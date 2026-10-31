Chance auf Pole in Mexiko? Das sagt Formel-1-Weltmeister Lando Norris

Für Lando Norris begann das Rennwochenende in Mexiko wie für viele seiner Kollegen erst mit dem zweiten Training. Denn das erste Training bestritt Leo Fornaroli im GP-Renner des Formel-1-Weltmeisters. Der Italiener drehte 25 Runden und landete auf dem 17. Platz der Zeitenliste. Das lag nicht zuletzt am Reifenmanagement, das ihm Mühe bereitete.

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Der Formel-2-Champion von 2025, der im nächsten Jahr in der Langstrecken-WM antreten wird, gestand: «Es war sehr schwierig, die Reifen auf die richtige Temperatur zu bringen. Ich blockierte bereits in der ersten Kurve die Vorderräder und das hat die ganze Fahrt auf den weichen Reifen und natürlich auch die Performance beeinträchtigt.»

Lando Norris: «Das Tempo ist definitiv vorhanden»

Dennoch bedankte sich Norris für die Arbeit, die der McLaren-Reservist leistete. «Danke an Leo für seine Unterstützung im ersten Training. Es liegt noch viel Arbeit vor dem Team, aber wir haben eine gute Basis, auf der wir aufbauen können», erklärte der 13-fache GP-Sieger, der die Tagesbestzeit um knapp eine Zehntelsekunde verpasste und sich auf Platz 2 der Zeitenliste hinter WM-Leader Kimi Antonelli einreihte.

Die Hoffnung auf ein starkes Ergebnis im Qualifying ist vorhanden, wie der 26-jährige Brite betont: «Wenn man die Zeitenliste des zweiten Trainings anschaut, dann war es kein schlechter Tag. Allerdings war es wieder eine Herausforderung, das Auto schnell zu bewegen. Das Tempo ist sicherlich vorhanden, aber die Leistungsdichte im Feld ist sehr hoch. Deshalb wird es entscheidend sein, wie wir das Qualifying umsetzen.»

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