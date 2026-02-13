Lando Norris (McLaren) verhöhnt Max Verstappen: «Soll er halt zurücktreten»

Die Fahrer reagieren sehr unterschiedlich auf das Verhalten der neuen Rennwagen-Generation. Ferrari-Star Lewis Hamilton hat das Tempo mit der Formel 2 verglichen, dann gab’s Schelte von Max Verstappen, der diese Formel 1 mit einer aufgeblasenen Formel E vergleicht, «das ist mir einfach zu viel Management und zu wenig Vollgas, das ist für mich nicht, was Racing darstellen sollte».

Lando Norris, 2025 mit McLaren erstmals Formel-1-Weltmeister geworden, hat eine ganz andere Ansicht: «Also ich habe Spass da draussen.» Dann spottet der Brite: «Wenn es Max nicht gefällt, dann soll er halt zurücktreten.»

Norris zu Verstappen: «Was gibt es da zu jammern?»

«Die Formel 1 verändert sich nun mal alle paar Jahre. Manchmal sind die Autos ein wenig angenehmer zu fahren, manchmal weniger. Wir werden üppig bezahlt für einen Job, den wir lieben, also sehe ich nicht ein, was es da zu jammern gibt.»

«Jeder Fahrer kann spielend auch etwas ganz Anderes machen. Es ist ja nicht so, dass wir Piloten gezwungen sind, auf die Bahn zu gehen. Gewiss, die neue Rennwagen-Generation ist eine Herausforderung, für die Fahrer ebenso wie für die Techniker.»

