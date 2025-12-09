Weiter zum Inhalt
Abo

Werbung

Werbung

Werbung

Werbung

  1. Start

  2. /

  3. Formelsport

  4. /

  5. Formel 1

  6. /

  7. News

Werbung

Lando Norris: Was der Weltmeister rückblickend bereut

Formel-1-Weltmeister Lando Norris war nach dem Titelgewinn in Abu Dhabi nicht zu bremsen. Der Brite McLaren-Team trug sein Herz auf der Zunge — und übte sich dabei auch in Selbstkritik.

Vanessa Georgoulas

Von

Formel 1

Lando Norris
Lando Norris
Foto: Sam Bagnall / Getty Images
Lando Norris
© Sam Bagnall / Getty Images

Empfehlungen

Im Artikel erwähnt

Werbung

Werbung

Lando Norris schaffte es in Abu Dhabi, seinen grossen Traum zu verwirklichen: Der McLaren-Star krönte sich in seiner siebten Saison zum Formel-1-Weltmeister, dazu reichte ihm der dritte Platz im letzten Kräftemessen des Jahres. Danach war er ein gefragter Mann vor den TV-Kameras und Mikrophonen – und er gab bereitwillig Auskunft. Mit erheblicher Verspätung trat er nach dem TV-Interviews auch vor die Print-Journalisten.

Werbung

Werbung

Und der Brite nahm wie immer kein Blatt vor den Mund, als er auf die Unkenrufe angesprochen wurde, die seine WM-Saison begleitet haben. Denn viele waren sich sicher: Der McLaren-Pilot habe nicht das Zeug zum Champion, auch weil er sich immer wieder in Selbstkritik übte und offen über seine Probleme sprach.

Nach dem Titelgewinn erklärte der 26-Jährige: «Das ist etwas, das mich am meisten mit Stolz erfüllt – ich habe das Gefühl, den Titel auf meine Art gewonnen zu haben. Ich musste nicht jemand sein, der ich nicht bin. Ich musste nicht versuchen, so aggressiv sein wie Max (Verstappen, Anm.), oder so hart wie andere Champions es in der Vergangenheit vielleicht gewesen sind.»

Empfehlungen

Im Artikel erwähnt

«Ich habe auf meine Art gewonnen und das erfüllt mich besonders mit Freude. Ich hätte durchaus versuchen können, die Person zu sein, die man von mir erwartet, aber dann wäre ich auf gewisse Art und Weise weniger stolz auf meinen Titel. Ich hin sehr glücklich mit mir, ich blieb cool, ich blieb mir selbst treu und habe mich ganz auf mich selbst konzentriert», fuhr Norris fort.

Werbung

Werbung

Doch Norris wäre nicht Norris, wenn er nicht auch selbstkritische Töne anschlagen würde. Der elffache GP-Sieger räumte ein: «Manchmal sage ich dumme Dinge, ich sage etwas über Max, oder ich habe in der Vergangenheit Dinge über Lewis Hamilton gesagt, über die jeder spricht. Einige Aussagen bereue ich und ich wünschte, ich könnte sie zurücknehmen.»

«Aber ganz ehrlich, ich glaube, dass ich mehr Respekt als jeder andere Fahrer zeige, ich habe Oscar Piastri und Max respektiert. Ich versuche, auch Lewis viel Respekt wie möglich entgegenzubringen – er ist ein siebenfacher Weltmeister, er ist der Beste und wird mit Michael Schumacher verglichen. Ich selbst bin da nicht einmal nah dran. Vielleicht werde ich das auch nie sein. Natürlich träume ich davon, ich habe auch vom heutigen Tag geträumt, und ich habe es einmal geschafft, er hat das hingegen sieben Mal hinbekommen», stellte Norris klar.

«Und ich bereue einige Dinge, die ich im Cooldown-Raum oder wo auch immer gesagt habe. Aber das passierte in der Hitze des Gefechts. Und noch während ich das sagte, habe ich mir gedacht: ‚Warum zum Teufel habe ich das jetzt gerade gesagt?‘ Aber ich versuche, so ehrlich wie möglich zu sein. Ich versuche, immer bei der Wahrheit zu bleiben und niemanden in die Irre zu führen. Wenn ich denke, dass der Sieg drin liegt, dann sage ich das auch. Und wenn ich denke, dass Red Bull Racing wahrscheinlich schnell ist, dann spreche ich auch das aus. Ich habe nichts davon, etwas Falsches zu behaupten», erklärte der 44-fache GP-Podeststürmer.

«Und natürlich hasse ich es, wenn irgendwelcher Blödsinn über mich behauptet wird. Ich weiss aber, dass das zum Leben dazugehört und ich habe gelernt, damit zu leben. Und ich schätze es, dass jeder seine eigene Meinung hat – ob man mich mag oder nicht, oder ob man denkt, dass jemand besser ist. Ich habe es auf meine Art geschafft, ich habe versucht, ein guter Mensch und Teamkollege zu sein. Und darauf bin ich stolz. Es ist egal, was andere darüber sagen oder schreiben. Keiner kennt die Wahrheit, ausser den Leuten, die zum inneren Kreis gehören. Und ich muss nicht auf das hören, was von aussen kommt. Solange ich weiss, dass ich einen guten Job gemacht habe – und das habe ich mir bewiesen, dann zählt nur das», ergänzte Norris stolz.

Werbung

Werbung

Schon gesehen?

Newsletter

Motorsport-News direkt in Ihr Postfach

Verpassen Sie keine Highlights mehr: Der Speedweek Newsletter liefert Ihnen zweimal wöchentlich aktuelle Nachrichten, exklusive Kommentare und alle wichtigen Termine aus der Welt des Motorsports - direkt in Ihr E-Mail-Postfach

Weiterlesen

Themen

  1. Ergebnisse

  2. WM-Stand

Ergebnisse

Voller Stand

  1. 3. Qualifying

  2. Rennen

  3. Startaufstellung

  4. 2. Qualifying

  5. 1. Qualifying

  6. 3. Freies Training

  7. 2. Freies Training

  8. 1. Freies Training

Pos

Fahrer

Fahrer

Team

Start Nr

Runden

Zeit

01

Max Verstappen

Max Verstappen

Oracle Red Bull Racing

Max Verstappen

Max Verstappen

Oracle Red Bull Racing

1

6

1:22,207

02

Lando Norris

Lando Norris

McLaren Formula 1 Team

Lando Norris

Lando Norris

McLaren Formula 1 Team

4

6

+0,201

03

Oscar Piastri

Oscar Piastri

McLaren Formula 1 Team

Oscar Piastri

Oscar Piastri

McLaren Formula 1 Team

81

6

+0,230

04

George Russell

George Russell

Mercedes-AMG Petronas Formula One Team

George Russell

George Russell

Mercedes-AMG Petronas Formula One Team

63

6

+0,438

05

Charles Leclerc

Charles Leclerc

Scuderia Ferrari HP

Charles Leclerc

Charles Leclerc

Scuderia Ferrari HP

16

6

+0,523

06

Fernando Alonso

Fernando Alonso

Aston Martin Aramco Formula One Team

Fernando Alonso

Fernando Alonso

Aston Martin Aramco Formula One Team

14

6

+0,695

07

Gabriel Bortoleto

Gabriel Bortoleto

Stake F1 Team Kick Sauber

Gabriel Bortoleto

Gabriel Bortoleto

Stake F1 Team Kick Sauber

5

6

+0,697

08

Esteban Ocon

Esteban Ocon

MoneyGram Haas F1 Team

Esteban Ocon

Esteban Ocon

MoneyGram Haas F1 Team

31

6

+0,706

09

Isack Hadjar

Isack Hadjar

Visa Cash App Racing Bulls Formula One Team

Isack Hadjar

Isack Hadjar

Visa Cash App Racing Bulls Formula One Team

6

6

+0,865

1001

Yuki Tsunoda

Yuki Tsunoda

Oracle Red Bull Racing

Yuki Tsunoda

Yuki Tsunoda

Oracle Red Bull Racing

22

5

0,000

Events

Alle Formel 1 Events

  • Vergangen

    Qatar Grand Prix

    Losail International Circuit, Qatar
    28. - 30.11.2025
    Zum Event

  • Vergangen

    Abu Dhabi Grand Prix

    Yas Marina Circuit, UAE
    05. - 07.12.2025
    Zum Event

  • Australian Grand Prix

    Melbourne Grand Prix Circuit, Australia
    06. - 08.03.2026
    Zum Event

  • Chinese Grand Prix

    Shanghai International Circuit, China
    13. - 15.03.2026
    Zum Event

  • Japanese Grand Prix

    Suzuka International Racing Course, Japan
    27. - 29.03.2026
    Zum Event

  1. Vergangen

    Qatar Grand Prix

    Losail International Circuit, Qatar
    28. - 30.11.2025
    Zum Event

  2. Vergangen

    Abu Dhabi Grand Prix

    Yas Marina Circuit, UAE
    05. - 07.12.2025
    Zum Event

  3. Australian Grand Prix

    Melbourne Grand Prix Circuit, Australia
    06. - 08.03.2026
    Zum Event

  4. Chinese Grand Prix

    Shanghai International Circuit, China
    13. - 15.03.2026
    Zum Event

  5. Japanese Grand Prix

    Suzuka International Racing Course, Japan
    27. - 29.03.2026
    Zum Event

Formelsport News

Alle News

Neueste Artikel

Alle Artikel

    Speedweek.com - Der beste Motorsport im Netz

    Die aktuellsten News rund um die Uhr, von Experten analysiert und kommentiert und exklusive Einblicke hinter die Kulissen. Hier schreiben Fans für Fans.

    Berichte & Analysen

    Redaktion

    Serien