Laurent Mekies über Max Verstappen nach P2: «Wer sonst macht so etwas?»

133. Podestplatz für Max Verstappen beim Grossen Preis von Spanien auf dem neuen Madring in der Hauptstadt Madrid, davon war vor dem Wochenende nicht unbedingt auszugehen. Verstappen verteidigte P2 wie ein Löwe gegen Lando Norris und fuhr das kühl nach Hause.

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Nach dem sechsten Podestplatz 2026 des vierfachen Weltmeisters kommt der französische RBR-Teamchef richtiggehend ins Schwärmen: «Das war wieder einmal eine bärenstarke Leistung von Max. Ich glaube nicht, dass wir aus diesem Rennen arg viel mehr hätten herausholen können, ich meine, wer sonst als Max macht ein solches Ergebnis unter diesem Bedingungen?»

«Klar waren wir zu Beginn des Rennens nicht so glücklich, als wir mit Nachdruck gebeten wurden, dass Max zwei Positionen preisgeben soll, eigentlich nur eine, wegen Hamilton, aber zu dem Zeitpunkt lag schon Antonelli zwischen Max und Lewis, daher zwei.»

«Wir dachten: Lieber jetzt in den sauren Apfel beissen und nachher, in einem vielleicht turbulenten Rennen nochmals die Chance erhalten, wieder nach vorne zu kommen.»

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«Max hat einen tollen Speed gezeigt, er ist einmal mehr ohne Fehler gefahren, unter hohem Druck, als Ergebnis ein wirklich erfreulicher zweiter Platz.»

Thema der Woche Grosser Preis von Spanien auf dem neuen Madring: Strecke top oder Flop? Die Madrilenen hatten sich viel vorgenommen für den ersten Formel-1-WM-Lauf ihrer Stadt seit 1981. Aber sind die hohen Erwartungen an den neuen Mischkurs Madring wirklich erfüllt worden? Weiterlesen TV-Programm Live Baku: 1. Freies Training FIA Formula One World Championship 24.09.2026 - 10:15

«Wir waren nun in Monza auf dem Podest und hier in Spanien ebenfalls, das ist ein starkes Zeichen und eine schöne Belohnung für die unermüdliche Arbeit aller Fachkräfte im Rennwagenwerk von Milton Keynes.»