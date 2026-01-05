Weiter zum Inhalt
Abo

Werbung

Werbung

Werbung

Werbung

  1. Start

  2. /

  3. Formelsport

  4. /

  5. Formel 1

  6. /

  7. News

Werbung

Lando Norris: WM-Titel kommt McLaren teuer zu stehen

Die Superlizenz ist der Führerschein der Formel-1-Fahrer. Gemäss Reglement ergibt sich die Jahresgebühr aus der Punktebeute. Das kommt McLaren bei F1-Champion Lando Norris teuer zu stehen.

Mathias Brunner

Von

Formel 1

Formel-1-Weltmeister Lando Norris
Formel-1-Weltmeister Lando Norris
Foto: Grand Prix Photo
Formel-1-Weltmeister Lando Norris
© Grand Prix Photo

Empfehlungen

Im Artikel erwähnt

Werbung

Werbung

Der Autosport-Weltverband FIA gibt den Formel-1-Fahrern den Führerschein nicht kostenfrei in die Hand. Jede der so genannten Superlizenzen für Grand-Prix-Fahrer kostet für die Saison 2026 eine Grundgebühr von 11.842 Euro, dazu kommen pro WM-Punkt 2392 Euro hinzu.

Werbung

Werbung

Das bedeutet: Bei Weltmeister Lando Norris, der 423 Punkte gesammelt hat, beläuft sich die Summe auf stattliche 1.023.658 Euro. Bezahlt wird das von McLaren, wobei die Superlizenz-Gebühr nicht Teil des Kostendeckels ist.

Auch bei Max Verstappen liegt die Gebühr über einer Million Euro (1.018.874), Oscar Piastri liegt knapp darunter (999.562).

Empfehlungen

Im Artikel erwähnt

Wir zeigen hier die Kosten für alle Fahrer. Bei GP-Neuling Arvid Lindblad sowie den Formel-1-Rückkehrern Valtteri Bottas und Sergio Pérez ist lediglich die Grundgebühr fällig, besagte 11.842 Euro.

Werbung

Werbung

Lizenzgebühren 2025

  • 01. Lando Norris (GB): 1.023.658

  • 02. Max Verstappen (NL): 1.018.874

  • 03. Oscar Piastri (AUS): 999.562

  • 04. George Russell (GB): 774.890

  • 05. Charles Leclerc (MC): 590.706

  • 06. Lewis Hamilton (GB): 384.994

  • 07. Kimi Antonelli (I): 370.642

  • 08. Alex Albon (T): 184.458

  • 09. Carlos Sainz (E): 164.930

  • 10. Fernando Alonso (E): 145.794

  • 11. Nico Hülkenberg (D): 133.834

  • 12. Isack Hadjar (F): 133.834

  • 13. Oliver Bearman (GB): 109.104

  • 14. Liam Lawson (NZ): 102.738

  • 15. Esteban Ocon (F): 102.738

  • 16. Lance Stroll (CDN): 90.778

  • 17. Pierre Gasly (F): 64.466

  • 18. Gabriel Bortoleto (BR): 57.290

  • 19. Franco Colapinto (RA): 11.842

  • Arvid Lindblad (S): 11.842

  • Valtteri Bottas (FIN): 11.842

  • Sergio Pérez (MEX): 11.842

Schon gesehen?

Newsletter

Motorsport-News direkt in Ihr Postfach

Verpassen Sie keine Highlights mehr: Der Speedweek Newsletter liefert Ihnen zweimal wöchentlich aktuelle Nachrichten, exklusive Kommentare und alle wichtigen Termine aus der Welt des Motorsports - direkt in Ihr E-Mail-Postfach

Weiterlesen

Themen

WM-Stand

Voller Stand

  1. Fahrer

  2. Konstrukteure

2025

2024

2023

Pos

Fahrer

Punkte

1

Lando Norris

Lando Norris

423

2

Max Verstappen

Max Verstappen

421

3

Oscar Piastri

Oscar Piastri

410

4

George Russell

George Russell

319

5

Charles Leclerc

Charles Leclerc

242

6

So tritt Lewis Hamilton 2025 auf

Lewis Hamilton

156

7

Kimi Antonelli

Kimi Antonelli

150

8

Alexander Albon

Alexander Albon

73

9

Carlos Sainz Jr.

Carlos Sainz Jr.

64

10

Fernando Alonso

Fernando Alonso

56

Events

Alle Formel 1 Events

  • Vergangen

    Qatar Grand Prix

    Losail International Circuit, Qatar
    28. - 30.11.2025
    Zum Event

  • Vergangen

    Abu Dhabi Grand Prix

    Yas Marina Circuit, UAE
    05. - 07.12.2025
    Zum Event

  • Bahrain Pre Season Test

    Bahrain International Circuit, Bahrain
    18. - 20.02.2026
    Zum Event

  • Australian Grand Prix

    Melbourne Grand Prix Circuit, Australia
    06. - 08.03.2026
    Zum Event

  • Chinese Grand Prix

    Shanghai International Circuit, China
    13. - 15.03.2026
    Zum Event

  1. Vergangen

    Qatar Grand Prix

    Losail International Circuit, Qatar
    28. - 30.11.2025
    Zum Event

  2. Vergangen

    Abu Dhabi Grand Prix

    Yas Marina Circuit, UAE
    05. - 07.12.2025
    Zum Event

  3. Bahrain Pre Season Test

    Bahrain International Circuit, Bahrain
    18. - 20.02.2026
    Zum Event

  4. Australian Grand Prix

    Melbourne Grand Prix Circuit, Australia
    06. - 08.03.2026
    Zum Event

  5. Chinese Grand Prix

    Shanghai International Circuit, China
    13. - 15.03.2026
    Zum Event

Formelsport News

Alle News

Neueste Artikel

Alle Artikel

    Speedweek.com - Der beste Motorsport im Netz

    Die aktuellsten News rund um die Uhr, von Experten analysiert und kommentiert und exklusive Einblicke hinter die Kulissen. Hier schreiben Fans für Fans.

    Berichte & Analysen

    Redaktion

    Serien