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Lando Norris: «Meine vier besten Fahrer» – Max Verstappen gehört nicht dazu

Im «McLaren Racing Club», einem besonderen Portal für McLaren-Fans, hat Lando Norris über seine besten vier Rennfahrer gesprochen. Verblüffend: Max Verstappen gehört gemäss Norris nicht dazu.

Mathias Brunner

Von

Formel 1

Lando Norris und Max Verstappen
Lando Norris und Max Verstappen
Foto: XPB
Lando Norris und Max Verstappen
© XPB

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Formel-1-Weltmeister Lando Norris ist vor kurzem gefragt worden, welche vier GP-Asse für ihn die besten Piloten seien. Zu lesen ist das im so genannten «McLaren Racing Club», einem besonderen Portal für McLaren-Fans.

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Um das gleich vorweg zu nehmen: Der vierfache Formel-1-Champion Max Verstappen taucht in der Liste von Norris’ vier besten F1-Fahrern nicht auf.

Vielmehr verrät der elffache GP-Sieger Norris: «Ich fange an mit zwei Briten – Jenson Button und Lewis Hamilton. Das waren die Typen, die ich als Kind gesehen habe. Die habe ich als Knirps unterstützt und die haben mich inspiriert. Also, zwei Briten, zwei unglaubliche Fahrer, zwei McLaren-Fahrer. Ja, zwei meiner Lieblinge, absolut.»

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«Nummer 3 und 4, da wird es etwas schwieriger. Also, Nummer 3, da muss ich wohl Sebastian Vettel nennen. Auch, weil er ein liebenswerter Kerl ist, ein guter Mensch.»

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«Als ich aufgewachsen bin und mit dem Motorsport anfing, war genau die Zeit, in der er seine Meisterschaften mit Red Bull Racing gewonnen hat. Für mich war es etwas Besonderes, das mitzuerleben – er war ein leidenschaftlicher Typ, immer mit stylischen Helmen. Deshalb war er für mich ein besonderer Fahrer und steht auf meiner Liste auf Platz 3.»

«Nummer 4 schliesslich, da würde ich Fernando nehmen. Auch jemand, den ich beim Aufwachsen beobachtet habe. Jemand, den ich in meinen ersten Jahren bei McLaren quasi miterlebt habe, als er noch für McLaren fuhr. Einfach eine gute Persönlichkeit, ein liebenswerter Mensch, jemand, mit dem ich gut klarkomme, einfach ein netter Kerl.»

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Lando Norris

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So tritt Lewis Hamilton 2025 auf

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So tritt Lewis Hamilton 2025 auf

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Scuderia Ferrari HP

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BWT Alpine Formula One Team

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