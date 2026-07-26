Ungarn-Sieger Lando Norris (McLaren): «Happy, die Nummer 1 wiederzusehen!»

Lando Norris schnappt sich von Pole-Position den Sieg im Ungarn-GP! Es ist der erste McLaren-Grand-Prix-Sieg der Saison 2026 – und entsprechend auch für Norris. Der Brite ist damit der fünfte GP-Sieger in den letzten fünf Rennen. Und für ihn selbst ist es der erste GP-Sieg seit Interlagos 2025 und damit der erste als Formel-1-Weltmeister!

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Norris sagte nach dem Rennen merklich erschöpft: «Ich bin müde.» Kein Wunder! Was für ein Rennen – lange sah es nicht nach einem Sieg für Norris aus. Sieg von Pole – was so entspannt klingt, war das überhaupt nicht: Norris profitierte auf dem Weg zum Sieg auch vom Pech seines Teamkollegen Oscar Piastri. Der war nach dem Start an ihm vorbeigezogen. Doch weil Piastri erst von Carlos Sainz berührt wurde und so die Führung an Norris verlor und dann mit einem Getriebeschaden komplett ausfiel, ging der Sieg an Norris.

Zur ersten Runde, in der Norris von Piastri passiert wurde, sagte der Brite: «Ich weiß nicht, was da los war, ich habe das Heck verloren. Es hat sich furchtbar angefühlt, ich bin glaube ich einfachetwas zu weit draußen gewesen. Game Over für die erste Runde.»

Insgesamt lief’s aber mehr als anständig: «Mein Tempo war eines der besten, das ich je hatte. Das Tempo war so gut, dass ich meine Stints verlängern konnte. Ich bin happy, wieder zurück zu sein und die Nummer 1 wiederzusehen.» Also endlich wieder zu siegen.

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Die Upgrades am McLaren haben sich ausgezahlt. McLaren hat unter anderem einen neuen Unterboden in Budapest dabei. Norris: «Ich hoffe, dass wir so weitermachen können. Wir wussten aber auch, dass uns diese Strecke liegen würde. Ich wusste aber, dass ich noch Rennen gewinnen kann. Es ist toll, was das Team erreicht hat. Es ist ein Auto, das Rennen gewinnen kann. Und ich bin froh, dass ich das für sie umsetzen konnte.»

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Norris‘ ärgster Konkurrent in der Schlussphase, in der er teilweise 15 Sekunden vorn lag, war Max Verstappen, der sich mit einer smarten Strategie von Platz 4 auf 2 durchgearbeitet hatte. Norris gab bis zur Ziellinie alles – und das wohl zur Sorge seines Teams, das ihn wegen der Kerbs am Kurvenausgang warnte, einer möglichen Ursache für Piastris Getriebeschaden.

So lief der Ungarn-GP:

Bis auf die beiden Ferrari, Aston Martin, Gabriel Bortoleto und Carlos Sainz (Soft) gingen alle Piloten mit Medium-Reifen an den Start. Oscar Piastri (Startplatz 3) kam richtig gut weg, schnappte sich die Führung vor seinem Teamkollegen Lando Norris. Ähnlich bei Ferrari: Auch bei den Roten der Platztausch zwischen den Teamkollegen. Charles Leclerc (Startplatz 2) kam nur langsam ins Rennen – er hatte, anders als die übrigen Soft-Starter, nur gebrauchte Reifen drauf. Leclerc fiel auf Platz 5 zurück, also hinter Hamilton – und hinter Max Verstappen, der von Platz 4 auf 3 hochschlüpfte.

Russell mit Startproblemen

Große Probleme beim Start bei George Russell: Er fiel von Startplatz 6 weit bis auf Rang 21 zurück. «Anti Stall» meldete er, das Antiblockiersystem kickte rein. Der Brite schlich aus seiner Startbox heraus. Er kämpfte sich im Feld weiter nach vorn, war nach seinem späten (Runde 28) Boxenstopp Neunter.

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Packendes Racing zwischen Max Verstappen und Lewis Hamilton unterhielt die Fans in der Anfangsphase: Per Undercut schob sich Hamilton vor Verstappen (Runde 14/15). In Runde 16 schob sich Verstappen dann aber stark auf der Strecke wieder an ihm vorbei. Nachdem beide Lawson passiert hatten, nutzte Verstappen smart die Chance.

Doppel-Aus Cadillac

Wieder große Probleme bei Cadillac: Gegen Sergio Perez wird wegen eines Verstoßes gegen die Startprozedur ermittelt. Das Urteil wird nach Ende des Rennens gefällt. Möglich, dass es mal wieder ein Fehlstart ist für den Mexikaner. Das Problem hatte er bereits mehrfach in dieser Saison. In Runde 15 meldete Valtteri Bottas, dass er viel Rauch unterm Cockpit habe. Er kam in die Box, musste aber schon in der Pitlane rechts ranfahren, löste Gelb in der Boxengasse aus. Später die Teammitteilung: Bottas muss mit überhitzenden Bremsen abstellen. Ein regelmäßig auftretendes Problem bei den Amerikanern. In Runde 51 meldete Perez Probleme mit der Aufhängung, stellte danach ebenfalls ab. Doppel-DNF also.

Nachdem alle an der Box waren, lautete die Reihenfolge: Piastri vor Norris, Verstappen, Leclerc, Hamilton und Antonelli – bis Hamilton in Runde 31 erneut zum Stopp abbog. Der Brite war danach richtig schnell – hing allerdings zunächst hinter Isack Hadjar fest. Genauso erging es auch Charles Leclerc nach seinem zweiten Stopp, der in Runde 38 vorbeizog.

Bei McLaren lag Piastri vorne, genoss also Vorzugsbehandlung in Sachen Strategie. Der Australier kam als Erster zum Service – und wurde dann vom überrundeten Carlos Sainz touchiert. Das kostete Piastri wertvolle Zeit, sodass Norris bei seinem Stopp fünf Runden nach Piastri früher rauskam als sein Teamkollege. Sainz bekam dafür wenig später eine 5-Sekunden-Strafe.

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Verstappen dann mit einer ungewöhnlichen Strategie: In Runde 42 von 70 ging er auf Soft. «Gibt es Hinweise, dass der Reifen bis zum Ende halten kann?», fragte er. «Ja, gibt es», funkt Renningenieur Lambiase.

Getriebeschaden Piastri

Diskussionen übers McLaren-interne Duell erledigten sich in Runde 56, als Oscar Piastri mit einem Getriebeschaden am Streckenrand stehenblieb. Der bittere Ausfall für ihn nach der Führung! Virtuelles Safety-Car (blöd für Russell: direkt nach seinem zweiten Stopp, der ihn auf P8 brachte) und mehrere Boxenstopps! Norris, Hamilton und Leclerc holten sich Soft. Hamilton und Antonelli kamen fast zeitgleich über die Safety-Car-Linie, Hamilton genoss zunächst Vorzug, war vorne, doch gab die Position an Antonelli zurück. Die Reihenfolge in Runde 60 von 70: Norris vor Verstappen, Antonelli, Hamilton und Leclerc.

Späte Strafe für Hamilton

Die Strafen-Seuche vom Vortag (3 Plätze fürs Behindern von Piastri) ging für Lewis Hamilton auch im Rennen weiter. Weil er in der Boxengasse zu schnell war, bekam er fünf Sekunden drauf. Das ist Platz 5 für Hamilton hinter Leclerc. Die Top-Platzierungen: Norris, Verstappen, Antonelli, Leclerc, Hamilton, Hadjar, Russell.

Großer Grund zur Freude für deutsche F1-Fans: Nico Hülkenberg hat mit Platz 9 seine ersten Formel-1-Punkte der Saison 2026 geholt.

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