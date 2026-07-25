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Leclerc (Ferrari/2.): Was er in Ungarn so gut machen will wie Vettel 2017

Ferrari macht auf dem Hungaroring einen starken Eindruck: Charles Leclerc im ersten Training mit Bestzeit, dann auf P2 hinter Lewis Hamilton im zweiten Training. Leclerc sagt, wie das weitergeht.

Formel 1

Leclerc in Ungarn: Rote Flagge für Ferrari oder der erste Sieg seit 2017?
Leclerc in Ungarn: Rote Flagge für Ferrari oder der erste Sieg seit 2017?
Foto: Ferrari
Leclerc in Ungarn: Rote Flagge für Ferrari oder der erste Sieg seit 2017?
© Ferrari

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Hand aufs Herz: Wissen Sie auf Anhieb, wer vorderhand als letzter Ferrari-Fahrer den Traditions-GP von Ungarn gewonnen hat? Es war Sebastian Vettel vor neun Jahren, 2017, verdammt lang her!

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An diesem Wochenende könnten die Italiener diese Bilanz korrigieren, denn in beiden freien Freitagtrainings hatte ein Pilot der Scuderia in Rot die Nase vorn, in den ersten 60 Minuten war Silverstone-Sieger Charles Leclerc der schnellste Mann, in der zweiten Trainingsstunde dann Barcelona-Sieger Lewis Hamilton, vor Leclerc.

Leclerc, der 2025 auf dem Hungaroring vom besten Startplatz ins Rennen gehen konnte, will es am 26. Juli so gut machen wie Vettel 2017, aber der neunfache GP-Sieger traut der scheinbaren Konkurrenzfähigkeit von Ferrari nicht so richtig: «Das Wochenende ist noch lang. Von Freitag auf Samstag erleben wir es oft, wie gewisse Teams einen Leistungssprung machen. Normalerweise sind wir am ersten Tag ein wenig im Hintertreffen, also ist es gut, dass wir einen guten Freitag hatten, aber wir müssen dranbleiben und hart arbeiten, um am Samstag besser zu werden.»

Im Artikel erwähnt

«Es wird in der Quali wie immer eng werden. Ich erwarte nicht, dass wir den Abstand haben, den wir heute hatten, also müssen wir alles perfekt auf die Reihe bekommen. Wenn das Fahrgefühl stimmt, dann bin ich sicher, dass wir in Q3 einen guten Job zeigen können.»

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Charles Leclerc

Scuderia Ferrari HP

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16

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