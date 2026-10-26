Charles Leclerc enttäuscht über Platz 2? Warum Fred Vasseur das gefällt

Charles Leclerc wurde in F1-GP in Austin Zweiter, holte damit wichtige Punkte für sich selbst im Kampf um die Vize-WM und für sein Team Ferrari in der Konstrukteurs-Weltmeisterschaft. Ein Top-Ergebnis – eines der besten der Saison. Dennoch wirkte der Monegasse bei der Zieleinfahrt am Team-Funk nicht gerade freudesprudelnd. Was war da los?

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Leclerc (Ferrari) hatte den Sieg im Visier

Ferrari-Teamchef Fred Vasseur sagte: «Schon sehr früh im Rennen hatte Charles Platz 1 im Visier. Und wenn man auf Platz 2 liegt und Platz 1 anstrebt, ist man nicht glücklich.» Trotz Startplatz 4 nach einer enttäuschenden Quali (zuvor hatte Ferrari jede einzelne Session angeführt) kämpfte Leclerc also um den Sieg und machte sich entsprechend Hoffnungen. Er kam schließlich 13 Sekunden hinter WM-Leader Kimi Antonelli ins Ziel.

Ferrari punktet konstant

Kleiner Rückschlag – für Vasseur aber ein positives Zeichen. Der Franzose erklärt: «Dieses Gefühl gefällt mir. Ehrlich gesagt denke ich, dass es am Ende des Wochenendes ein gutes Ergebnis für uns ist. Zum dritten oder vierten Mal in Folge sind wir das Team, das die meisten Punkte holt.» Auch wenn es zwar in der Spitze Punkte gekostet hat – Ferrari hat beide Fahrer konstant und zusammen weit oben.

Vasseur resümiert daher: «Ich denke, wir sind auf dem richtigen Weg. Aber natürlich kann man auch ein bisschen frustriert sein, wenn man das Gefühl hat, das ganze Wochenende über in guter Form zu sein und dann auf Platz 2 zu landen. Aber Frustration ist manchmal gut. Und mit der Frustration heute Abend werden wir gut zurechtkommen, denn ich denke, dass wir insgesamt als Team gut abgeschnitten haben.»

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Ferrari auf Kurs Vize-F1-Weltmeister

Ferrari steht in der Konstrukteurs-WM souverän auf Kurs für Platz 2. Sollte nichts Außergewöhnliches mehr passieren, dürfte der Scuderia die Vize-Weltmeisterschaft nur noch schwer zu nehmen sein. Und die beiden Fahrer Charles Leclerc und Lewis Hamilton sind beide mittendrin im Fight um Platz 2 in der Fahrer-Wertung (komplette Stände siehe unten).