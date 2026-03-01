Weiter zum Inhalt
Abo

Werbung

Werbung

Werbung

Werbung

  1. Start

  2. /

  3. Formelsport

  4. /

  5. Formel 1

  6. /

  7. News

Werbung

Laurent Mekies: Deshalb macht er sich keine Sorgen um Verstappens Zukunft

Max Verstappen hat seine Meinung über die neuen Formel-1-Regeln klar zum Ausdruck gebracht. Trotzdem glaubt Red Bull Racing-Teamchef Laurent Mekies nicht, dass sein Schützling das Interesse verliert.

Vanessa Georgoulas

Von

Formel 1

Red Bull Racing-Teamchef Laurent Mekies traut Max Verstappen viel zu
Red Bull Racing-Teamchef Laurent Mekies traut Max Verstappen viel zu
Foto: Red Bull Content Pool
Red Bull Racing-Teamchef Laurent Mekies traut Max Verstappen viel zu
© Red Bull Content Pool

Empfehlungen

Im Artikel erwähnt

Werbung

Werbung

«Ich würde sagen, dass die aktuellen Vorschriften natürlich nicht gerade förderlich für die Langlebigkeit meiner Karriere in der Formel 1 sind», erklärte Max Verstappen im Podcast «Up to Speed» im Gespräch mit GP-Veteran David Coulthard. Und während der Testfahrten offenbarte er in seiner niederländischen Medienrunde, dass er sich im vergangenen Jahr eine Zeit weigerte, den 2026er-Renner im Simulator zu fahren.

Werbung

Werbung

Macht sich Red Bull Racing-Teamchef Laurent Mekies deshalb sorgen, dass der Ausnahmekönner aus den eigenen Reihen das Interesse an der Formel 1 verliert? «Die kurze Antwort lautet nein», sagte der Franzose, als ihm am Rande des Bahrain International Circuits die entsprechende Frage gestellt wurde. «Da mache ich mir sogar null Sorgen.»

Riesenherausforderung für alle Beteiligten

«Aber ja, ich erinnere mich an unsere Diskussionen im vergangenen Jahr, als es darum ging, dass er von einem Auto-Modell auf das andere wechselt und im Sim sowohl den 2025er-Renner als auch das Auto für 2026 ausprobiert. Klar, der Unterschied war so gross, dass er zu einem gewissen Zeitpunkt – zu Recht – entschieden hat, sich auf das 2025er-Auto zu konzentrieren», bestätigte der Teamchef die Aussagen des 28-jährigen Niederländers.

Empfehlungen

Im Artikel erwähnt

«Tatsache ist, dass die neuen Regeln eine Riesenherausforderung sind. Die Aufgabe ist für die Teams, für die Motoren-Hersteller und auch für die Fahrer sehr knifflig. Das ist für uns alle eine Umstellung. Aber das ist es auch, was wir lieben, uns diesen Herausforderungen zu stellen», betonte Mekies daraufhin. «Wir wollen Lösungen finden, die wir vorher nicht erkannt haben, um Max zu helfen. Und ich bin ziemlich zuversichtlich, dass er wahrscheinlich der Beste darin sein wird, die neuen Herausforderungen und Regeln zu meistern. Denn das hat er schon unter den bisherigen Regeln geschafft.»

Werbung

Werbung

Schon gesehen?

Newsletter

Motorsport-News direkt in Ihr Postfach

Verpassen Sie keine Highlights mehr: Der Speedweek Newsletter liefert Ihnen zweimal wöchentlich aktuelle Nachrichten, exklusive Kommentare und alle wichtigen Termine aus der Welt des Motorsports - direkt in Ihr E-Mail-Postfach

Weiterlesen

Themen

  1. Ergebnisse

  2. Aktueller Stand

Ergebnisse

Voller Stand

  1. Test session 3

  2. Test session 2

  3. Test session 1

Pos

Fahrer

Fahrer

Team

Start Nr

Runden

Zeit

01

Charles Leclerc

Charles Leclerc

Scuderia Ferrari HP

Charles Leclerc

Charles Leclerc

Scuderia Ferrari HP

16

132

1:31,992

02

Lando Norris

Lando Norris

McLaren Formula 1 Team

Lando Norris

Lando Norris

McLaren Formula 1 Team

1

47

+0,879

03

Max Verstappen

Max Verstappen

Oracle Red Bull Racing

Max Verstappen

Max Verstappen

Oracle Red Bull Racing

3

65

+1,117

04

George Russell

George Russell

Mercedes-AMG Petronas Formula One Team

George Russell

George Russell

Mercedes-AMG Petronas Formula One Team

63

82

+1,205

05

Pierre Gasly

Pierre Gasly

BWT Alpine Formula One Team

Pierre Gasly

Pierre Gasly

BWT Alpine Formula One Team

10

118

+1,429

06

Oliver Bearman

Oliver Bearman

MoneyGram Haas F1 Team

Oliver Bearman

Oliver Bearman

MoneyGram Haas F1 Team

87

88

+1,495

07

Gabriel Bortoleto

Gabriel Bortoleto

Audi Revolut F1 Team

Gabriel Bortoleto

Gabriel Bortoleto

Audi Revolut F1 Team

5

71

+1,763

08

Kimi Antonelli

Kimi Antonelli

Mercedes-AMG Petronas Formula One Team

Kimi Antonelli

Kimi Antonelli

Mercedes-AMG Petronas Formula One Team

12

49

+1,924

09

Placeholder - Racer

Arvid Lindblad

Visa Cash App Racing Bulls Formula One Team

Placeholder - Racer

Arvid Lindblad

Visa Cash App Racing Bulls Formula One Team

41

165

+2,157

10

Carlos Sainz Jr.

Carlos Sainz Jr.

Atlassian Williams Racing

Carlos Sainz Jr.

Carlos Sainz Jr.

Atlassian Williams Racing

55

141

+2,350

Events

Alle Formel 1 Events

  • Vergangen

    Bahrain Pre Season Test

    Bahrain International Circuit, Bahrain
    11.–13.02.2026
    Zum Event

  • Vergangen

    Bahrain Pre Season Test

    Bahrain International Circuit, Bahrain
    18.–20.02.2026
    Zum Event

  • Demnächst

    Australian Grand Prix

    Melbourne Grand Prix Circuit, Australien
    06.–08.03.2026
    Zum Event

  • Demnächst

    Chinese Grand Prix

    Shanghai International Circuit, China
    13.–15.03.2026
    Zum Event

  • Japanese Grand Prix

    Suzuka International Racing Course, Japan
    27.–29.03.2026
    Zum Event

  1. Vergangen

    Bahrain Pre Season Test

    Bahrain International Circuit, Bahrain
    11.–13.02.2026
    Zum Event

  2. Vergangen

    Bahrain Pre Season Test

    Bahrain International Circuit, Bahrain
    18.–20.02.2026
    Zum Event

  3. Demnächst

    Australian Grand Prix

    Melbourne Grand Prix Circuit, Australien
    06.–08.03.2026
    Zum Event

  4. Demnächst

    Chinese Grand Prix

    Shanghai International Circuit, China
    13.–15.03.2026
    Zum Event

  5. Japanese Grand Prix

    Suzuka International Racing Course, Japan
    27.–29.03.2026
    Zum Event

Formelsport News

Alle News

Neueste Artikel

Alle Artikel

    Speedweek.com - Der beste Motorsport im Netz

    Die aktuellsten News rund um die Uhr, von Experten analysiert und kommentiert und exklusive Einblicke hinter die Kulissen. Hier schreiben Fans für Fans.

    Berichte & Analysen

    Redaktion

    Serien