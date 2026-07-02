Lando Norris verhöhnt Fernando Alonso: «Einige Fahrer haben keine Ahnung»

Die Formel-1-Rennställe gehen sehr unterschiedlich vor in der heiklen Balance zwischen Entwicklungs-Schlagzahl und Kostendeckel. An den ersten acht GP-Wochenenden ist aufgefallen: Die Top-Teams haben üppig entwickelt, bei Aston Martin ist so gut wie nichts passiert. Aber das hat Gründe.

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Aston Martin-Star Fernando Alonso in Österreich: «Ich will den Erfolg mit Aston Martin. Aber wenn du so weit zurückliegst, dann ist es bei all den Rennen nicht leicht, Boden gutzumachen. Es bringt auch nichts beim Kostendeckel, viel Geld in die Hand zu nehmen, damit wir vier Zehntel pro Runde schneller werden. Wir brauchen grössere Schritte, wir müssen anders denken.»

Der Spanier weiter: «Es ist dennoch überraschend, jedes Rennwochenende am Freitag die FIA-Seite zu sehen, mit der Liste der ganzen Verbesserungen an den Rennwagen. Vielleicht haben die Gegner im Keller eine Gelddruck-Maschine stehen.»

Formel-1-Champion Lando Norris ist mit dieser Aussage konfrontiert worden, und wie es scheint, hat Alonso da einen Nerv getroffen. Denn Norris reagiert erstaunlich dünnhäutig.

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Der 26-jährige Engländer sagt: «Ich finde, einige Fahrer reden zu viel. Die haben doch keine Ahnung. Sie sind keine Buchhalter. Sie wissen nicht, wie der Kostendeckel wirklich funktioniert.»

Norris bezichtigt Aston Martin zwischen den Zeilen, die vergangenen Monate geschlafen zu haben: «Es hängt halt alles davon ab, wie schnell man sich mit den Dingen befasst. Es hängt davon ab, wie viel Zeit man pro Teil aufwendet, Zeit im Windkanal, all diese Details. Es geht um Effizienz, wie man Teile plant und herstellt.»

«Ich finde nicht, dass Leute über andere Teams reden sollten. Jedes Team geht eben anders vor als die anderen, und man muss sie in jeder Hinsicht übertreffen, auch neben der Rennstrecke.»