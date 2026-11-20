Die Formel-1-Fahrer atmen auf: Nach Regen im ersten freien Training zum Nacht-GP von Las Vegas und keiner einzigen gezeiteten Runde nun, in den zweiten 60 Minuten, endlich fahrbare Verhältnisse.

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Die Bahn zu Beginn des Trainings: noch immer nass. Lufttemperatur 15 Grad, die Strecke lediglich 13,5 Grad warm. Regenrisiko gemäss FIA bei 30 Prozent.

Blöd für die 22 Fahrer: Der zweite Trainingstag samt Quali und auch das Rennen werden auf trockener Bahn stattfinden. Daher bleiben die Erkenntnisse vom ersten Tag überschaubar.

Dieses Mal sofort mehr Action auf der Bahn, die Fahrer aber zunächst auf den (blau markierten) Regenreifen von Pirelli. Beide Ferrari, beide Mercedes, beide McLaren früh am Fahren. Oscar Piastri am Funk: «Die Verhältnisse sind ganz okay, nicht zu viel Wasser auf der Bahn. Es wird nicht lange gehen, bis wir mit Intermediates fahren können.»

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Das fand auch George Russell, der am Funk forderte: «Macht die Intermediates bereit.»

Thema der Woche Verrückter MotoGP-Held? Jorge Martin als Psychologie-Weltmeister 2026 Viele schüttelten den Kopf, sei es aus Fassungslosigkeit, Bewunderung oder Ablehnung, als ein schwer angeschlagener Jorge Martin in Sepang und Losail ans Gas ging. Martins Botschaft ist angekommen. Weiterlesen TV-Programm Live Las Vegas: Rennen Re-Live FIA Formula One World Championship 22.11.2026 - 07:30

Nach sechs Minuten rutschte Fernando Alonso in Kurve 5 geradeaus von der Ideallinie, konnte aber der Beton-Mauer entgehen und aus eigener Kraft weitermachen.

Funk-Info für den 2025er Weltmeister Lando Norris: «Noch kein Fahrer auf Intermediates, und wir bekommen kurz Regen in ein paar Minuten, bleibt mal besser auf den Regenreifen.»

Stand nach zehn Minuten: Leclerc, Piastri, Norris, Antonelli, Hamilton (mit neuem Silber-Glitzerhelm).

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Mehr Fahrer auf der Bahn, mehr Wasser verdrängt, mehr Vertrauen gewonnen, mehr Temperatur in den Reifen, die Zeiten fielen und fielen.

Obiger neuer Regen kam nicht, McLaren holte Norris für die (grün markierten) Intermediate-Reifen rein. Auf der Bahn bildete sich eine helle Linie – die Bahn trocknete endlich ab.

Strafversetzungs-Update der FIA: 10 Ränge zurück für Piastri, 5 für Antonelli, 10 für Sainz, 30 für Bearman (verschiedene neue Teile), 10 für Stroll, bislang also fünf Fahrer mit Strafen. Oliver Bearman wird mit grosser Wahrscheinlichkeit am Ende des Feldes oder aus der Boxengasse starten.

Stand nach 20 Minuten: Norris mit seinen Intermediates vor den Regenreifen-Fahrern Leclerc, Hamilton, Piastri, Hadjar und Antonelli. Noch keine Runde von Max Verstappen, der im Pullover seinen Kollegen zuschaute. Der Niederländer wusste: Für den Rest des Wochenendes wird es trocken sein, also wieso etwas riskieren?

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Mehr und mehr Fahrer wechselten nun auf die weniger profilierten Intermediates für nasse Bahn und Mischverhältnisse.

Nach 30 Minuten zwei McLaren vorne, Norris vor Piastri, dann Leclerc, Russell und Hamilton.

Der Regen kam nicht zurück, dafür der Wind. Weltmeister Kimi Antonelli erhielt eine entsprechende Warnung, der Italiener antwortete: «Ja, ich spür’s.» Der Wind kam am Strip von der Seite.

Nach 40 Minuten übernahm Ferrari-Ass Charles Leclerc das Kommando. Max Verstappen noch immer ganz entspannt an der Box, bei einem Schwätzchen mit seinen Mechanikern.

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Lewis Hamilton rückte auf P2 hoch, während Leclerc am Funk meldete: «Lange dauert es nicht mehr bis Slicks.»

Stand: Leclerc, Hamilton, Norris, Hadjar, Albon, Albon, Piastri, Sainz und Hülkenberg.

Die Teams scheuten sich vor dem Einsatz von Slicks: Gut, es bildete sich eine trockene Linie, aber abseits dieser Linie war es noch immer nass, und es war klar – würde ein Fahrer mit den profillosen Reifen von der Idealline geraten, dann gute Nacht.

Lewis Hamilton wurde von seinem früheren Mercedes-Teamgefährten Valtteri Bottas übel eingebremst. Der Engländer zog auf gleiche Höhe mit dem Finnen und machte eine genervte Handgeste.

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Leclerc senkte seine Bestzeit weiter, inzwischen mit Red Bull Racing-Fahrer Hadjar auf P2, dann Norris und Piastri.

Zehn Minuten vor Schluss: rote Flagge! Der Wind hatte Dichtmaterial auf die Bahn geweht, wie es in Paketen verwendet wird, um die Ladung zu schützen. Aston Martin-Fahrer Lance Stroll war voll über diese Plastikschlange mit Luftblasen gefahren und hatte sie zerfetzt.

Wie üblich bei roter Flagge im freien Training tickte die Uhr weiter runter.

Fünf Minuten vor Schluss endlich wieder grün – mit Max Verstappen! Nach vier Installationsrunden und ohne Zeit machte sich der Niederländer auf die Socken.

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Verstappen aber sofort: «Ich habe keine Motorleistung.»

Antwort von der Box: «Äh, der Motor braucht Zeit, um auf Temperatur zu kommen.»

Max konterte: «Ach was jetzt, das ist nicht normal – komm schon!»

Der Franzose Isack Hadjar war auf dem Weg zur Bestzeit, wurde dann aber übel zusammengebremst von Haas-Neuling Rafael Camara. Hadjar: «Der Kerl ist auf der Bahn total verloren.»

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Max Verstappen mit der ersten fliegenden Runde auf P12. Max sehr unzufrieden: «Das Auto ist nicht in Ordnung, wir haben das gleiche Problem wie in Brasilien.»

Das letzte Wort hatte Mercedes-Fahrer George Russell: Er schnappte Ferrari-Fahrer Leclerc im letzten Moment die Bestzeit weg, dann rückte Alpine-Fahrer Pierre Gasly auf Platz 2.