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Liam Lawson schaltete Hülkenberg aus: «Ist das euer Ernst? Unglaublich!»

Ein von Liam Lawson aufgewirbelter Stein schaltete im F1-Rennen von Barcelona Nico Hülkenberg aus – im wahrsten Sinne des Wortes. Lawson konnte es kaum fassen. Mick Schumacher passierte Ähnliches.

Silja Rulle

Von

Formel 1

Liam Lawson vor Nico Hülkenberg
Liam Lawson vor Nico Hülkenberg
Foto: XPB
Liam Lawson vor Nico Hülkenberg
© XPB

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Schon viele Formel-1-Rennen endeten für Fahrer im Kiesbett. Dass das Kiesbett allerdings auf die Strecke kommt und dort einen Formel-1-Renner ausschaltet, dürfte eine Premiere gewesen sein – so passiert am Sonntag im Barcelona-GP am Auto von Nico Hülkenberg.

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Es war ein kurioses Grand-Prix-Aus, das wir uns alle in unserem Kalender oder Tagebuch anmalen können: Nico Hülkenberg fiel im Barcelona-GP aus, weil ein durch die Luft fliegender Kieselstein ausgerechnet den Not-Aus-Knopf seines Audi traf und damit das Auto außer Gefecht setzte.

Unwissentlicher und unwillentlicher «Täter» war Racing Bulls-Pilot Liam Lawson: Er erwischte Kurve 12 ein wenig zu weit außen, touchierte das Kiesbett und wirbelte dabei Kieselsteine auf. Eines dieser Steinchen fand den völlig unwahrscheinlichen Weg auf den «Kill Switch», also Not-Aus-Knopf, von Hülkenbergs Audi und beendete das Rennen des Deutschen – quasi auf Knopfdruck.

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Im Artikel erwähnt

Lawson baff nach Hülkenberg-Treffer

Von Journalisten nach dem Rennen darauf angesprochen, staunte der Neuseeländer völlig baff: «Ist das euer Ernst? Unglaublich! Das ist ja ein unfassbares Pech! Ich hatte keinen blassen Schimmer.» Ironisch sagte Lawon: «Wenn ich so perfekt zielen könnte, wäre das natürlich beeindruckend.» Dem Neuseeländer tat seine versehentliche Kiesel-Attacke total leid: «Das habe ich nicht geahnt. Ich hatte nur mitbekommen, dass er aus dem Rennen war.» Lawson selbst wurde Achter, holte damit das zweite Rennen in Serie Punkte.

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Mick Schumacher wurde 2020 von Gummiklumpen erwischt

Verrückt: 2020 passierte Mick Schumacher etwas Ähnliches wie Hülkenberg, allerdings mit anderem «Tatort» und anderer «Tatwaffe». Als der spätere Formel-1-Pilot noch in der Formel 2 unterwegs war, fiel er in Österreich aus, weil ein Klumpen Gummiabrieb von den Reifen sich von der Strecke löste, in Richtung seines Prema-Boliden flog und dort den Auslöser seines Feuerlöschers traf, der dann losging und das Rennen des Deutschen beendete. Schumacher schrieb damals: «Statistisch gesehen kann es alle zehn Jahre passieren, dass sich ein Stück Gummi löst und den kleinen Schalter trifft, der den Feuerlöscher auslöst.» Es wirkt, als hätten die deutschen Formel-Piloten eine magnetische Anziehungskraft für so etwas…

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Isack Hadjar

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Isack Hadjar

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