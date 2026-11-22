Sensationeller Las Vegas-GP im Live-Ticker: So fuhr Max Verstappen zum Sieg
Was für ein Autorennen! In einem unfassbar tollen Grand Prix hat am Ende Max Verstappen die Nase vorn, mit sehr viel Einsatz gegen jeden, der sich gegen ihn aufbäumte. Kollision der Ferrari.
Selten haben wir ein solch lebhaftes Rennen gesehen: Im Las Vegas-GP war alles drin – massenweise Überholmanöver, krasse Szenen, Berührungen, Überraschungen, zwei Ferrari, die sich in die Kiste fahren.
Der beste Formel-1-Fahrer der Gegenwart hatte die Nase vorn: Max Verstappen. Lesen Sie hier in unserem Live-Ticker aus dem Spieler-Paradies, wie sich die Action entwickelt hat.
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