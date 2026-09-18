Lando Norris über Kimi Antonelli: «Er ist beängstigend gut»

Ist WM-Leader Kimi Antonelli sein erster WM-Titel mit nur 20 Jahren überhaupt noch zu nehmen? Der italienische Mercedes-Pilot liegt nach seinem Sieg im Spanien-GP mit 81 Punkten vor seinem Teamkollegen George Russell und 101 Punkte vor Lewis Hamilton (Ferrari), der WM-Dritter ist. Je nachdem, wie optimistisch oder pessimistisch man auf die Lage im Nahen Osten blickt, kann man aktuell noch von neun (offiziell) oder acht (vermutlich realistischer) GPs und einem Sprint ausgehen. 208 bzw. 233 Punkte sind also maximal noch rauszuholen. Um das ins Verhältnis zu setzen: 292 Punkte hat Antonelli schon.

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Kann man da schon vorsichtig gratulieren? Was hat der aktuelle Formel-1-Weltmeister, nämlich der Champion von 2025, Lando Norris, für Ratschläge an Antonelli? Und macht sich der McLaren-Pilot überhaupt noch Hoffnungen auf ein Comeback? Norris, der aktuelle, und Antonelli, der womöglich nächste Weltmeister, standen in Madrid gemeinsam auf dem Podium und saßen dann auch gemeinsam in der anschließenden Pressekonferenz.

Norris: Das macht Antonelli so stark

Lando Norris erkannte neidlos an: «Er führt mit so viel Vorsprung, weil er einen unglaublichen Job macht. Er schlägt einen viel erfahreneren Teamkollegen, und zwar einen ziemlich guten, also möchte ich ihm keinen Rat geben, denn er ist beängstigend gut – und das mit gerade mal 20 Jahren. Ziemlich phänomenal.» Würde Antonelli wirklich Weltmeister 2026, wäre er damit der jüngste F1-Weltmeister aller Zeiten und würde den Rekord von Sebastian Vettel unterbieten.

Norris: «Ich finde es cool zu sehen, wie jemand, der so jung ist, so eine unglaubliche Leistung zeigt und höchstwahrscheinlich die Meisterschaft gewinnen wird. Er ist seit dem ersten Rennen dieses Jahres beeindruckend. Sehr wenige Fehler. Er fährt nicht so, als wäre es sein zweites Jahr in der Formel 1. Es werden noch viele, viele Jahre sein, in denen wir gegeneinander kämpfen, und ich freue mich auf mehr, hoffentlich noch in diesem Jahr, und ich freue mich darauf, dass wir alle auch in Zukunft noch mehr Rennen fahren werden.»

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