Lando Norris: WM-Party mit der Familie in Abu Dhabi

Weltmeister Lando Norris feierte seinen ersten Formel-1-WM-Titel ausgelassen mit Freunden und Familie in Abu Dhabi an der Rennstrecke. Am Dienstag ruft wieder die Arbeit.

Silja Rulle

Von

Formel 1

Lando Norris (McLaren) feiert seinen WM-Titel
Lando Norris (McLaren) feiert seinen WM-Titel
Foto: Andrew Ferraro/Getty Images
Lando Norris (McLaren) feiert seinen WM-Titel
© Andrew Ferraro/Getty Images

Im Artikel erwähnt

Lando Norris ist Weltmeister! Ein dritter Platz im Grand Prix von Abu Dhabi reichte dem Briten, um 2025 erstmals Formel-1-Weltmeister zu werden. Der McLaren-Pilot war als WM-Leader ins Saisonfinale gegangen – weil allerdings auch noch sein Teamkollege Oscar Piastri und Max Verstappen von Red Bull Racing Chancen auf den Titel hatten, hatte das Norris-Umfeld nach Aussage von Papa Adam Norris nichts vorbereitet: Zu oft habe man in den Junior-Serien schon zu früh gefeiert, sagte der Brite nach dem Rennen.

Doch Norris hat’s geschafft – und eine Spontan-Party musste her! Direkt nach dem Titelgewinn feierte Norris zunächst mit seinem Team in der Boxengasse, später zog die Party dann in Räumlichkeiten am W Hotel direkt am Yachthafen von Yas Marina um, die Party blieb also direkt an der Strecke. Norris sagte vorher: «Ich werde den Moment mit meinen Freunden teilen. Ich habe viele Freunde und Familienmitglieder hier. Ich bin froh, dass ich ihnen heute einen Grund zum Feiern gebe. Das ist unser Traum. Viele von ihnen haben mich seit Tag 1 unterstützt, ein paar sind später dazugestoßen. Sie haben mich auf jede erdenkliche Weise unterstützt. Ich könnte nicht glücklicher sein, ihnen heute die Gelegenheit zu bieten, ein bisschen was zu trinken.»

Auf Videos, die auf Social Media kursieren, ist erkennbar, wie Lando Norris mit seiner Freundin Magui Corceiro ausgelassen feiert und vor der versammelten Runde Lieder schmettert: Unter anderem zu Queens «We are the Champions» und Neil Diamonds «Sweet Caroline» sang Norris. Später lief auch ausgerechnet das Max-Verstappen-Lied.

Zur Party im Luxushotel hatte sich Lando auch umgezogen, trug keinen Rennanzug mehr, sondern ein weißes Hemd. Auch Norris‘ Papa Adam war mit dabei, tanzte ausgelassen in der Menge. Carlos Sainz und Charles Leclerc sollen ebenfalls vor Ort gewesen sein.

Nach den Feierlichkeiten (die bis 5 Uhr morgens gingen) haben Norris und auch sein Team nun den Montag, um sich zu erholen. Am Dienstag geht es direkt mit den traditionellen Reifentests nach der Saison weiter, wo Norris nach eigener Aussage auch fahren wird – erstmals als Weltmeister.

