Weiter zum Inhalt
Abo

Werbung

Werbung

Werbung

Werbung

  1. Start

  2. /

  3. Formelsport

  4. /

  5. Formel 1

  6. /

  7. News

Werbung

Charles Leclerc (Ferrari): «Ich weiß nicht, woher diese Geschichten kommen»

Die Ferrari-Piloten Charles Leclerc und Lewis Hamilton lieferten sich ein enges Duell beim Formel-1-Heimspiel in Monza. Was Leclerc zu der Szene sagt – und was den Monegassen verwundert.

Formel 1

Charles Leclerc vor dem Italien-GP in Monza
Charles Leclerc vor dem Italien-GP in Monza
Foto: XPB
Charles Leclerc vor dem Italien-GP in Monza
© XPB

Im Artikel erwähnt

Werbung

TV-Programm

Werbung

Lange war Ferrari-Pilot Charles Leclerc im Italien-GP nicht im Rennen, er verunfallte bereits in der zweiten Runde und schlug heftig in die Reifenstapel ein. Der Monegasse musste ins Streckenkrankenhaus, ließ sich durchchecken. Er hatte zwischenzeitlich mit getrübter Sicht im rechten Auge zu kämpfen, war aber zum Glück nicht schwerer verletzt. Leclerc dazu: «Das war das, was mir am meisten Sorgen bereitet hat. Aber das ist jetzt wieder in Ordnung.» Ein bisschen Schmerzen habe er nach dem heftigen Einschlag, aber nichts Ungewöhnliches nach einem solchen Crash. Leclerc hatte in der Parabolica die Kontrolle verloren, war ein kurzes Stück durch den Kies gerutscht und dann nach einer halben Drehung seitlich in die Reifenstapel eingeschlagen. Das Rennen war etwas über eine halbe Stunde unterbrochen, da sein Ferrari geborgen und die Barriere repariert werden musste.

Werbung

Werbung

Auf diesen zwei Leclerc-Runden beim Ferrari-Heimspiel in Monza kam es aber zu einer weiteren bemerkenswerten Szene: Gleich nach dem Start kam es zum engen Duell mit seinem Teamkollegen Lewis Hamilton. In Kurve zwei ließ Leclerc Hamilton kaum Raum, der Brite musste in den Kies ausweichen. Leclerc war von Platz 3 ins Rennen gegangen, Hamilton von Rang 4.

Leclerc zur Berührung mit Hamilton

Leclerc: «Lewis hat versucht, vorbeizuziehen. Da war nicht viel Platz. Ich habe dann einfach versucht, die zweite Kurve so eng wie möglich zu nehmen. Es war viel zu eng und ich weiß nicht, ob wir uns berührt haben. Ich war auf der Innenseite auf den Randsteinen unterwegs und habe versucht, es durch die Kurve zu schaffen. Und das habe ich nicht eng genug geschafft, dann habe ich im Rückspiegel gesehen, was passiert ist.» Nämlich Hamiltons Ausflug ins Kiesbett. Leclerc: «Das willst du natürlich nie, wenn du gegen deinen Teamkollegen kämpfst.»

Im Artikel erwähnt

Dennoch alles friedlich und freundschaftlich zwischen den Teamkollegen, betont Leclerc: «Ich weiß nicht, wo diese Geschichten herkommen, dass wir gegeneinander kämpfen würden. Das war auch in Zandvoort schon Thema.» Er räumt aber ein: «Es stimmt allerdings, dass wir hier zu weit gegangen sind. Lewis ging in der ersten Kurve zu weit. Dann habe ich versucht, die zweite Kurve so eng wie möglich zu nehmen, aber es reichte einfach nicht. Das hier zu tun, ist natürlich nicht gut.»

Werbung

Werbung

TV-Programm

Schon gesehen?

Newsletter

Motorsport-News direkt in Ihr Postfach

Verpassen Sie keine Highlights mehr: Der Speedweek Newsletter liefert Ihnen zweimal wöchentlich aktuelle Nachrichten, exklusive Kommentare und alle wichtigen Termine aus der Welt des Motorsports - direkt in Ihr E-Mail-Postfach

Weiterlesen

Themen

  1. Ergebnisse

  2. Aktueller Stand

Ergebnisse

Voller Stand

  1. Rennen

  2. Startaufstellung

  3. 3. Qualifying

  4. 2. Qualifying

  5. 1. Qualifying

  6. 3. Freies Training

  7. 2. Freies Training

  8. 1. Freies Training

Pos

Fahrer

Fahrer

Team

Start Nr

Runden

Zeit

Bestzeit

Punkte

01

Kimi Antonelli

Mercedes-AMG Petronas Formula One Team

Kimi Antonelli

Mercedes-AMG Petronas Formula One Team

12

53

1:51:15,281

1:23,504

25

02

George Russell

Mercedes-AMG Petronas Formula One Team

George Russell

Mercedes-AMG Petronas Formula One Team

63

53

+3,857

1:24,390

18

03

Max Verstappen

Oracle Red Bull Racing

Max Verstappen

Oracle Red Bull Racing

3

53

+14,718

1:24,242

15

04

Lando Norris

McLaren Formula 1 Team

Lando Norris

McLaren Formula 1 Team

1

53

+19,056

1:24,864

12

05

Oscar Piastri

McLaren Formula 1 Team

Oscar Piastri

McLaren Formula 1 Team

81

53

+19,253

1:25,125

10

06

Lewis Hamilton

Scuderia Ferrari HP

Lewis Hamilton

Scuderia Ferrari HP

44

53

+24,655

1:25,300

8

07

Pierre Gasly

BWT Alpine Formula One Team

Pierre Gasly

BWT Alpine Formula One Team

10

53

+27,351

1:24,927

6

08

Arvid Lindblad

Visa Cash App Racing Bulls Formula One Team

Arvid Lindblad

Visa Cash App Racing Bulls Formula One Team

41

53

+45,136

1:26,028

4

09

Franco Colapinto

BWT Alpine Formula One Team

Franco Colapinto

BWT Alpine Formula One Team

43

53

+47,353

1:24,933

2

10

Yuki Tsunoda

Visa Cash App Racing Bulls Formula One Team

Yuki Tsunoda

Visa Cash App Racing Bulls Formula One Team

22

53

+58,187

1:26,320

1

Events

Alle Formel 1 Events
  • Vergangen

    Dutch Grand Prix

    Circuit Zandvoort, Niederlande
    21.–23.08.2026
    Zum Event
  • Vergangen

    Italian Grand Prix

    Autodromo Nazionale Monza, Italien
    04.–06.09.2026
    Zum Event
  • Demnächst

    Spanish Grand Prix

    Circuito de MADRING, Spanien
    11.–13.09.2026
    Zum Event

  • Azerbaijan Grand Prix

    Baku City Circuit, Azerbaijan
    24.–26.09.2026
    Zum Event

  • Bahrain Grand Prix

    Bahrain International Circuit, Bahrain
    02.–04.10.2026
    Zum Event
  1. Vergangen

    Dutch Grand Prix

    Circuit Zandvoort, Niederlande
    21.–23.08.2026
    Zum Event
  2. Vergangen

    Italian Grand Prix

    Autodromo Nazionale Monza, Italien
    04.–06.09.2026
    Zum Event
  3. Demnächst

    Spanish Grand Prix

    Circuito de MADRING, Spanien
    11.–13.09.2026
    Zum Event

  4. Azerbaijan Grand Prix

    Baku City Circuit, Azerbaijan
    24.–26.09.2026
    Zum Event

  5. Bahrain Grand Prix

    Bahrain International Circuit, Bahrain
    02.–04.10.2026
    Zum Event

Formelsport News

Alle News

Neueste Artikel

Alle Artikel

    Speedweek.com - Der beste Motorsport im Netz

    Die aktuellsten News rund um die Uhr, von Experten analysiert und kommentiert und exklusive Einblicke hinter die Kulissen. Hier schreiben Fans für Fans.

    Berichte & Analysen

    • Alle Artikel

    • Alle Kolumnen

    • Alle Themen der Woche

    • Alle Produkte

    Redaktion

    • Newsletter abonnieren

    • Unser Team

    • Kontakt

    Serien

    • MotoGP

    • Formel 1

    • Superbike-WM