Langjähriger McLaren-Fahrer gibt zu: «Ich will nicht mehr Formel 1 fahren»

Es kommt nicht oft vor, dass Rennfahrer auf einen Job in der Formel 1 verzichten, aber genau das tut Patricio (Pato) O’Ward. Der 27-jährige Mexikaner steht in Diensten von McLaren, vorrangig in der IndyCar-Serie (7 Pole-Positions, 10 Laufsiege, 33 Podestplätze, Gesamtzweiter 2025), parallel dazu arbeitet er als GP-Reservist, für den Fall, dass Lando Norris oder Oscar Piastri nicht einsatzfähig ist.

Werbung

Werbung

Nun sagt O’Ward, der von 2022 bis 2025 in Mexiko und Abu Dhabi an F1-Trainings teilgenommen hat, im Podcast Speed Street: «Ich bin dankbar für die Erfahrungen, die ich in der Welt der Formel 1 sammeln durfte. Die Formel-1-Autos zu fahren, vor allem in den letzten Jahren, das war unglaublich, einfach zu sehen, wozu solche Rennwagen fähig sind. Aber ich bin jetzt an einem anderen Punkt in meinem Leben, und es ist mir nicht mehr so wichtig.»

«Ich spüre nichts in mir, das mich dazu drängt, weiter als Reservefahrer in der Formel 1 tätig zu sein. Mir geht es grossartig im IndyCar-Sport. Ich liebe diese Serie. Dort möchte ich sein und nur dort.»

O’Ward weiter: «Ich freue mich nicht darauf, ein 2026er Auto zu fahren, also habe ich höflich darum gebeten, von allen meinen Aufgaben in der F1 entbunden zu werden. Ich möchte mich auf meine Priorität konzentrieren. Ich möchte mehr trainieren können, mich besser ernähren und mich besser auf 2027 vorbereiten.»

Werbung

Werbung