Lando Norris zu Pyro-Panne auf dem F1-Podium: «Dachte, es wäre eine Fliege»

Doppel-Autsch bei Lando Norris nach dem Rennsieg in Interlagos! Der Brite gewann am Wochenende den Großen Preis von São Paulo, behielt im Regenrennen auf der kurvigen Strecke die Nerven. Bei den Feierlichkeiten auf dem Podium danach war das Glückspensum des Lando Norris aber offenbar aufgebraucht: Erst zerbrach er die Champagner-Flasche in seiner Hand, dann verbrannte er sich auch noch das Ohr am Feuerwerk. Jetzt spricht er über die kuriose Situation.

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Norris feiert auf dem Podium gern mal wild, knallt seine Champagner-Flasche meist so auf den Boden, dass der Korken oben rausploppt. Das geht nicht immer gut: 2023 in Ungarn stürzte die Siegertrophäe von Max Verstappen durch die Wucht vom Treppchen, die filigrane Porzellantrophäe zerbrach. Und jetzt in Brasilien zerbracht Norris in der Hand die komplette Flasche – er hatte nur noch den messerscharfen Flaschenhals in der Hand. Doch es kam noch fieser: Norris taumelte ins Feuerwerk, das wie eine riesige Wunderkerze vom Podium aus nach oben schoss. Er hielt sich danach merklich irritiert das Ohr.

Wenige Tage später gab Norris in einem Stream auf der Gaming-Plattform Twitch Entwarnung: Alles heil geblieben (außer die Flasche)! Norris beantwortete eine Frage: «Wie geht’s meinem Ohr? Meinem Ohr geht’s gut. Danke der Nachfrage!»

Lando Norris über Podium-Panne

Und dann erklärte er, was passiert war. Der McLaren-Pilot: «Alle fragen: ‚Warum bist du da reingelaufen?‘ Das liegt daran, dass mir Champagner in die Augen gespritzt wurde und ich deshalb nichts mehr sehen konnte. Ich wusste nicht, wohin ich ging. Ich glaube, die Leute wissen gar nicht, wie sehr es wehtut und brennt, wenn man Champagner in den Augen hat.» Norris‘ eigener Champagner floss nach dem Zerbrechen der Flasche traurig übers Podium, aber die beiden Red Bull Racing-Piloten Max Verstappen und Isack Hadjar teilten mit Norris das Podium – und waren schon fleißig am Sprühen, ebenso wieder McLaren-Teamvertreter Andrew Parker (Design-Abteilung).

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Norris lehnte sich so versehentlich voll in das Feuerwerk: «Ich wusste nicht, wohin ich ging, und plötzlich wurde es an meinem Ohr ziemlich warm. Ich konnte es zwar nicht sehen, habe es aber gespürt. Ich stand schon unter Schock, weil meine Flasche zum ersten Mal in meinem Leben zerbrochen war. Aber es tat nicht weh. Ich glaube, ich habe einfach etwas an meinem Ohr gespürt und dachte, es wäre eine Fliege.»