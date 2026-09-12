Weiter zum Inhalt
Abo

Werbung

Werbung

Werbung

Werbung

  1. Start

  2. /

  3. Formelsport

  4. /

  5. Formel 1

  6. /

  7. News

Werbung

Ferrari-Ass Charles Leclerc: Fragezeichen nach Qualifying auf dem Madring

Charles Leclerc musste sich im Abschlusstraining auf der neuen GP-Strecke von Madrid mit dem fünften Platz begnügen. Der Monegasse sagt, welcher Frage Ferrari nach der Zeitenjagd nachgehen muss.

Formel 1

Charles Leclerc sagt, was er im Rennen auf dem Madring erwartet
Charles Leclerc sagt, was er im Rennen auf dem Madring erwartet
Foto: Moy / XPB Images
Charles Leclerc sagt, was er im Rennen auf dem Madring erwartet
© Moy / XPB Images

Im Artikel erwähnt

Werbung

TV-Programm

Werbung

Für Charles Leclerc endete das Qualifying auf dem brandneuen Madring nicht nach Wunsch: Der Ferrari-Pilot war am Ende 0,195 sec langsamer als Polesetter Lando Norris und musste sich mit dem fünften Platz begnügen. Sein Teamkollege Lewis Hamilton war nur sechs Tausendstel schneller geblieben und hatte sich damit einen Platz in der zweiten Startreihe gesichert.

Werbung

Werbung

Der Monegasse rätselte nach dem Aussteigen: «Vielleicht konnte ich mich einfach nicht so stark verbessern wie die Gegner. Aber meine Runde war ziemlich sauber. Klar, da und dort gab es einige Stellen, an denen ich wohl etwas Zeit verloren habe, und wenn ich mir anschaue, wie knapp es am Ende war, dann ist das natürlich etwas frustrierend. Gleichzeitig denke ich, dass jeder Fahrer im Feld sagen würde, dass er noch Zeit finden kann, wenn man ihn danach fragt.»

Dass sich Titelverteidiger Lando Norris die beste Startposition sichern konnte, war für viele Beobachter eine Überraschung. Denn der McLaren-Pilot hatte in den freien Trainings keine Top-3-Zeit geschafft. Das zweite Training verpasste er sogar grösstenteils, weil das Getriebe in seinem MCL40 ausgetauscht werden musste.

Im Artikel erwähnt

Leclerc gesteht denn auch: «Es muss eine sehr gute Runde gewesen sein, die er am Ende gedreht hat, denn vorher sah es nicht danach aus, als würde er sich die Pole schnappen können. Aber ich habe auch nicht viel mitbekommen, denn ich war damit beschäftigt, selbst eine schnelle Runde zu drehen. Deshalb habe ich mich auch vornehmlich auf meine eigene Arbeit konzentriert.»

Werbung

Werbung

Der neunfache GP-Sieger verriet auch, was ihm nach dem Qualifying Kopfzerbrechen bereitet: «Ich habe im ersten Sektor vier Zehntel verloren, das müssen wir uns anschauen. Meine Vorbereitungsrunden waren nicht ideal, aber vier Zehntel sind sehr viel, und ich weiss nicht, was da los war. Klar, es gibt da viele Geraden, aber ich bezweifle, dass wir auf diesen ganze vier Zehntel eingebüsst haben.»

TV-Programm

Mit Blick auf den hohen Reifenabbau, der den Teams und Fahrern am Trainingsfreitag zu schaffen machte, fügte Leclerc an: «Das Reifenmanagement wird sicherlich ein Thema. Normalerweise verbessern sich die Streckenverhältnisse. Doch am Freitag war dies die mit Abstand schlimmste Piste, was den Abbau angeht. Auf dieser Strecke kann man eigentlich nicht so gut überholen, aber wenn der Abbau im Rennen auch so hoch ausfällt, dann könnte es sein, dass man trotzdem an einem Gegner vorbeiziehen kann.»

Schon gesehen?

Newsletter

Motorsport-News direkt in Ihr Postfach

Verpassen Sie keine Highlights mehr: Der Speedweek Newsletter liefert Ihnen zweimal wöchentlich aktuelle Nachrichten, exklusive Kommentare und alle wichtigen Termine aus der Welt des Motorsports - direkt in Ihr E-Mail-Postfach

Weiterlesen

Themen

  1. Ergebnisse

  2. Aktueller Stand

Ergebnisse

Voller Stand

  1. Startaufstellung

  2. 3. Qualifying

  3. 2. Qualifying

  4. 1. Qualifying

  5. 3. Freies Training

  6. 2. Freies Training

  7. 1. Freies Training

Pos

Fahrer

Fahrer

Team

Start Nr

01

Lando Norris

McLaren Formula 1 Team

Lando Norris

McLaren Formula 1 Team

1

02

Kimi Antonelli

Mercedes-AMG Petronas Formula One Team

Kimi Antonelli

Mercedes-AMG Petronas Formula One Team

12

03

Max Verstappen

Oracle Red Bull Racing

Max Verstappen

Oracle Red Bull Racing

3

04

Lewis Hamilton

Scuderia Ferrari HP

Lewis Hamilton

Scuderia Ferrari HP

44

05

Charles Leclerc

Scuderia Ferrari HP

Charles Leclerc

Scuderia Ferrari HP

16

06

George Russell

Mercedes-AMG Petronas Formula One Team

George Russell

Mercedes-AMG Petronas Formula One Team

63

07

Oscar Piastri

McLaren Formula 1 Team

Oscar Piastri

McLaren Formula 1 Team

81

08

Liam Lawson

Oracle Red Bull Racing

Liam Lawson

Oracle Red Bull Racing

30

09

Franco Colapinto

BWT Alpine Formula One Team

Franco Colapinto

BWT Alpine Formula One Team

43

10

Arvid Lindblad

Visa Cash App Racing Bulls Formula One Team

Arvid Lindblad

Visa Cash App Racing Bulls Formula One Team

41

Events

Alle Formel 1 Events
  • Vergangen

    Dutch Grand Prix

    Circuit Zandvoort, Niederlande
    21.–23.08.2026
    Zum Event
  • Vergangen

    Italian Grand Prix

    Autodromo Nazionale Monza, Italien
    04.–06.09.2026
    Zum Event
  • Max Verstappen

    Live

    Spanish Grand Prix

    Circuito de MADRING, Spanien
    11.–13.09.2026
    Zum Event
  • Demnächst

    Azerbaijan Grand Prix

    Baku City Circuit, Azerbaijan
    24.–26.09.2026
    Zum Event

  • Bahrain Grand Prix

    Bahrain International Circuit, Bahrain
    02.–04.10.2026
    Zum Event
  1. Vergangen

    Dutch Grand Prix

    Circuit Zandvoort, Niederlande
    21.–23.08.2026
    Zum Event
  2. Vergangen

    Italian Grand Prix

    Autodromo Nazionale Monza, Italien
    04.–06.09.2026
    Zum Event
  3. Max Verstappen

    Live

    Spanish Grand Prix

    Circuito de MADRING, Spanien
    11.–13.09.2026
    Zum Event
  4. Demnächst

    Azerbaijan Grand Prix

    Baku City Circuit, Azerbaijan
    24.–26.09.2026
    Zum Event

  5. Bahrain Grand Prix

    Bahrain International Circuit, Bahrain
    02.–04.10.2026
    Zum Event

Formelsport News

Alle News

Neueste Artikel

Alle Artikel

    Speedweek.com - Der beste Motorsport im Netz

    Die aktuellsten News rund um die Uhr, von Experten analysiert und kommentiert und exklusive Einblicke hinter die Kulissen. Hier schreiben Fans für Fans.

    Berichte & Analysen

    • Alle Artikel

    • Alle Kolumnen

    • Alle Themen der Woche

    • Alle Produkte

    Redaktion

    • Newsletter abonnieren

    • Unser Team

    • Kontakt

    Serien

    • MotoGP

    • Formel 1

    • Superbike-WM