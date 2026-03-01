Laurent Mekies: Deshalb macht er sich keine Sorgen um Verstappens Zukunft

«Ich würde sagen, dass die aktuellen Vorschriften natürlich nicht gerade förderlich für die Langlebigkeit meiner Karriere in der Formel 1 sind», erklärte Max Verstappen im Podcast «Up to Speed» im Gespräch mit GP-Veteran David Coulthard. Und während der Testfahrten offenbarte er in seiner niederländischen Medienrunde, dass er sich im vergangenen Jahr eine Zeit weigerte, den 2026er-Renner im Simulator zu fahren.

Macht sich Red Bull Racing-Teamchef Laurent Mekies deshalb sorgen, dass der Ausnahmekönner aus den eigenen Reihen das Interesse an der Formel 1 verliert? «Die kurze Antwort lautet nein», sagte der Franzose, als ihm am Rande des Bahrain International Circuits die entsprechende Frage gestellt wurde. «Da mache ich mir sogar null Sorgen.»

Riesenherausforderung für alle Beteiligten

«Aber ja, ich erinnere mich an unsere Diskussionen im vergangenen Jahr, als es darum ging, dass er von einem Auto-Modell auf das andere wechselt und im Sim sowohl den 2025er-Renner als auch das Auto für 2026 ausprobiert. Klar, der Unterschied war so gross, dass er zu einem gewissen Zeitpunkt – zu Recht – entschieden hat, sich auf das 2025er-Auto zu konzentrieren», bestätigte der Teamchef die Aussagen des 28-jährigen Niederländers.

«Tatsache ist, dass die neuen Regeln eine Riesenherausforderung sind. Die Aufgabe ist für die Teams, für die Motoren-Hersteller und auch für die Fahrer sehr knifflig. Das ist für uns alle eine Umstellung. Aber das ist es auch, was wir lieben, uns diesen Herausforderungen zu stellen», betonte Mekies daraufhin. «Wir wollen Lösungen finden, die wir vorher nicht erkannt haben, um Max zu helfen. Und ich bin ziemlich zuversichtlich, dass er wahrscheinlich der Beste darin sein wird, die neuen Herausforderungen und Regeln zu meistern. Denn das hat er schon unter den bisherigen Regeln geschafft.»

