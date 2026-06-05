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Ferrari-Vertragsverlängerung von Leclerc – was ist mit Lewis Hamilton?

Pünktlich zum Heimspiel in Monaco haben Charles Leclerc und Ferrari die Vertragsverlängerung des Monegassen bestätigt. Das wirft die Frage auf: Wie sieht die Situation von Lewis Hamilton aus?

Formel 1

Lewis Hamilton hat keine Eile, wenn es um seinen Vertrag geht
Lewis Hamilton hat keine Eile, wenn es um seinen Vertrag geht
Foto: XPB Images
Lewis Hamilton hat keine Eile, wenn es um seinen Vertrag geht
© XPB Images

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Das Ferrari-Team hat mit Lewis Hamilton und Charles Leclerc zwei Top-Piloten an Bord, entsprechend zufrieden sind die Entscheidungsträger der Scuderia aus Maranello mit dem aktuellen Fahrer-Duo. Zum Heimspiel von Leclerc in Monte Carlo verkündete das älteste GP-Team der Welt denn auch die Vertragsverlängerung des Monegassen. Dieser werde noch die nächsten Jahre in Rot angreifen, heisst es in der entsprechenden Mitteilung. Im Fahrerlager von Monaco ist zu vernehmen: Der 28-Jährige wird mindestens zwei weitere Jahre für Ferrari auf Punktejagd gehen.

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Wie sieht die Situation von Lewis Hamilton aus? Der siebenfache Weltmeister wurde in der Bestätigung von Leclercs Verpflichtung über 2026 hinaus mit keinem Wort erwähnt. Das hat einen einfachen Grund: Sein Abkommen läuft 2026 nicht aus. Die Rede ist von einer Option für die nächste Saison, die Hamilton gemäss aktuellem Vertrag zugesprochen wird. Will heissen: Der Rekord-GP-Sieger darf entscheiden, ob er auch im nächsten Jahr im Ferrari in der Formel 1 angreifen wird.

Entsprechend entspannt reagierte der Brite auf die Frage, ob die Vertragsverlängerung seines Stallgefährten bedeute, dass auch er Gespräche über die Zukunft aufnehmen solle. «Nein, das tut es nicht», winkte Hamilton ab. «Das ist noch eine ganze Weile hin. Mir bleibt in dieser Hinsicht noch viel Zeit.» Der 105-fache GP-Sieger betonte auch, dass die Fortsetzung seiner Arbeit für Ferrari «weniger eine Frage von Gesprächen» sei, sondern vielmehr eine einfache Verpflichtung.

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Hamilton stellte auch klar: «Charles und ich arbeiten sehr gut zusammen, und wir arbeiten auch gut mit dem Team zusammen. Zusammen mit Fred Vasseur und all den grossartigen Teammitgliedern hinter den Kulissen bringen wir das Team voran. Die Ingenieure geben alles, und es herrscht eine wirklich tolle Harmonie in unserer Mannschaft.»

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