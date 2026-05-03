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Laurent Mekies über Hadjar-Disqualifikation: «Haben einen Fehler gemacht»

Isack Hadjars GP-Auto fiel nach dem GP-Qualifying in Miami durch die technische Abnahme. Der Red Bull Racing-Pilot wurde daraufhin disqualifiziert. Er muss den GP von der Boxengasse in Angriff nehmen.

Vanessa Georgoulas

Von

Formel 1

Laurent Mekies räumt ein: «Wir haben einen Fehler gemacht»
Laurent Mekies räumt ein: «Wir haben einen Fehler gemacht»
Foto: Red Bull Content Pool
Laurent Mekies räumt ein: «Wir haben einen Fehler gemacht»
© Red Bull Content Pool

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Wenn der FIA-Technikdelegierte Jo Bauer einen Regelverstoss bei der technischen Abnahme eines GP-Renners feststellt, zieht das für gewöhnlich eine Disqualifikation des betroffenen Fahrers mit sich. Deshalb war auch klar, welches Schicksal Isack Hadjar blühte, als der Technikinspektor einen Regelverstoss beim GP-Renner des Franzosen feststellte.

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Das Problem war ein Bereich des Unterbodens, der besonders genau reglementiert ist. Dieser entsprach nicht den vorgegebenen Dimensionen – die Vorgaben wurden um zwei Millimeter überschritten, sodass den Rennkommissaren Nish Shetty, Natalie Corsmit, Vitantonio Liuzzi und Steve Pence nichts anderes übrig blieb, als Hadjar zu disqualifizieren. Und weil damit alle Rundenzeiten von der Zeitenjagd gestrichen wurden, muss der Red Bull Racing-Pilot den vierten Grand Prix des Jahres vom Ende des Feldes in Angriff nehmen.

Teamchef Laurent Mekies räumt ein: «Wir haben einen Fehler gemacht und wir respektieren die Entscheidung der Regelhüter.» Und er beteuert: «Wir haben von diesem Fehler weder profitieren wollen noch hatte er einen positiven Effekt auf die Performance.»

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Man werde aus diesem Zwischenfall seine Lehren ziehen, versprach der Franzose. «Und wir werden alle Prozesse prüfen, um zu verstehen, wie das passieren konnte und um sicherzustellen, dass das nicht wieder vorkommt. Als Team entschuldigen wir uns bei Isack und den Fans und Partnern. Wir haben heute eine harte Lektion gelernt, aber nun werden wir nach vorne blicken und uns darauf konzentrieren, die ermutigende Form des Vortages in ein gutes Rennergebnis umzuwandeln», fügte der Ingenieur an.

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