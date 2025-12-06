Weiter zum Inhalt
Laurent Mekies: «Haben uns eine wichtige Chance verschafft»

Red Bull Racing-Teamchef Laurent Mekies war nach dem Qualifying in Abu Dhabi voll des Lobes – für Polesetter Max Verstappen, aber auch für Yuki Tsunoda, der seinen Teil zum Erfolg beitrug.

Vanessa Georgoulas

Von

Formel 1

Red Bull Racing-Teamchef Laurent Mekies
Red Bull Racing-Teamchef Laurent Mekies
Foto: Red Bull Content Pool
Red Bull Racing-Teamchef Laurent Mekies
© Red Bull Content Pool

Eigentlich hätte Max Verstappen nach seinem ersten Q3-Versuch in Abu Dhabi nicht mehr ausrücken müssen. Denn die erste Runde im letzten Abschnitt des Abschlusstrainings war schon so gut, dass sie für die Pole gereicht hätte. Das lag nicht nur an der gewohnt fehlerlosen Fahrt des Niederländers, sondern auch an der Schützenhilfe, die er von seinem Teamkollegen Yuki Tsunoda bekam.

Denn der Japaner, der es zum ersten Mal seit Baku wieder ins Q3 geschafft hatte, opferte seine eigene Chance auf ein gutes Ergebnis, um dem Titelverteidiger Windschatten zu spenden. Er selbst stand am Ende ohne Rundenzeit da, weil sein einziger Versuch gestrichen wurde, da er die Streckengrenzen missachtet hatte. Allerdings war die Runde auch nicht berauschend, weil er erneut als Windschatten-Spender ausrückte.

«Das war heute wirklich eine grossartige Leistung von allen, von Max, Yuki und dem Team. Max hätte heute mit beiden Runden die Pole holen können, so schnell war er. Gestern waren wir nicht die Schnellsten auf der Strecke, aber das Auto hat sich mit jeder Session verbessert und war heute Abend in einem hervorragenden Zustand für das Qualifying. Herzlichen Glückwunsch an alle, die das richtige Arbeitsfenster gefunden haben, sodass wir das Potenzial ausschöpfen konnten», lobte Teamchef Laurent Mekies.

Und der Franzose fügte stolz an: «Es ist uns gelungen, beide Autos in Q3 zu bringen, was grossartig ist, und Yuki hat im ersten Lauf mit seinem Windschatten für Max hervorragende Arbeit geleistet. Natürlich gibt es hier am Samstag keine Punkte zu holen, aber wir haben uns die Chance verschafft, alles zu geben.»

«Unsere ganze Konzentration und unser Fokus richten sich darauf, im Rennen alles aus dem Auto herauszuholen, denn wir können nicht kontrollieren, was hinter uns passiert», betonte er mit Blick auf die Tatsache, dass Verstappen auch bei einem GP-Sieg den Titelkampf verlieren könnte, sollte Norris auf dem zweiten oder dritten Platz ins Ziel kommen. Denn der McLaren-Star geht mit einem Vorsprung von 12 Punkten ins letzte Rennen.

«Alle hier und in Milton Keynes haben hart gearbeitet, um in dieser Position zu sein und bis zum Schluss um den Titel zu kämpfen. Was auch immer morgen passiert, für uns war es ein sensationelles Jahresende», erklärte Mekies angesichts der Gefahr, den Titelkampf trotz Bestleistung in Abu Dhabi zu verlieren.

