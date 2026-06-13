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Lando Norris nach P4 im Barcelona-Qualifying: «Das ist die harte Realität»

Lando Norris schaffte es im Qualifying von Barcelona in die 2. Startreihe. Der Weltmeister weiss: Er kann froh sein mit dem vierten Platz, obwohl der Rückstand auf Platz 3 nur 3 Tausendstel beträgt.

Vanessa Georgoulas

Von

Formel 1

Lando Norris weiss: Er kann mit dem 4. Startplatz zufrieden sein
Lando Norris weiss: Er kann mit dem 4. Startplatz zufrieden sein
Foto: Rew / XPB Images
Lando Norris weiss: Er kann mit dem 4. Startplatz zufrieden sein
© Rew / XPB Images

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Lando Norris darf den GP auf dem Circuit de Barcelona-Catalunya von Startplatz 4 in Angriff nehmen, sein McLaren-Teamkollege Oscar Piastri musste sich im Qualifying mit dem siebten Platz begnügen. Und obwohl er die Zeit des drittplatzierten WM-Leaders Kimi Antonelli nur um drei Tausendstel verpasste, erklärte er nach der Zeitenjagd: «Ich denke, wir haben einen guten Schritt nach vorne gemacht.»

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«Wir sind besser geworden, es ist nur so, dass die anderen etwas mehr geschafft haben. Man muss nur die Onboard-Aufnahmen der anderen mit der unseren vergleichen, dann sieht man den Unterschied bei der Fahrzeug-Balance», fügte der 26-Jährige an. Und er betonte: «Ich bin sehr glücklich mit dem heutigen Tag. Klar, die Lücke zu Platz 3 ist winzig, aber Kimi sitzt in einem Auto, das drei Zehntel schneller sein kann, und ich in einem, in dem man vielleicht noch eine halbe Zehntel herausholen könnte. Ich bin also zufrieden und als Team sollten wir glücklich sein.»

Lando Norris erwartet ein schwieriges Rennen

Mit Blick aufs Rennen analysierte der elffache GP-Sieger: «Wir sind beim Reifenabbau nicht so gut wie Mercedes, sie haben das wohl am Besten im Griff. Ich denke, im Vergleich zu den anderen Teams schneiden wir in dieser Hinsicht gut ab, aber Ferrari ist auch unglaublich, wenn es um die Kurvenspeeds geht. Da haben sie immer noch die Nase vorn. Sie haben vielleicht zwei, drei Zehntel auf den Geraden und bei der Power eingebüsst, was sie wohl auch teilweise auf sich nehmen müssen.»

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«Es wird sicherlich nicht einfach, ein Auto im Rennen zu schlagen, das drei Zehntel schneller ist. Es wird sicher so sein, dass man lieber etwas langsamer fahren will, um die Reifen zu schonen, und sie können drei Zehntel rausnehmen und immer noch schneller sein. Ich werde hingegen Gas geben müssen, um sie zu überholen, und dabei werden die Reifen überhitzen», prophezeit der Weltmeister. «Wir werden natürlich alles geben, aber wir müssen auch realistisch bleiben, was unsere Möglichkeiten angeht.»

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Norris weiss: «Wir hatten zuletzt keine Rennen, die abfielen, wir waren in allen Rennen schnell, haben in Monaco gewonnen im vergangenen Jahr. Wir sind nicht mehr auf diesem Niveau, das ist die harte Realität, die wir akzeptieren müssen. Es ist ein gutes Ergebnis, dass wir nur drei Zehntel von der Spitze entfernt sind, nachdem wir im vergangenen Rennen noch sechs oder sieben Zehntel Rückstand hatten.»

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