Lando Norris: Racing nicht so «authentisch» wie es sein sollte

Das neue Motorenreglement der Saison 2026 sorgt auch nach dem dritten Rennen des Jahres immer noch verlässlich für Diskussionsstoff. In der aktuellen fünfwöchigen Rennpause sind mehrere Meetings in der F1- und Teamführung mit den Regelhütern vom Weltverband FIA angesetzt. Dabei soll es darum gehen, wie das Racing besser und sicherer gemacht werden kann. Feintuning an den Regeln.

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Die Formel-1-Piloten haben überwiegend ein nicht so positives Bild vom neuen Reglement: viele Knöpfe, viel Rückgewinnung – und Fahrer müssen phasenweise vom Gas gehen, was ihnen natürlich komplett gegen die Instinkte geht. 2025er-Weltmeister Lando Norris klagt deshalb: Das Racing ist nicht authentisch.

Norris: Es kann noch mehr verbessert werden

Nach dem GP von Japan in Suzuka erklärte der Brite: «Natürlich gibt es bessere und schlechtere Strecken und es gibt schon Verbesserungen. Aber es kann immer noch mehr verbessert werden.»

Der McLaren-Pilot erklärt die Bedürfnisse der Fahrer: «Wir wollen einfach Vollgas gehen und nicht vom Gas gehen und 60 km/h in der 130R vor der letzten Kurve verlieren.» Er bezieht sich auf die am Japan-Wochenende oft angesprochene Kurve in Suzuka, in der sich das neue Energierückgewinnungssystem besonders bemerkbar machte.

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Der Fahrer hat einfach nicht genug Kontrolle. Lando Norris

Thema der Woche WM-Leader Kimi Antonelli: Der Lehrling wird bei Mercedes zum Meister George Russell hat ein Problem, der Formel-1-Rennstall von Mercedes hat ein Luxus-Problem: Der 19-jährige Kimi Antonelli nimmt dem erfahrenen George Russell die Butter vom Brot. Mathias Brunner Weiterlesen

Zum Rennen in Suzuka sagte Norris konkret: «Das große Problem war, dass sich die Batterie in Kurve 130R entlädt, ich vom Gas gehen muss und nicht wieder Gas geben darf. Wenn ich wieder Gas gebe, wird meine Batterie aktiviert, und ich will nicht, dass sie aktiviert wird, weil sie eigentlich abgeschaltet sein sollte, und weil man vom Gas gegangen ist, wird sie wieder aktiviert, sodass man nicht wieder Gas geben kann.» Klingt kompliziert – ist es auch. Immer wieder beschwerten sich die Fahrer seit dem Start der neuen Saison über die Tücken des neuen Reglements. Norris: «Ich kann nichts dagegen tun. Der Fahrer hat einfach nicht genug Kontrolle.»