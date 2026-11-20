Die Formel-1-Stars um die Weltmeister Lewis Hamilton, Max Verstappen, Fernando Alonso, Lando Norris und Kimi Antonelli haben ein Problem. Ferrari-Superstar Lewis Hamilton hat das sehr schön formuliert: «Die Quali von Las Vegas wird für uns alle zum Blindflug.»

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Denn passiert ist hier im Spieler-Mekka das: Regen im ersten freien Training, nur 17 Fahrer mit Installationsrunden auf der Bahn, keiner dieser Piloten fuhr eine gezeitete Runde, das haben wir so noch nie erlebt in 77 Jahren Königsklasse.

Das zweite freie Training bot auch nicht mehr Erfahrungsschatz: Der Regen hatte zwar aufgehört, doch die Bahn blieb bis zum Schluss nass, die meisten Fahrer zunächst auf Regenreifen, dann auf Intermediates.

Und nun das Tückische: Für das dritte freie Training (16.30 Uhr Ortszeit hier in Las Vegas, 1.30 Uhr früh in Europa) wird die Bahn trocken sein, und auch das Abschlusstraining (20.00 Uhr in Las Vegas, 5.00 Uhr in Europa) findet unter klarem Himmel statt. Das wird auch bedeuten – es kühlt mehr ab als am Freitag bei vielen Wolken.

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Nochmals Lewis Hamilton: «Solch einen Tag kannst du glatt vergessen.»

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Max Verstappen findet: «Die Verhältnisse am ersten Tag waren nicht repräsentativ dafür, was nachher passiert. Es hatte so gut wie keinen Wert, überhaupt auf die Bahn zu gehen. Das war sehr unproduktiv.»

Der vierfache Weltmeister weiss: «Wir brauchen nun ein drittes freies Training, in dem nichts schiefgehen darf und in das wir sehr viel Arbeit reinstecken müssen.»

Anders gesagt: Die Fahrer werden in den letzten 60 Trainingsminuten vor der Quali all das ausprobieren, was sie in den ersten 120 Minuten nicht konnten.

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Nochmals Lewis Hamilton: «Es ist frustrierend, wenn du nur herumsitzt und nicht richtig arbeiten kannst. Wir müssen im freien Training alle bei null anfangen. Keiner von uns hat auch nur eine Runde auf den profillosen Reifen gefahren. Jetzt sind Effizienz und Flexibilität gefragt.»

Die Fahrer werden im dritten Training nicht nur Dauerläufe im Hinblick auf den Grand Prix machen, sondern sie werden auch eine Quali-Simulation versuchen.

Lewis Hamilton: «Das ist ziemlich stressig, aber immerhin ist es für alle gleich.»

Nicht vergessen auch: Wir haben fünf Fahrer, die strafversetzt werden. 10 Ränge zurück für Piastri, 5 für Antonelli, 10 für Sainz, 30 für Bearman (verschiedene neue Teile), 10 für Stroll, bislang also fünf Fahrer mit Strafen. Oliver Bearman wird mit grosser Wahrscheinlichkeit am Ende des Feldes oder aus der Boxengasse starten.

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Die Erfahrung der letzten Jahre hat gezeigt: Solche Voraussetzungen bergen das Potenzial für ein paar dicke Überraschungen. Im Spieler-Mekka Las Vegas wird sich der eine oder andere Fahrer verzocken.