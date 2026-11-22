Selten haben wir ein solch lebhaftes Rennen gesehen: Im Las Vegas-GP war alles drin – massenweise Überholmanöver, krasse Szenen, Berührungen, Überraschungen, zwei Ferrari, die sich in die Kiste fahren.

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Der beste Formel-1-Fahrer der Gegenwart hatte die Nase vorn: Max Verstappen. Lesen Sie hier in unserem Live-Ticker aus dem Spieler-Paradies, wie sich die Action entwickelt hat.





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