für Podium oder gar Sieg gereicht hätte.

Silja Rulle

Von

Formel 1

Beim Boxenstopp von Lando Norris in Spa ruckelte es und kostete Zeit
Beim Boxenstopp von Lando Norris in Spa ruckelte es und kostete Zeit
Foto: XPB
Beim Boxenstopp von Lando Norris in Spa ruckelte es und kostete Zeit
© XPB

Im Artikel erwähnt

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Platz 7 in Spa für McLaren-Pilot Lando Norris! Nach dem Rennen sagte der Weltmeister von 2025: «Ich fand das Tempo heute unglaublich. Ehrlich gesagt glaube ich, dass das Tempo gut genug war, um heute auf dem Podium zu stehen.» Doch daraus wurde nichts. Kein Papaya auf dem Podium vom Spa: Lando Norris wurde nur Siebter, sein Teamkollege Oscar Piastri immerhin Fünfter.

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Neuer Motor kostete Positionen

Lando Norris startete mit einem großen Nachteil in den Belgien-GP: Er hatte sich in der Qualifikation am Samstag zwar Startplatz 3 gesichert – weil McLaren ihm allerdings einen neuen Motor eingebaut hat, verlor er im GP zehn Startpositionen und ging nur von Platz 13 ins Rennen. Es war Norris vierter Motor im Pool und damit mehr als im Kontingent vorgesehen. Weil Norris in China einen Motorschaden hatte, war ein Tausch über das erlaubte Kontingent hinaus schon jetzt nötig. Spa ist eine beliebte Strecke für einen Motorentausch. Die Teams müssen solche Strafen in der Regel früher oder später in Kauf nehmen. In Spa bringt ein frischer Motor extra Performance, weil die Motorenleistung eine große Rolle spielt – und gleichzeitig ist Überholen auf dem 7,004 Kilometer langen Kurs besser möglich als auf vielen anderen Rennstrecken.

Viel Pech für Lando Norris

Norris über sein Rennen: «Alles wurde natürlich dadurch erschwert, dass ich nur von Platz 13 gestartet bin. Auch die VSC-Phasen kamen für uns zum falschen Zeitpunkt. Sie kamen den Fahrern auf den harten Reifen voll zugute und für mich etwas zu früh. Das werden wir noch einmal analysieren und prüfen, ob wir während der VSC-Phase an die Box hätten fahren können. Ich meine, ich habe dadurch 10 Sekunden verloren. Und weitere 5 oder 6 oder so habe ich beim Boxenstopp verloren. Das sind also 16 Sekunden, die einfach zu meiner Rennzeit hinzukamen.» Bei seinem Stopp gab es Probleme im Ablauf und daher eine Verzögerung.

Im Artikel erwähnt

Norris: «Das macht mir das Leben unglaublich schwer. Und dazu kommt noch, dass ich von Platz 13 gestartet bin. Ich glaube nicht, dass wir uns unser Rennen heute noch schwieriger hätten machen können.» Und abschließend stellte der Brite noch mal fest: «Ich denke, das Tempo war gut genug für einen Podiumsplatz oder sogar für den Sieg.» Der ging aber an Kimi Antonelli vom Mercedes-Werksteam.

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12

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1:49,098

25

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Charles Leclerc

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Scuderia Ferrari HP

Charles Leclerc

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Scuderia Ferrari HP

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+1,952

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Max Verstappen

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Oracle Red Bull Racing

Max Verstappen

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Oracle Red Bull Racing

3

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15

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So tritt Lewis Hamilton 2025 auf

Lewis Hamilton

Scuderia Ferrari HP

So tritt Lewis Hamilton 2025 auf

Lewis Hamilton

Scuderia Ferrari HP

44

44

+17,245

1:49,454

12

05

Oscar Piastri

Oscar Piastri

McLaren Formula 1 Team

Oscar Piastri

Oscar Piastri

McLaren Formula 1 Team

81

44

+18,988

1:49,562

10

06

Isack Hadjar

Isack Hadjar

Oracle Red Bull Racing

Isack Hadjar

Isack Hadjar

Oracle Red Bull Racing

6

44

+23,307

1:49,298

8

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Lando Norris

Lando Norris

McLaren Formula 1 Team

Lando Norris

Lando Norris

McLaren Formula 1 Team

1

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+24,014

1:48,890

6

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Gabriel Bortoleto

Gabriel Bortoleto

Audi Revolut F1 Team

Gabriel Bortoleto

Gabriel Bortoleto

Audi Revolut F1 Team

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Arvid Lindblad

Visa Cash App Racing Bulls Formula One Team

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Arvid Lindblad

Visa Cash App Racing Bulls Formula One Team

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Franco Colapinto

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