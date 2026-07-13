Lando Norris zu Valentino Rossi: «Gemeinsam im McLaren in Le Mans – gerne»

Lando Norris hat den italienischen Motorrad-Star Valentino Rossi schon als Knirps bewundert. «Er war mein Idol.» In Monza 2019 ist Norris sogar mit einem Helm-Design à la Rossi angetreten – nachdem er sich beim Zweirad-Künstler die Erlaubnis abgeholt hatte.

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Die beiden haben sich im Laufe der Jahre immer wieder getroffen, zuletzt beim Goodwood Festival of Speed. Dabei verriet Formel-1-Champion Norris: «Mein Karriere begann auf zwei Rädern, aber dann hatte ich einen üblen Sturz, und meine Eltern fanden – dann doch lieber Karting.»

Der neunfache Motorrad-Weltmeister Rossi fährt inzwischen Autorennen, sehr erfolgreich. Norris hofft: «Mit Valentino gemeinsam in Le Mans – gerne. Also ich wäre voll dabei.» Immerhin setzt McLaren ab 2027 ein Hypercar in der Langstrecken-WM ein.

Rossi meinte zum gemeinsamen Auftritt beim Klassiker in Le Mans: «Ich habe ihn gefragt, aber diese Formel-1-Jungs haben immer so viel zu tun.»

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Norris weiter: «Wir haben so viele Rennen heutzutage. Aber jetzt, wo McLaren ein Le Mans-Auto hat, vielleicht nächstes Jahr, hm, nein, nicht nächstes Jahr; vielleicht in ein paar Jahren, das würde mir wirklich gefallen. Es wäre eine Ehre für mich, mit Valentino in Le Mans anzutreten.»

Thema der Woche Vom grossen Zweifel zur grossen Show: Warum sich die GP-Fans freuen dürfen Vor dem Saisonstart dominierten kritische Stimmen, doch die bisherigen WM-Runden haben gezeigt: Die Regeländerungen sorgen für genau das, was man sich erhofft hat: Spannung bis zur letzten Runde. Weiterlesen TV-Programm Live Spa: FP1 FIA Formula One World Championship 17.07.2026 - 13:15

Rossi verspricht: «Ich werde auf Lando warten. Wenn wir das hinkriegen, wäre es fabelhaft. Das wäre ein Riesenspass.»

Rossi hat 2024 und 2025 mit BMW am Langstrecken-Klassiker in der Sarthe teilgenommen. Beide Male kam sein Auto nicht ins Ziel.