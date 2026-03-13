Lando Norris nach Platz 3 im Sprint-Qualifying: «Mehr war nicht möglich»

In Melbourne fehlten Lando Norris noch mehr als neun Zehntel auf die Pole-Zeit von George Russell. In China betrug sein Rückstand im Sprint-Qualifying «nur noch» 0,621 sec. Entsprechend zufrieden war der Weltmeister mit seinem dritten Platz.

Der McLaren-Star beteuerte: «Ich bin einfach nur glücklich mit diesem Ergebnis. Ich muss noch schauen, wo ich Zeit gewonnen oder liegen gelassen habe. Aber mehr als der dritte Platz war nicht möglich, derzeit ist das ganz gut. Ich bin auch ziemlich zufrieden, dass ich vor den beiden Ferrari-Fahrern stehen werde, denn sie sahen den ganzen Tag hindurch sehr stark aus.»

«Ich würde sagen, die Ausgangslage für den Sprint ist gut. Natürlich lief es an diesem Wochenende besser, weil die Strecke auch sehr viel einfacher ist, was das Energie-Management der Antriebseinheit angeht. Aber wir haben auch viel daraus gemacht und letztlich war es knapp», fügte der Brite mit Blick auf seinen Vorsprung von zwei Hundertsteln auf den viertplatzierten Lewis Hamilton an.

Dass Mercedes beim Saisonauftakt im Albert Park keinen guten Rennstart hingelegt hatte, will Norris nicht überbewerten. Er sagt dazu: «Ich erwarte ehrlich gesagt nicht, dass sie wieder schlecht wegkommen. Sie gehörten in den letzten Jahren immer zu den Fahrern, die gute Starts hinbekommen haben. Aber klar, der Start bietet eine Chance. Aber ich denke, sie wissen mittlerweile, was sie in Melbourne falsch gemacht haben und werden das nicht wiederholen. Aber man kann nie wissen. Und es ist die beste Gelegenheit, um Plätze gutzumachen. Ich werde schauen, was ich tun kann.»

