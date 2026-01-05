Lando Norris: WM-Titel kommt McLaren teuer zu stehen

Der Autosport-Weltverband FIA gibt den Formel-1-Fahrern den Führerschein nicht kostenfrei in die Hand. Jede der so genannten Superlizenzen für Grand-Prix-Fahrer kostet für die Saison 2026 eine Grundgebühr von 11.842 Euro, dazu kommen pro WM-Punkt 2392 Euro hinzu.

Werbung

Werbung

Das bedeutet: Bei Weltmeister Lando Norris, der 423 Punkte gesammelt hat, beläuft sich die Summe auf stattliche 1.023.658 Euro. Bezahlt wird das von McLaren, wobei die Superlizenz-Gebühr nicht Teil des Kostendeckels ist.

Auch bei Max Verstappen liegt die Gebühr über einer Million Euro (1.018.874), Oscar Piastri liegt knapp darunter (999.562).

Wir zeigen hier die Kosten für alle Fahrer. Bei GP-Neuling Arvid Lindblad sowie den Formel-1-Rückkehrern Valtteri Bottas und Sergio Pérez ist lediglich die Grundgebühr fällig, besagte 11.842 Euro.

Werbung

Werbung

Lizenzgebühren 2025

01. Lando Norris (GB): 1.023.658

02. Max Verstappen (NL): 1.018.874

03. Oscar Piastri (AUS): 999.562

04. George Russell (GB): 774.890

05. Charles Leclerc (MC): 590.706

06. Lewis Hamilton (GB): 384.994

07. Kimi Antonelli (I): 370.642

08. Alex Albon (T): 184.458

09. Carlos Sainz (E): 164.930

10. Fernando Alonso (E): 145.794

11. Nico Hülkenberg (D): 133.834

12. Isack Hadjar (F): 133.834

13. Oliver Bearman (GB): 109.104

14. Liam Lawson (NZ): 102.738

15. Esteban Ocon (F): 102.738

16. Lance Stroll (CDN): 90.778

17. Pierre Gasly (F): 64.466

18. Gabriel Bortoleto (BR): 57.290

19. Franco Colapinto (RA): 11.842

Arvid Lindblad (S): 11.842

Valtteri Bottas (FIN): 11.842

Sergio Pérez (MEX): 11.842