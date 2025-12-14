Lando Norris (McLaren): Vom «Lachs» zum Weltmeister

Alle MotoGP-Fans fieberten der Saison 2025 entgegen. Ein sensationeller Dreikampf mit Marc Marquez, Pecco Bagnaia und Jorge Martin war vorprogrammiert. Doch für zwei Piloten lief das Jahr komplett aus dem Ruder.
Eine Weltmeister-Ehrung der ungewöhnlichen Art! Einer von Lando Norris‘ Mechanikern, Frazer Burchell, hat den 2025er-Weltmeister mit einem emotionalen und originellen Social-Media-Post gefeiert – und ihn dort mit einem Lachs vergleichen.
Frazer Burchell, Spitzname «Bert», schrieb auf X, ehemals Twitter: «2019 hat unser Renningenieur gesagt, wir sollten bei jedem Rennen ein Foto machen. Also haben wir angefangen, unseren Rookie wie einen Lachs zu halten.» Dazu postete Burchell das erste gemeinsame Teamfoto mit Norris und das aktuellste aus Abu Dhabi (siehe Artikelbild). Beim Betrachten der Fotos fällt auf: Stimmt, das Team hält Norris tatsächlich so, wie Angler stolz ihre frischgefangenen Lachse präsentieren, also seitlich und mit einer dicken Portion Stolz. Burchell: «Was als ein simples Foto angefangen hat, ist zu etwas Bedeutungsvollem geworden. Für uns, unsere Freunde und Fans. 2025 ist dieser Lachs zu einem Weltmeister geworden.» In 152 Rennen vom Rookie zum Weltmeister, der Fortschritt immer wieder in Gruppenfotos im Anglerstyle festgehalten! Burchell ist seit 2014 bei McLaren, stieg 2018 zum Mechaniker im Rennteam auf. Dort lernte er Lando Norris kennen, der 2019 sein GP-Debüt mit McLaren gab, damals gerade mal 19 Jahre jung. Die ersten fünf gemeinsamen Saisons liefen durchwachsen. Auf den ersten Sieg mussten Norris und sein Mechaniker-Team bis Mai 2024 warten: Beim GP von Miami fuhr Norris zu seinem ersten Sieg. Ende der Saison holte McLaren den Konstrukteurs-WM-Titel. 2025 dann erst erneut die Team-WM – und vor einer Woche die Fahrer-WM für Lando Norris!
