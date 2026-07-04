Weiter zum Inhalt
Abo

Werbung

Werbung

Werbung

Werbung

  1. Start

  2. /

  3. Formelsport

  4. /

  5. Formel 1

  6. /

  7. News

Werbung

Lando Norris nach P3 im England-Sprint stinkig: «Kriegt ihr das mal hin?»

Formel-1-Weltmeister Lando Norris hat im kurzweiligen Sprint von Silverstone den dritten Platz erkämpft, hinter Antonelli und Hamilton. Der McLaren-Pilot ist sauer wegen eines Patzers seiner Truppe.

Mathias Brunner

Von

Formel 1

Lando Norris im McLaren
Lando Norris im McLaren
Foto: XPB
Lando Norris im McLaren
© XPB

Empfehlungen

Im Artikel erwähnt

Werbung

TV-Programm

Werbung

Diskrete Darbietung des 26-jährigen Formel-1-Champions Lando Norris im unterhaltsamen Sprint von Silverstone. Der Engländer muss sich Kimi Antonelli und Lewis Hamilton klar geschlagen geben. Damit ist der Brite sichtlich unzufrieden, und das hat seinen Grund.

Werbung

Werbung

Während der Auslaufrunde meldete sich Norris ziemlich patzig am Funk: «Kriegt ihr das mal hin, Jungs?»

Womit hatte seine McLaren-Truppe diese Frage verdient? Antwort: Norris hatte während des Sprints über Funk die Anweisung erhalten, auf den Sprit zu achten. Da war wohl die die Kraftstoffmenge ein wenig zu sportlich berechnet worden.

Empfehlungen

Im Artikel erwähnt

In den ersten Interviews vermied Norris das heikle Thema und schützte vor: «Ich bin sehr glücklich über meinen dritten Platz. Ich hatte von P6 einen prima Start und eine sehr gute erste Runde, danach solides Tempo. Aber leider reichte das nicht, um den Anschluss an die ersten Zwei zu halten. Dafür gab es ein sehr spassiges Duell mit George Russell. Ich bin angenehm überrascht, wie das gelaufen ist.»

Werbung

Werbung

«Aber das ist nur ein Sprint, in wenigen Stunden geht es schon weiter in der GP-Quali. Das Auto liegt besser als am Freitag, aber ich habe noch einige Idee, was für fürs Qualifying weiter verbessern können. Denn wir müssen ehrlich sein – das gute Ergebnis kam zustande, weil ich so toll wegkam bei Start und eine prima erste Runde hatte. Zum Schluss musste ich höllisch aufpassen wegen Russell, ich hatte mit dem Wagen alle Hände voll zu tun.»

TV-Programm

Hand aufs Herz: Hätte Norris ohne das Sprit-Problem hier vorne mitmischen können? Norris ehrlich: «Nein, dazu waren Kimi und Lewis zu schnell, ihre Autos sind in einer anderen Kategorie als unser Rennwagen. Aber vielleicht wäre es einfacher gewesen für mich, mir Russell etwas mehr vom Leib zu halten.»

Schon gesehen?

Newsletter

Motorsport-News direkt in Ihr Postfach

Verpassen Sie keine Highlights mehr: Der Speedweek Newsletter liefert Ihnen zweimal wöchentlich aktuelle Nachrichten, exklusive Kommentare und alle wichtigen Termine aus der Welt des Motorsports - direkt in Ihr E-Mail-Postfach

Weiterlesen

Themen

  1. Ergebnisse

  2. Aktueller Stand

Ergebnisse

Voller Stand

  1. Sprint

  2. Startaufstellung

  3. 3. Qualifying

  4. 2. Qualifying

  5. 1. Qualifying

  6. 1. Freies Training

Pos

Fahrer

Fahrer

Team

Start Nr

Runden

Zeit

Bestzeit

01

Kimi Antonelli

Kimi Antonelli

Mercedes-AMG Petronas Formula One Team

Kimi Antonelli

Kimi Antonelli

Mercedes-AMG Petronas Formula One Team

12

17

26:12,129

1:31,607

02

So tritt Lewis Hamilton 2025 auf

Lewis Hamilton

Scuderia Ferrari HP

So tritt Lewis Hamilton 2025 auf

Lewis Hamilton

Scuderia Ferrari HP

44

17

+2,745

1:31,908

03

Lando Norris

Lando Norris

McLaren Formula 1 Team

Lando Norris

Lando Norris

McLaren Formula 1 Team

1

17

+9,783

1:32,190

04

George Russell

George Russell

Mercedes-AMG Petronas Formula One Team

George Russell

George Russell

Mercedes-AMG Petronas Formula One Team

63

17

+10,639

1:31,977

05

Charles Leclerc

Charles Leclerc

Scuderia Ferrari HP

Charles Leclerc

Charles Leclerc

Scuderia Ferrari HP

16

17

+12,620

1:32,158

06

Max Verstappen

Max Verstappen

Oracle Red Bull Racing

Max Verstappen

Max Verstappen

Oracle Red Bull Racing

3

17

+16,550

1:32,393

07

Oscar Piastri

Oscar Piastri

McLaren Formula 1 Team

Oscar Piastri

Oscar Piastri

McLaren Formula 1 Team

81

17

+17,551

1:32,223

08

Liam Lawson

Liam Lawson

Visa Cash App Racing Bulls Formula One Team

Liam Lawson

Liam Lawson

Visa Cash App Racing Bulls Formula One Team

30

17

+30,233

1:33,051

09

Isack Hadjar

Isack Hadjar

Oracle Red Bull Racing

Isack Hadjar

Isack Hadjar

Oracle Red Bull Racing

6

17

+30,953

1:33,000

10

Placeholder - Racer

Arvid Lindblad

Visa Cash App Racing Bulls Formula One Team

Placeholder - Racer

Arvid Lindblad

Visa Cash App Racing Bulls Formula One Team

41

17

+35,110

1:33,572

Highlight-Videos

ServusTV Mediathek

Events

Alle Formel 1 Events
  • Vergangen

    Barcelona-Catalunya Grand Prix

    Circuit de Barcelona-Catalunya, Spanien
    12.–14.06.2026
    Zum Event
  • Vergangen

    Austrian Grand Prix

    Red Bull Ring, Österreich
    26.–28.06.2026
    Zum Event
  • Max Verstappen

    Live

    British Grand Prix

    Silverstone Circuit, Great Britain
    03.–05.07.2026
    Zum Event
  • Demnächst

    Belgian Grand Prix

    Circuit de Spa-Francorchamps, Belgien
    17.–19.07.2026
    Zum Event

  • Hungarian Grand Prix

    Hungaroring, Ungarn
    24.–26.07.2026
    Zum Event
  1. Vergangen

    Barcelona-Catalunya Grand Prix

    Circuit de Barcelona-Catalunya, Spanien
    12.–14.06.2026
    Zum Event
  2. Vergangen

    Austrian Grand Prix

    Red Bull Ring, Österreich
    26.–28.06.2026
    Zum Event
  3. Max Verstappen

    Live

    British Grand Prix

    Silverstone Circuit, Great Britain
    03.–05.07.2026
    Zum Event
  4. Demnächst

    Belgian Grand Prix

    Circuit de Spa-Francorchamps, Belgien
    17.–19.07.2026
    Zum Event

  5. Hungarian Grand Prix

    Hungaroring, Ungarn
    24.–26.07.2026
    Zum Event

Formelsport News

Alle News

Neueste Artikel

Alle Artikel

    Speedweek.com - Der beste Motorsport im Netz

    Die aktuellsten News rund um die Uhr, von Experten analysiert und kommentiert und exklusive Einblicke hinter die Kulissen. Hier schreiben Fans für Fans.

    Berichte & Analysen

    Redaktion

    Serien