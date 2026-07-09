Weiter zum Inhalt
Abo

Werbung

Werbung

Werbung

Werbung

  1. Start

  2. /

  3. Formelsport

  4. /

  5. Formel 1

  6. /

  7. News

Werbung

Langjähriger McLaren-Fahrer gibt zu: «Ich will nicht mehr Formel 1 fahren»

Pato O’Ward (27), zehnfacher IndyCar-Laufsieger, hat beim Arbeitgeber McLaren deponiert: «Ich will nicht mehr Formel 1 fahren, ich will nicht mehr GP-Reservist sein. Das ist nicht mehr mein Weg.»

Formel 1

McLaren-Reservefahrer Pato O'Ward in Abu Dhabi 2025
McLaren-Reservefahrer Pato O'Ward in Abu Dhabi 2025
Foto: XPB
McLaren-Reservefahrer Pato O'Ward in Abu Dhabi 2025
© XPB

Im Artikel erwähnt

Werbung

TV-Programm

Live

Spa: FP1

FIA Formula One World Championship

17.07.2026 - 13:15

Werbung

Es kommt nicht oft vor, dass Rennfahrer auf einen Job in der Formel 1 verzichten, aber genau das tut Patricio (Pato) O’Ward. Der 27-jährige Mexikaner steht in Diensten von McLaren, vorrangig in der IndyCar-Serie (7 Pole-Positions, 10 Laufsiege, 33 Podestplätze, Gesamtzweiter 2025), parallel dazu arbeitet er als GP-Reservist, für den Fall, dass Lando Norris oder Oscar Piastri nicht einsatzfähig ist.

Werbung

Werbung

Nun sagt O’Ward, der von 2022 bis 2025 in Mexiko und Abu Dhabi an F1-Trainings teilgenommen hat, im Podcast Speed Street: «Ich bin dankbar für die Erfahrungen, die ich in der Welt der Formel 1 sammeln durfte. Die Formel-1-Autos zu fahren, vor allem in den letzten Jahren, das war unglaublich, einfach zu sehen, wozu solche Rennwagen fähig sind. Aber ich bin jetzt an einem anderen Punkt in meinem Leben, und es ist mir nicht mehr so wichtig.»

«Ich spüre nichts in mir, das mich dazu drängt, weiter als Reservefahrer in der Formel 1 tätig zu sein. Mir geht es grossartig im IndyCar-Sport. Ich liebe diese Serie. Dort möchte ich sein und nur dort.»

Im Artikel erwähnt

O’Ward weiter: «Ich freue mich nicht darauf, ein 2026er Auto zu fahren, also habe ich höflich darum gebeten, von allen meinen Aufgaben in der F1 entbunden zu werden. Ich möchte mich auf meine Priorität konzentrieren. Ich möchte mehr trainieren können, mich besser ernähren und mich besser auf 2027 vorbereiten.»

Werbung

Werbung

TV-Programm

Live

Spa: FP1

FIA Formula One World Championship

17.07.2026 - 13:15

Schon gesehen?

Newsletter

Motorsport-News direkt in Ihr Postfach

Verpassen Sie keine Highlights mehr: Der Speedweek Newsletter liefert Ihnen zweimal wöchentlich aktuelle Nachrichten, exklusive Kommentare und alle wichtigen Termine aus der Welt des Motorsports - direkt in Ihr E-Mail-Postfach

Weiterlesen

Themen

Aktueller Stand

Voller Stand

  1. Fahrer

  2. Konstrukteure

2026202520242023

Pos

Fahrer

Team

Punkte

1

Kimi Antonelli

Mercedes-AMG Petronas Formula One Team

179

2

George Russell

Mercedes-AMG Petronas Formula One Team

154

3

Lewis Hamilton

Scuderia Ferrari HP

147

4

Charles Leclerc

Scuderia Ferrari HP

108

5

Lando Norris

McLaren Formula 1 Team

97

6

Oscar Piastri

McLaren Formula 1 Team

82

7

Max Verstappen

Oracle Red Bull Racing

76

8

Isack Hadjar

Oracle Red Bull Racing

52

9

Pierre Gasly

BWT Alpine Formula One Team

42

10

Liam Lawson

Visa Cash App Racing Bulls Formula One Team

39

Events

Alle Formel 1 Events
  • Vergangen

    Austrian Grand Prix

    Red Bull Ring, Österreich
    26.–28.06.2026
    Zum Event
  • Vergangen

    British Grand Prix

    Silverstone Circuit, Great Britain
    03.–05.07.2026
    Zum Event
  • Demnächst

    Belgian Grand Prix

    Circuit de Spa-Francorchamps, Belgien
    17.–19.07.2026
    Zum Event

  • Hungarian Grand Prix

    Hungaroring, Ungarn
    24.–26.07.2026
    Zum Event

  • Dutch Grand Prix

    Circuit Zandvoort, Niederlande
    21.–23.08.2026
    Zum Event
  1. Vergangen

    Austrian Grand Prix

    Red Bull Ring, Österreich
    26.–28.06.2026
    Zum Event
  2. Vergangen

    British Grand Prix

    Silverstone Circuit, Great Britain
    03.–05.07.2026
    Zum Event
  3. Demnächst

    Belgian Grand Prix

    Circuit de Spa-Francorchamps, Belgien
    17.–19.07.2026
    Zum Event

  4. Hungarian Grand Prix

    Hungaroring, Ungarn
    24.–26.07.2026
    Zum Event

  5. Dutch Grand Prix

    Circuit Zandvoort, Niederlande
    21.–23.08.2026
    Zum Event

Formelsport News

Alle News

Neueste Artikel

Alle Artikel

    Speedweek.com - Der beste Motorsport im Netz

    Die aktuellsten News rund um die Uhr, von Experten analysiert und kommentiert und exklusive Einblicke hinter die Kulissen. Hier schreiben Fans für Fans.

    Berichte & Analysen

    • Alle Artikel

    • Alle Kolumnen

    • Alle Themen der Woche

    • Alle Produkte

    Redaktion

    • Newsletter abonnieren

    • Unser Team

    • Kontakt

    Serien

    • MotoGP

    • Formel 1

    • Superbike-WM