Weiter zum Inhalt
Abo

Werbung

Werbung

Werbung

Werbung

  1. Start

  2. /

  3. Formelsport

  4. /

  5. Formel 1

  6. /

  7. News

Werbung

Lando Norris über bittere Pille in China: «Das ist schwer zu schlucken»

McLaren erlebte am Rennsonntag in Shanghai ein Desaster. Beide Autos konnten den zweiten GP des Jahres nicht in Angriff nehmen. Entsprechend enttäuscht reagierte Formel-1-Weltmeister Lando Norris.

Vanessa Georgoulas

Von

Formel 1

Lando Norris konnte das Rennen in China nicht in Angriff nehmen
Lando Norris konnte das Rennen in China nicht in Angriff nehmen
Foto: Patching / XPB Images
Lando Norris konnte das Rennen in China nicht in Angriff nehmen
© Patching / XPB Images

Empfehlungen

Im Artikel erwähnt

Werbung

Werbung

Die Ausgangslage war eigentlich vielversprechend: Das McLaren-Duo Oscar Piastri und Lando Norris hatte im Qualifying zum China-GP die fünft- und sechstschnellste Runde gedreht und sich damit die dritte Startreihe für den zweiten Grand Prix der Saison gesichert. Doch noch vor dem Losfahren war das Rennen für beide Papaya-Fahrer schon gelaufen.

Werbung

Werbung

Denn während der Rennvorbereitung wurde am Auto von Norris ein Problem beim Elektro-Teil der Antriebseinheit entdeckt, das sich trotz intensiver Fehlersuche und Schützenhilfe von Motoren-Partner Mercedes nicht rechtzeitig beheben liess. Der Weltmeister schaffte es nicht in die Startaufstellung. Sein Teamkollege fuhr zwar los, wurde in den letzten Minuten vor dem Start aber wieder in die Box geschoben. Auch da war es ein Problem bei der Motor-Elektronik, das das Team zur Aufgabe vor dem Rennstart zwang.

«Es ist wirklich enttäuschend, denn wir haben einen so weiten Weg zurückgelegt und so viel Aufwand betrieben, konnten am Ende aber nicht mal starten. Die Mechaniker haben alles gegeben, um das Problem zu lösen, aber leider war das nicht möglich. Es ist das erste Mal in meiner GP-Karriere, dass ich nicht starten kann. Und das ist schwer zu schlucken», seufzte Norris.

Empfehlungen

Im Artikel erwähnt

«Aber wir müssen das nun einfach hinnehmen, schauen, was das Problem verursacht hat, und Massnahmen treffen, dass es nicht wieder vorkommt. Jeder im Team ist frustriert, wir alle wollen Rennen fahren und Punkte sammeln. Es ist schade, dass wir nicht ausrücken konnten, auch für die Fans hier, die uns so stark unterstützt haben. Ich weiss nicht genau, wann wir gemerkt haben, dass etwas nicht stimmt. Ich würde sagen, etwa eine Stunde vor dem Ausrücken. Aber ich habe mein normales Programm zum Aufwärmen abgespult, deshalb kann ich das nicht genau sagen», ergänzte der 26-Jährige, der beim TV-Interview mit «Sky Sports F1» auch verriet: «Ich glaube, das Team weiss noch nicht, was genau schief gelaufen ist, sie wissen einfach, dass es sich nicht sofort beheben lässt. Wir müssen genauer schauen, was los war und warum das passiert ist.»

Werbung

Werbung

Schon gesehen?

Newsletter

Motorsport-News direkt in Ihr Postfach

Verpassen Sie keine Highlights mehr: Der Speedweek Newsletter liefert Ihnen zweimal wöchentlich aktuelle Nachrichten, exklusive Kommentare und alle wichtigen Termine aus der Welt des Motorsports - direkt in Ihr E-Mail-Postfach

Weiterlesen

Themen

  1. Ergebnisse

  2. Aktueller Stand

Ergebnisse

Voller Stand

  1. Rennen

  2. Startaufstellung

  3. 3. Qualifying

  4. 2. Qualifying

  5. 1. Qualifying

  6. Sprint

  7. Startaufstellung

  8. Sprint Qualifying

  9. 1. Freies Training

Pos

Fahrer

Fahrer

Team

Start Nr

Runden

Zeit

Bestzeit

Punkte

01

Kimi Antonelli

Kimi Antonelli

Mercedes-AMG Petronas Formula One Team

Kimi Antonelli

Kimi Antonelli

Mercedes-AMG Petronas Formula One Team

12

56

1:33:15,607

1:35,275

29

02

George Russell

George Russell

Mercedes-AMG Petronas Formula One Team

George Russell

George Russell

Mercedes-AMG Petronas Formula One Team

63

56

+5,515

1:35,400

26

03

So tritt Lewis Hamilton 2025 auf

Lewis Hamilton

Scuderia Ferrari HP

So tritt Lewis Hamilton 2025 auf

Lewis Hamilton

Scuderia Ferrari HP

44

56

+25,267

1:36,092

21

04

Charles Leclerc

Charles Leclerc

Scuderia Ferrari HP

Charles Leclerc

Charles Leclerc

Scuderia Ferrari HP

16

56

+28,894

1:36,011

19

05

Oliver Bearman

Oliver Bearman

MoneyGram Haas F1 Team

Oliver Bearman

Oliver Bearman

MoneyGram Haas F1 Team

87

56

+57,268

1:36,429

11

06

Pierre Gasly

Pierre Gasly

BWT Alpine Formula One Team

Pierre Gasly

Pierre Gasly

BWT Alpine Formula One Team

10

56

+59,647

1:36,505

8

07

Liam Lawson

Liam Lawson

Visa Cash App Racing Bulls Formula One Team

Liam Lawson

Liam Lawson

Visa Cash App Racing Bulls Formula One Team

30

56

+1:20,588

1:37,096

8

08

Isack Hadjar

Isack Hadjar

Oracle Red Bull Racing

Isack Hadjar

Isack Hadjar

Oracle Red Bull Racing

6

56

+1:27,247

1:37,311

4

09

Carlos Sainz Jr.

Carlos Sainz Jr.

Atlassian Williams Racing

Carlos Sainz Jr.

Carlos Sainz Jr.

Atlassian Williams Racing

55

55

+1 Runde

1:37,981

2

10

Franco Colapinto

Franco Colapinto

BWT Alpine Formula One Team

Franco Colapinto

Franco Colapinto

BWT Alpine Formula One Team

43

55

+1 Runde

1:36,783

1

Events

Alle Formel 1 Events

  • Vergangen

    Australian Grand Prix

    Melbourne Grand Prix Circuit, Australien
    06.–08.03.2026
    Zum Event

  • Vergangen

    Chinese Grand Prix

    Shanghai International Circuit, China
    13.–15.03.2026
    Zum Event

  • Demnächst

    Japanese Grand Prix

    Suzuka International Racing Course, Japan
    27.–29.03.2026
    Zum Event

  • Miami Grand Prix

    Miami International Autodrome, USA
    01.–03.05.2026
    Zum Event

  • Canadian Grand Prix

    Circuit Gilles Villeneuve, Kanada
    22.–24.05.2026
    Zum Event

  1. Vergangen

    Australian Grand Prix

    Melbourne Grand Prix Circuit, Australien
    06.–08.03.2026
    Zum Event

  2. Vergangen

    Chinese Grand Prix

    Shanghai International Circuit, China
    13.–15.03.2026
    Zum Event

  3. Demnächst

    Japanese Grand Prix

    Suzuka International Racing Course, Japan
    27.–29.03.2026
    Zum Event

  4. Miami Grand Prix

    Miami International Autodrome, USA
    01.–03.05.2026
    Zum Event

  5. Canadian Grand Prix

    Circuit Gilles Villeneuve, Kanada
    22.–24.05.2026
    Zum Event

Formelsport News

Alle News

Neueste Artikel

Alle Artikel

    Speedweek.com - Der beste Motorsport im Netz

    Die aktuellsten News rund um die Uhr, von Experten analysiert und kommentiert und exklusive Einblicke hinter die Kulissen. Hier schreiben Fans für Fans.

    Berichte & Analysen

    Redaktion

    Serien