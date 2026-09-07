Charles Leclerc (Ferrari): «Ich weiß nicht, woher diese Geschichten kommen»

Lange war Ferrari-Pilot Charles Leclerc im Italien-GP nicht im Rennen, er verunfallte bereits in der zweiten Runde und schlug heftig in die Reifenstapel ein. Der Monegasse musste ins Streckenkrankenhaus, ließ sich durchchecken. Er hatte zwischenzeitlich mit getrübter Sicht im rechten Auge zu kämpfen, war aber zum Glück nicht schwerer verletzt. Leclerc dazu: «Das war das, was mir am meisten Sorgen bereitet hat. Aber das ist jetzt wieder in Ordnung.» Ein bisschen Schmerzen habe er nach dem heftigen Einschlag, aber nichts Ungewöhnliches nach einem solchen Crash. Leclerc hatte in der Parabolica die Kontrolle verloren, war ein kurzes Stück durch den Kies gerutscht und dann nach einer halben Drehung seitlich in die Reifenstapel eingeschlagen. Das Rennen war etwas über eine halbe Stunde unterbrochen, da sein Ferrari geborgen und die Barriere repariert werden musste.

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Auf diesen zwei Leclerc-Runden beim Ferrari-Heimspiel in Monza kam es aber zu einer weiteren bemerkenswerten Szene: Gleich nach dem Start kam es zum engen Duell mit seinem Teamkollegen Lewis Hamilton. In Kurve zwei ließ Leclerc Hamilton kaum Raum, der Brite musste in den Kies ausweichen. Leclerc war von Platz 3 ins Rennen gegangen, Hamilton von Rang 4.

Leclerc zur Berührung mit Hamilton

Leclerc: «Lewis hat versucht, vorbeizuziehen. Da war nicht viel Platz. Ich habe dann einfach versucht, die zweite Kurve so eng wie möglich zu nehmen. Es war viel zu eng und ich weiß nicht, ob wir uns berührt haben. Ich war auf der Innenseite auf den Randsteinen unterwegs und habe versucht, es durch die Kurve zu schaffen. Und das habe ich nicht eng genug geschafft, dann habe ich im Rückspiegel gesehen, was passiert ist.» Nämlich Hamiltons Ausflug ins Kiesbett. Leclerc: «Das willst du natürlich nie, wenn du gegen deinen Teamkollegen kämpfst.»

Dennoch alles friedlich und freundschaftlich zwischen den Teamkollegen, betont Leclerc: «Ich weiß nicht, wo diese Geschichten herkommen, dass wir gegeneinander kämpfen würden. Das war auch in Zandvoort schon Thema.» Er räumt aber ein: «Es stimmt allerdings, dass wir hier zu weit gegangen sind. Lewis ging in der ersten Kurve zu weit. Dann habe ich versucht, die zweite Kurve so eng wie möglich zu nehmen, aber es reichte einfach nicht. Das hier zu tun, ist natürlich nicht gut.»

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