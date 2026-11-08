Charles Leclerc: Deshalb war das Qualifying trotz Motor-Strafe nützlich

Das Qualifying auf dem Interlagos-Rundkurs in São Paulo war eine Geduldsprobe für alle Beteiligten. Denn der Regen zwang die WM-Teilnehmer, eine fast eineinhalb Stunden dauernde Pause einzulegen. Nach dem Starkregen musste das Formel-1-Feld darauf warten, dass sich die Streckenbedingungen verbesserten. Schliesslich durften die GP-Stars auf Regenreifen in die Zeitenjagd starten.

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Gegen Ende des Q2 hatten sich die Streckenverhältnisse soweit geändert, dass schliesslich auf die Intermediate-Reifen für Mischverhältnisse gewechselt werden konnte. Der Zeitpunkt, an dem dieser Wechsel vorgenommen wurde, war entscheidend für den Q3-Einzug, denn im Laufe des Abschlusstrainings verschlechterten sich die Wetterbedingungen zusehends.

Zur Gruppe der zehn Q3-Teilnehmer gehörte auch Charles Leclerc, der am Ende die viertschnellste Runde drehte. Das 20. Rennen der Saison wird der Monegasse aber von Startplatz 14 in Angriff nehmen müssen, weil er mit einem neuen Motor antritt, der das erlaubte Kontingent übersteigt. Dennoch sei das Qualifying sehr nützlich gewesen, beteuerte er hinterher.

Charles Leclerc: Lehrreiches Abschlusstraining auf nasser Bahn

«Es war sehr, sehr knifflig, aber gleichzeitig habe ich auch das Gefühl, dass wir unglaublich viel gelernt haben. Das mag eigenartig klingen, weil man im Qualifying nicht zu viele Dinge am Auto verändern kann. Aber dennoch gibt es ein paar Sachen, die man anpassen kann. Und ich konnte etwas mehr als sonst ausprobieren, denn wir wussten ja, dass ich um zehn Startplätze nach hinten rücken muss», schilderte der 29-Jährige.

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«Es war sehr, sehr nützlich, denn ich habe ziemlich viel verstanden, und ich bin mir ziemlich sicher, dass das auch für das Team zutrifft. Das war eines der nützlichsten Wochenenden der letzten Jahre, weil wir auf nasser Bahn unterwegs waren. Und ich hatte das Gefühl, dass das Tempo gut war. Leider haben wir im Q3 dann aber ein paar Änderungen vorgenommen, die nicht in die richtige Richtung gingen, aber das konnten wir dadurch erfahren», erzählte Leclerc weiter.

Mit Blick aufs Rennen ergänzte der neunfache GP-Sieger: «Ich fühle mich gut und freue mich auf den GP. Wir wussten von Anfang an, dass wir eine Motor-Strafe hinnehmen müssen. Aber wir wissen auch, dass alles noch möglich ist, denn das Wetter spielt hier immer wieder verrückt. Und die Prognose für das Rennen lässt wieder schwierige Bedingungen erwarten. Ich hoffe, dass uns dies die Gelegenheit eröffnen wird, einen Podestplatz zu erringen.»