Lando Norris: «Meine vier besten Fahrer» – Max Verstappen gehört nicht dazu

Formel-1-Weltmeister Lando Norris ist vor kurzem gefragt worden, welche vier GP-Asse für ihn die besten Piloten seien. Zu lesen ist das im so genannten «McLaren Racing Club», einem besonderen Portal für McLaren-Fans.

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Um das gleich vorweg zu nehmen: Der vierfache Formel-1-Champion Max Verstappen taucht in der Liste von Norris’ vier besten F1-Fahrern nicht auf.

Vielmehr verrät der elffache GP-Sieger Norris: «Ich fange an mit zwei Briten – Jenson Button und Lewis Hamilton. Das waren die Typen, die ich als Kind gesehen habe. Die habe ich als Knirps unterstützt und die haben mich inspiriert. Also, zwei Briten, zwei unglaubliche Fahrer, zwei McLaren-Fahrer. Ja, zwei meiner Lieblinge, absolut.»

«Nummer 3 und 4, da wird es etwas schwieriger. Also, Nummer 3, da muss ich wohl Sebastian Vettel nennen. Auch, weil er ein liebenswerter Kerl ist, ein guter Mensch.»

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«Als ich aufgewachsen bin und mit dem Motorsport anfing, war genau die Zeit, in der er seine Meisterschaften mit Red Bull Racing gewonnen hat. Für mich war es etwas Besonderes, das mitzuerleben – er war ein leidenschaftlicher Typ, immer mit stylischen Helmen. Deshalb war er für mich ein besonderer Fahrer und steht auf meiner Liste auf Platz 3.»

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