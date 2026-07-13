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Lando Norris zu Valentino Rossi: «Gemeinsam im McLaren in Le Mans – gerne»

Formel-1-Champion Lando Norris traf beim Goodwood Festival of Speed die Motorradsport-Legende Valentino Rossi. Norris könnte sich vorstellen, zusammen mit seinem Idol in Le Mans anzutreten.

Formel 1

Lando Norris und Valentino Rossi in Goodwood
Lando Norris und Valentino Rossi in Goodwood
Foto: Goodwood Festival of Speed
Lando Norris und Valentino Rossi in Goodwood
© Goodwood Festival of Speed

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Lando Norris hat den italienischen Motorrad-Star Valentino Rossi schon als Knirps bewundert. «Er war mein Idol.» In Monza 2019 ist Norris sogar mit einem Helm-Design à la Rossi angetreten – nachdem er sich beim Zweirad-Künstler die Erlaubnis abgeholt hatte.

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Die beiden haben sich im Laufe der Jahre immer wieder getroffen, zuletzt beim Goodwood Festival of Speed. Dabei verriet Formel-1-Champion Norris: «Mein Karriere begann auf zwei Rädern, aber dann hatte ich einen üblen Sturz, und meine Eltern fanden – dann doch lieber Karting.»

Der neunfache Motorrad-Weltmeister Rossi fährt inzwischen Autorennen, sehr erfolgreich. Norris hofft: «Mit Valentino gemeinsam in Le Mans – gerne. Also ich wäre voll dabei.» Immerhin setzt McLaren ab 2027 ein Hypercar in der Langstrecken-WM ein.

Im Artikel erwähnt

Rossi meinte zum gemeinsamen Auftritt beim Klassiker in Le Mans: «Ich habe ihn gefragt, aber diese Formel-1-Jungs haben immer so viel zu tun.»

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Norris weiter: «Wir haben so viele Rennen heutzutage. Aber jetzt, wo McLaren ein Le Mans-Auto hat, vielleicht nächstes Jahr, hm, nein, nicht nächstes Jahr; vielleicht in ein paar Jahren, das würde mir wirklich gefallen. Es wäre eine Ehre für mich, mit Valentino in Le Mans anzutreten.»

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Rossi verspricht: «Ich werde auf Lando warten. Wenn wir das hinkriegen, wäre es fabelhaft. Das wäre ein Riesenspass.»

Rossi hat 2024 und 2025 mit BMW am Langstrecken-Klassiker in der Sarthe teilgenommen. Beide Male kam sein Auto nicht ins Ziel.

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