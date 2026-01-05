Formel 1 • Neu
Lando Norris: WM-Titel kommt McLaren teuer zu stehen
Die Superlizenz ist der Führerschein der Formel-1-Fahrer. Gemäss Reglement ergibt sich die Jahresgebühr aus der Punktebeute. Das kommt McLaren bei F1-Champion Lando Norris teuer zu stehen.
Der Autosport-Weltverband FIA gibt den Formel-1-Fahrern den Führerschein nicht kostenfrei in die Hand. Jede der so genannten Superlizenzen für Grand-Prix-Fahrer kostet für die Saison 2026 eine Grundgebühr von 11.842 Euro, dazu kommen pro WM-Punkt 2392 Euro hinzu.
Das bedeutet: Bei Weltmeister Lando Norris, der 423 Punkte gesammelt hat, beläuft sich die Summe auf stattliche 1.023.658 Euro. Bezahlt wird das von McLaren, wobei die Superlizenz-Gebühr nicht Teil des Kostendeckels ist.
Auch bei Max Verstappen liegt die Gebühr über einer Million Euro (1.018.874), Oscar Piastri liegt knapp darunter (999.562).
Wir zeigen hier die Kosten für alle Fahrer. Bei GP-Neuling Arvid Lindblad sowie den Formel-1-Rückkehrern Valtteri Bottas und Sergio Pérez ist lediglich die Grundgebühr fällig, besagte 11.842 Euro.
Lizenzgebühren 2025
01. Lando Norris (GB): 1.023.658
02. Max Verstappen (NL): 1.018.874
03. Oscar Piastri (AUS): 999.562
04. George Russell (GB): 774.890
05. Charles Leclerc (MC): 590.706
06. Lewis Hamilton (GB): 384.994
07. Kimi Antonelli (I): 370.642
08. Alex Albon (T): 184.458
09. Carlos Sainz (E): 164.930
10. Fernando Alonso (E): 145.794
11. Nico Hülkenberg (D): 133.834
12. Isack Hadjar (F): 133.834
13. Oliver Bearman (GB): 109.104
14. Liam Lawson (NZ): 102.738
15. Esteban Ocon (F): 102.738
16. Lance Stroll (CDN): 90.778
17. Pierre Gasly (F): 64.466
18. Gabriel Bortoleto (BR): 57.290
19. Franco Colapinto (RA): 11.842
Arvid Lindblad (S): 11.842
Valtteri Bottas (FIN): 11.842
Sergio Pérez (MEX): 11.842
Schon gesehen?
Newsletter
Motorsport-News direkt in Ihr Postfach
Verpassen Sie keine Highlights mehr: Der Speedweek Newsletter liefert Ihnen zweimal wöchentlich aktuelle Nachrichten, exklusive Kommentare und alle wichtigen Termine aus der Welt des Motorsports - direkt in Ihr E-Mail-Postfach