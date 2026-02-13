Weiter zum Inhalt
Lando Norris (McLaren) verhöhnt Max Verstappen: «Soll er halt zurücktreten»

Der vierfache Formel-1-Champion Max Verstappen hat Kritik an den 2026er Autos geübt: zu viel Management und zu wenig Vollgas. McLaren-Ass Lando Norris spottet: «Dann soll er halt zurücktreten»

Mathias Brunner

Von

Formel 1

Max Verstappen und Lando Norris
Max Verstappen und Lando Norris
Foto: XPB
Max Verstappen und Lando Norris
© XPB

Die Fahrer reagieren sehr unterschiedlich auf das Verhalten der neuen Rennwagen-Generation. Ferrari-Star Lewis Hamilton hat das Tempo mit der Formel 2 verglichen, dann gab’s Schelte von Max Verstappen, der diese Formel 1 mit einer aufgeblasenen Formel E vergleicht, «das ist mir einfach zu viel Management und zu wenig Vollgas, das ist für mich nicht, was Racing darstellen sollte».

Lando Norris, 2025 mit McLaren erstmals Formel-1-Weltmeister geworden, hat eine ganz andere Ansicht: «Also ich habe Spass da draussen.» Dann spottet der Brite: «Wenn es Max nicht gefällt, dann soll er halt zurücktreten.»

Norris zu Verstappen: «Was gibt es da zu jammern?»

«Die Formel 1 verändert sich nun mal alle paar Jahre. Manchmal sind die Autos ein wenig angenehmer zu fahren, manchmal weniger. Wir werden üppig bezahlt für einen Job, den wir lieben, also sehe ich nicht ein, was es da zu jammern gibt.»

«Jeder Fahrer kann spielend auch etwas ganz Anderes machen. Es ist ja nicht so, dass wir Piloten gezwungen sind, auf die Bahn zu gehen. Gewiss, die neue Rennwagen-Generation ist eine Herausforderung, für die Fahrer ebenso wie für die Techniker.»

«Und ja, man muss diese Autos anders fahren, du musst ein vertieftes Verständnis aufbauen und das Management ist komplett anders, aber das sind noch immer Formel-1-Rennwagen – ich sehe nicht ein, worüber man sich da beschweren sollte.»

Themen

  1. Ergebnisse

  2. WM-Stand

Ergebnisse

Voller Stand

  1. Test session 2

  2. Test session 1

Pos

Fahrer

Fahrer

Team

Start Nr

Runden

Zeit

01

Charles Leclerc

Charles Leclerc

Scuderia Ferrari HP

Charles Leclerc

Charles Leclerc

Scuderia Ferrari HP

16

139

1:34,273

02

Lando Norris

Lando Norris

McLaren Formula 1 Team

Lando Norris

Lando Norris

McLaren Formula 1 Team

1

149

+0,511

03

Oliver Bearman

Oliver Bearman

MoneyGram Haas F1 Team

Oliver Bearman

Oliver Bearman

MoneyGram Haas F1 Team

87

130

+1,121

04

George Russell

George Russell

Mercedes-AMG Petronas Formula One Team

George Russell

George Russell

Mercedes-AMG Petronas Formula One Team

63

54

+1,193

05

Isack Hadjar

Isack Hadjar

Oracle Red Bull Racing

Isack Hadjar

Isack Hadjar

Oracle Red Bull Racing

6

87

+2,288

06

Gabriel Bortoleto

Gabriel Bortoleto

Audi Revolut F1 Team

Gabriel Bortoleto

Gabriel Bortoleto

Audi Revolut F1 Team

5

67

+2,397

07

Pierre Gasly

Pierre Gasly

BWT Alpine Formula One Team

Pierre Gasly

Pierre Gasly

BWT Alpine Formula One Team

10

97

+2,450

08

Valtteri Bottas

Valtteri Bottas

Cadillac Formula 1 Team

Valtteri Bottas

Valtteri Bottas

Cadillac Formula 1 Team

77

67

+2,551

09

Alexander Albon

Alexander Albon

Atlassian Williams Racing

Alexander Albon

Alexander Albon

Atlassian Williams Racing

23

62

+2,956

10

Nico Hülkenberg

Nico Hülkenberg

Audi Revolut F1 Team

Nico Hülkenberg

Nico Hülkenberg

Audi Revolut F1 Team

27

47

+2,993

Events

Alle Formel 1 Events

  • Vergangen

    Catalunya Pre Season Test

    Circuit de Barcelona-Catalunya, Spanien
    26.–30.01.2026
    Zum Event

  • Vergangen

    Bahrain Pre Season Test

    Bahrain International Circuit, Bahrain
    11.–13.02.2026
    Zum Event

  • Demnächst

    Bahrain Pre Season Test

    Bahrain International Circuit, Bahrain
    18.–20.02.2026
    Zum Event

  • Australian Grand Prix

    Melbourne Grand Prix Circuit, Australien
    06.–08.03.2026
    Zum Event

  • Chinese Grand Prix

    Shanghai International Circuit, China
    13.–15.03.2026
    Zum Event

  1. Vergangen

    Catalunya Pre Season Test

    Circuit de Barcelona-Catalunya, Spanien
    26.–30.01.2026
    Zum Event

  2. Vergangen

    Bahrain Pre Season Test

    Bahrain International Circuit, Bahrain
    11.–13.02.2026
    Zum Event

  3. Demnächst

    Bahrain Pre Season Test

    Bahrain International Circuit, Bahrain
    18.–20.02.2026
    Zum Event

  4. Australian Grand Prix

    Melbourne Grand Prix Circuit, Australien
    06.–08.03.2026
    Zum Event

  5. Chinese Grand Prix

    Shanghai International Circuit, China
    13.–15.03.2026
    Zum Event

Formelsport News

Alle News

Neueste Artikel

Alle Artikel

