Lando Norris (McLaren): Tourguide für Fußball-Star Declan Rice

Da wurde der Formel-1-Pilot plötzlich zum Tourguide! McLaren-Star Lando Norris empfing seinen Landsmann Declan Rice im McLaren Technology-Center. Der englische Fußball-Star besuchte im Rahmen der Video-Reihe «Raising the Bar» seines Vereins Arsenal London die Fabrik des Formel-1-Teams im englischen Woking bei London – und bekam die exklusive Führung ausgerechnet von Champion Norris.

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Norris zeigt dem Fußball-Star die Formel-1-Fabrik

Erste Station: die historischen Rennboliden im Foyer des MTC. Der englische Nationalspieler Rice sagte ehrfürchtig: «So nah bin ich einem Formel-1-Auto noch nie gekommen. Ich hatte nie die Zeit, zu einem Rennen zu kommen.» Und mit ein bisschen Augenmaß schätzte der Fußballprofi: «Ich glaube nicht, dass ich reinpassen würde. Meine Beine sind zu lang.» Platz nahm er in den historischen Boliden aber nicht.

Norris schien in seiner Funktion als Tourguide aufzugehen, erklärte Fahrweise und Herausforderungen der Boliden geduldig und detailliert. Und Rice wirkte beeindruckt, darf sogar einen Blick auf den Werkstattbereich werfen. Weiter ging die Tour zu den Trophäenschränken. Die zwei jüngsten Zugänge sind McLarens Konstrukteurs-Pokal 2025 und Lando Norris‘ Fahrer-WM-Trophäe 2025. Norris: «Jeder Pokal, den du hier siehst, ist ein Original.» Und mit einem Lachen setzte er nach: «Ich bin gezwungen, Replika-Pokale zu erwerben.»

Mit Norris und Rice trafen zwei britische Spitzensportler aufeinander: Norris ist 2025er Formel-1-Weltmeister. Declan Rice steht mit dem FC Arsenal im Champions-League-Finale und hat sehr gute Chancen auf die Englische Meisterschaft. Das Londoner Team hat zwei Spieltage vor Ende der Saison fünf Punkte Vorsprung auf Verfolger Manchester City. City spielt am heutigen Mittwochabend allerdings noch (21 Uhr gegen Crystal Palace), könnte also bei einem Sieg auf zwei Punkte rankommen – die Tabellenführung nach dem 36. Spieltag ist Arsenal aber nicht mehr zu nehmen. Und mit Burnley (schon abgestiegen) und Crystal Palace ist das Restprogramm für die Mannschaft von Rice überschaubar. Pikant allerdings: Lando Norris hatte sich in der Vergangenheit als Fan von Arsenals Liga-Konkurrent Manchester United bekannt.

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Simulator? Norris: Die meisten Leute sind schlecht darin

Rice wurde bei seinem Besuch in Woking eine besondere Ehre zuteil: Er durfte im McLaren-Simulator fahren. Rice: «Ich bin ziemlich nervös. Hast du mal erlebt, wie jemand richtig schlecht darin war?» Norris: «Die meisten Leute.»