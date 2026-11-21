Die Regelhüter des Autosport-Weltverbands FIA haben bestätigt, was sich in den vergangenen Tagen angedeutet hatte: Fünf Fahrer verlieren nach der Las Vegas-Quali ihre Position und werden strafversetzt – weil in ihre Rennwagen neuen Motorenteile eingebaut wurden, die über das erlaubte Kontingent für die Saison 2026 hinausgehen.

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Am auffälligsten ist die Strafe für Kimi Antonelli, der im Abschlusstraining Bestzeit erzielt hatte: Statt von seiner achten Pole-Position loszufahren, wird er von P6 starten. In seinem Auto steckt ein neuer Turbolader.

Oscar Piastri erzielte in der Quali die siebtbeste Zeit, er fällt aber zurück auf P17; dies ebenfalls wegen Einbaus eines neuen Turbos. Beim Australier ergibt das deshalb zehn Ränge zurück, weil dies die normale Strafe beim Einbau eines zusätzlichen Motor-Elements ist; baut jemand (wie Kimi) zum zweiten Mal ein zusätzliches Teil ein, sinkt die Strafe auf fünf Ränge zurück.

Zehn Ränge zurück auch für Carlos Sainz (Williams) und Lance Stroll (Aston Martin). Gar – auf dem Papier – 35 Ränge zurück für Haas-Fahrer Oliver Bearman.

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Daher ergibt sich in aller Wahrscheinlichkeit für den Grossen Preis von Las Vegas diese Reihenfolge. Ein Team kann allerdings auch entscheiden, den Fahrer aus der Boxengasse losfahren zu lassen.

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