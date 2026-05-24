Laurent Mekies zu Kanada-GP: «Werden viele unterhaltsame Funksprüche hören»

Max Verstappen wirkte nach dem Qualifying zum Kanada-GP ratlos und frustriert, und auch sein Red Bull Racing-Teamkollege Isack Hadjar blickte unglücklich in die TV-Kameras, als er die Zeitenjagd auf dem siebten Platz und damit direkt hinter seinem Stallgefährten beendet hatte. Beide waren sich einig: Die Arbeit am Steuer des RB22 ist alles andere als einfach.

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Das weiss auch Laurent Mekies, der nach dem Qualifying offen über die grössten Schwächen und Probleme sprach: «Was die Performance auf den Geraden angeht, so sehe ich immer noch eine ziemlich deutliche Lücke zu Mercedes. Der Rückstand von Max auf die Pole-Zeit betrug etwa drei Zehntel, die Hälfte – oder sogar ein bisschen mehr – davon geht auf dieses Defizit zurück. Wir wissen also, dass wir da nachlegen müssen.»

Ganz generell habe die Konstanz beim Fahrverhalten gefehlt, betonte der Ingenieur: «Das war wahrscheinlich für alle knifflig, für uns war es auf jeden Fall schwierig, denn unsere Wettbewerbsfähigkeit hat sich von Run zu Run und von Session zu Session verändert. Da ist es schwierig, den Fahrern etwas Konstantes zu geben. Die Strecke ist schwierig, weil sich die Reifen und das Fahrzeug nur schwer ins richtige Arbeitsfenster bringen lassen.»

Der Rückstand schrumpft

Immerhin konnte man sich im Vergleich zum Sprint-Qualifying verbessern, fügte Mekies an: «Letztlich betrug der Rückstand auf die Spitze etwa drei Zehntel, und das ist schon ein paar Zehntel besser als im Sprint-Qualifying von gestern. Das spiegelt wohl unsere derzeitige Leistung, und wir arbeiten sehr hart daran, den Rückstand weiter zu verringern.»

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Der Franzose erwartet ein spannendes Rennen auf dem Circuit Gilles Villeneuve: «Ganz ehrlich, für alle wird das wohl eine sehr steile Lernkurve werden, wir werden viele unterhaltsame Funksprüche holen, denn wenn es auf nasser Bahn über die Bühne geht, wonach es derzeit aussieht, dann ist das für alle Neuland sein. Es wird sicherlich hart werden, und für die Zuschauer wird es sicherlich spannend.»