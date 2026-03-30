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Charles Leclerc: Daran muss Ferrari dringend noch arbeiten

Es läuft nicht schlecht, aber auch noch nicht optimal. Charles Leclerc, in Suzuka Dritter geworden, erklärt, an welchen Problemen die Scuderia Ferrari in den kommenden Wochen arbeiten muss.

Silja Rulle

Von

Formel 1

Charles Leclerc in Suzuka
Charles Leclerc in Suzuka
Foto: XPB Images
Charles Leclerc in Suzuka
© XPB Images

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Die Formel 1 geht in die Frühlingspause. Wegen der zwei Rennabsagen in Bahrain und Saudi-Arabien finden gut einen Monat keine Rennen statt. Doch in dieser zu Sainonbeginn noch nicht eingeplanten Pause geht’s nicht etwa in die Ferien – die Teams haben jede Menge zu tun. Ferrari ist zwar Zweiter in der Team-WM und auch in der Fahrerwertung mit Platz 3 (Leclerc) und 4 (Hamilton) den dominanten Mercedes-Fahrern auf den Fersen, muss sich aber Defizite eingestehen.

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Nach seinem dritten Platz in Suzuka sagte Scuderia-Pilot Charles Leclerc: «Wenn ich auf die ersten drei Rennen zurückblicke, wird klar, dass wir uns verbessern müssen, und das betrifft sicherlich die Antriebseinheit. Aber nach Miami können wir natürlich nichts Neues mitbringen. Doch es geht nicht nur darum, und in einem Jahr wie diesem ist alles sehr neu.» Also in einem Jahr mit neuem Reglement, in dem sich alle Teams erst zurechtfinden müssen, schauen, was funktioniert und was eben nicht. Die Entwicklungsschritte und Performanceschwankungen bei allen Teams sind derzeit groß – und dabei wird es wohl auch erst mal bleiben.

Leclerc: Verbesserungstempo ist enorm

Leclerc: «Das Verbesserungstempo aller Teams ist enorm, es geht also um viel mehr als nur die Antriebseinheit. Da ist die richtige Nutzung der Reifen, da ist die Aerodynamik, da ist das Chassis, und daran werden wir mit Hochdruck arbeiten, um den Rückstand auf Mercedes so weit wie möglich zu verkürzen und hoffentlich vor McLaren zu bleiben – und dann werden wir sehen.»

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Den Fokus legt Ferrari aber vor allem auf den Motor. Leclerc: «Die Antriebseinheit ist im Moment wohl unsere größte Schwäche, aber es gibt viele andere Dinge, die definitiv Einfluss nehmen und uns helfen können, die Lücke in der Zwischenzeit zu schließen.»

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Kimi Antonelli

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12

53

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1:32,432

25

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Oscar Piastri

Oscar Piastri

McLaren Formula 1 Team

Oscar Piastri

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McLaren Formula 1 Team

81

53

+13,722

1:32,996

18

03

Charles Leclerc

Charles Leclerc

Scuderia Ferrari HP

Charles Leclerc

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Scuderia Ferrari HP

16

53

+15,270

1:32,634

15

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George Russell

George Russell

Mercedes-AMG Petronas Formula One Team

George Russell

George Russell

Mercedes-AMG Petronas Formula One Team

63

53

+15,754

1:32,549

12

05

Lando Norris

Lando Norris

McLaren Formula 1 Team

Lando Norris

Lando Norris

McLaren Formula 1 Team

1

53

+23,479

1:33,208

10

06

So tritt Lewis Hamilton 2025 auf

Lewis Hamilton

Scuderia Ferrari HP

So tritt Lewis Hamilton 2025 auf

Lewis Hamilton

Scuderia Ferrari HP

44

53

+25,037

1:32,777

8

07

Pierre Gasly

Pierre Gasly

BWT Alpine Formula One Team

Pierre Gasly

Pierre Gasly

BWT Alpine Formula One Team

10

53

+32,340

1:33,691

6

08

Max Verstappen

Max Verstappen

Oracle Red Bull Racing

Max Verstappen

Max Verstappen

Oracle Red Bull Racing

3

53

+32,677

1:33,552

4

09

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Liam Lawson

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Liam Lawson

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Visa Cash App Racing Bulls Formula One Team

30

53

+50,180

1:34,230

2

10

Esteban Ocon

Esteban Ocon

TGR Haas F1 Team

Esteban Ocon

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