Lando Norris nach Platz 3 im Sprint-Qualifying: «Mehr war nicht möglich»

Formel-1-Weltmeister Lando Norris durfte sich im Sprint-Qualifying auf dem Shanghai International Circuit über den dritten Platz freuen. Er ist sich sicher: Er hat das bestmögliche Ergebnis erzielt.

Vanessa Georgoulas

Von

Formel 1

Lando Norris war mit seinem dritten Platz im Sprint-Qualifying zufrieden
Lando Norris war mit seinem dritten Platz im Sprint-Qualifying zufrieden
Foto: Bearne / XPB Images
Lando Norris war mit seinem dritten Platz im Sprint-Qualifying zufrieden
© Bearne / XPB Images

In Melbourne fehlten Lando Norris noch mehr als neun Zehntel auf die Pole-Zeit von George Russell. In China betrug sein Rückstand im Sprint-Qualifying «nur noch» 0,621 sec. Entsprechend zufrieden war der Weltmeister mit seinem dritten Platz.

Der McLaren-Star beteuerte: «Ich bin einfach nur glücklich mit diesem Ergebnis. Ich muss noch schauen, wo ich Zeit gewonnen oder liegen gelassen habe. Aber mehr als der dritte Platz war nicht möglich, derzeit ist das ganz gut. Ich bin auch ziemlich zufrieden, dass ich vor den beiden Ferrari-Fahrern stehen werde, denn sie sahen den ganzen Tag hindurch sehr stark aus.»

«Ich würde sagen, die Ausgangslage für den Sprint ist gut. Natürlich lief es an diesem Wochenende besser, weil die Strecke auch sehr viel einfacher ist, was das Energie-Management der Antriebseinheit angeht. Aber wir haben auch viel daraus gemacht und letztlich war es knapp», fügte der Brite mit Blick auf seinen Vorsprung von zwei Hundertsteln auf den viertplatzierten Lewis Hamilton an.

Dass Mercedes beim Saisonauftakt im Albert Park keinen guten Rennstart hingelegt hatte, will Norris nicht überbewerten. Er sagt dazu: «Ich erwarte ehrlich gesagt nicht, dass sie wieder schlecht wegkommen. Sie gehörten in den letzten Jahren immer zu den Fahrern, die gute Starts hinbekommen haben. Aber klar, der Start bietet eine Chance. Aber ich denke, sie wissen mittlerweile, was sie in Melbourne falsch gemacht haben und werden das nicht wiederholen. Aber man kann nie wissen. Und es ist die beste Gelegenheit, um Plätze gutzumachen. Ich werde schauen, was ich tun kann.»

  1. Ergebnisse

  2. Aktueller Stand

Ergebnisse

Voller Stand

  1. Sprint Qualifying

  2. 1. Freies Training

  3. Startaufstellung

Pos

Fahrer

Fahrer

Team

Start Nr

Runden

Zeit

01

George Russell

George Russell

Mercedes-AMG Petronas Formula One Team

George Russell

George Russell

Mercedes-AMG Petronas Formula One Team

63

13

1:31,520

02

Kimi Antonelli

Kimi Antonelli

Mercedes-AMG Petronas Formula One Team

Kimi Antonelli

Kimi Antonelli

Mercedes-AMG Petronas Formula One Team

12

13

+0,289

03

Lando Norris

Lando Norris

McLaren Formula 1 Team

Lando Norris

Lando Norris

McLaren Formula 1 Team

1

13

+0,621

04

So tritt Lewis Hamilton 2025 auf

Lewis Hamilton

Scuderia Ferrari HP

So tritt Lewis Hamilton 2025 auf

Lewis Hamilton

Scuderia Ferrari HP

44

15

+0,641

05

Oscar Piastri

Oscar Piastri

McLaren Formula 1 Team

Oscar Piastri

Oscar Piastri

McLaren Formula 1 Team

81

13

+0,704

06

Charles Leclerc

Charles Leclerc

Scuderia Ferrari HP

Charles Leclerc

Charles Leclerc

Scuderia Ferrari HP

16

16

+1,008

07

Pierre Gasly

Pierre Gasly

BWT Alpine Formula One Team

Pierre Gasly

Pierre Gasly

BWT Alpine Formula One Team

10

15

+1,368

08

Max Verstappen

Max Verstappen

Oracle Red Bull Racing

Max Verstappen

Max Verstappen

Oracle Red Bull Racing

3

17

+1,734

09

Oliver Bearman

Oliver Bearman

MoneyGram Haas F1 Team

Oliver Bearman

Oliver Bearman

MoneyGram Haas F1 Team

87

16

+1,889

10

Isack Hadjar

Isack Hadjar

Oracle Red Bull Racing

Isack Hadjar

Isack Hadjar

Oracle Red Bull Racing

6

15

+2,203

