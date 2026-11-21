Las Vegas: 5 Fahrer mit Strafen, so sieht jetzt die Startaufstellung aus
Gleich fünf der 22 Formel-1-Fahrer müssen für den Grossen Preis von Las Vegas strafversetzt werden, wegen des Einbaus von neuen Motorenteilen. Wir sagen, wie die Startaufstellung aussieht.
Die Regelhüter des Autosport-Weltverbands FIA haben bestätigt, was sich in den vergangenen Tagen angedeutet hatte: Fünf Fahrer verlieren nach der Las Vegas-Quali ihre Position und werden strafversetzt – weil in ihre Rennwagen neuen Motorenteile eingebaut wurden, die über das erlaubte Kontingent für die Saison 2026 hinausgehen.
Am auffälligsten ist die Strafe für Kimi Antonelli, der im Abschlusstraining Bestzeit erzielt hatte: Statt von seiner achten Pole-Position loszufahren, wird er von P6 starten. In seinem Auto steckt ein neuer Turbolader.
Oscar Piastri erzielte in der Quali die siebtbeste Zeit, er fällt aber zurück auf P17; dies ebenfalls wegen Einbaus eines neuen Turbos. Beim Australier ergibt das deshalb zehn Ränge zurück, weil dies die normale Strafe beim Einbau eines zusätzlichen Motor-Elements ist; baut jemand (wie Kimi) zum zweiten Mal ein zusätzliches Teil ein, sinkt die Strafe auf fünf Ränge zurück.
Zehn Ränge zurück auch für Carlos Sainz (Williams) und Lance Stroll (Aston Martin). Gar – auf dem Papier – 35 Ränge zurück für Haas-Fahrer Oliver Bearman.
Daher ergibt sich in aller Wahrscheinlichkeit für den Grossen Preis von Las Vegas diese Reihenfolge. Ein Team kann allerdings auch entscheiden, den Fahrer aus der Boxengasse losfahren zu lassen.
Startaufstellung Las Vegas
1 Max Verstappen, Red Bull Racing
2 George Russell, Mercedes
3 Lando Norris, McLaren
4 Isack Hadjar, Red Bull Racing
5 Arvid Lindblad, Racing Bulls
6 Kimi Antonelli, Mercedes (5 Ränge zurück)
7 Liam Lawson, Racing Bulls
8 Pierre Gasly, Alpine
9 Franco Colapinto, Alpine
10 Charles Leclerc, Ferrari
11 Lewis Hamilton, Ferrari
12 Nico Hülkenberg, Audi
13 Gabriel Bortoleto, Audi
14 Alex Albon, Williams
15 Rafael Câmara, Haas
16 Sergio Pérez, Cadillac
17 Oscar Piastri, McLaren (10 Ränge zurück)
18 Fernando Alonso, Aston Martin
19 Valtteri Bottas, Cadillac
20 Carlos Sainz, Williams (10 Ränge zurück)
21 Lance Stroll, Aston Martin (10 Ränge zurück)
22 Oliver Bearman, Haas (35 Ränge zurück)
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