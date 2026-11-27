Formel-1-Piloten müssen nicht nur auf der Strecke Gas geben, daneben müssen sie sich immer wieder vielen Fragen stellen. Und meist geben die GP-Stars auch gerne Auskunft. Gewisse Themen sind aber ein Tabu. So kommt es eigentlich nie vor, dass ein Fahrer über den Inhalt seines Vertrages spricht, der ihn an sein Team bindet, geschweige denn Details zu einzelnen Klauseln offenbart.

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Charles Leclerc betonte in der FIA-Pressekonferenz in Katar denn auch: «Normalerweise spreche ich nie darüber, was in meinem Vertrag steht.» Der Ferrari-Star machte aber eine Ausnahme, denn nachdem der Monegasse in Las Vegas erneut seinem Teamkollegen Lewis Hamilton in die Quere gekommen war, wurde darüber gemunkelt, dass Leclerc der Nummer-1-Status bei Ferrari vertraglich zugesichert bekommen hat.

«Ich denke, in diesem Fall ist es wichtig, darüber zu sprechen, und es gibt in meinem Vertrag absolut keine Klausel, die das vorschreibt», stellte der 29-Jährige klar, und beteuerte: «Das hat mich nie interessiert und ich habe das auch nie persönlich gefordert. Also nein, das habe ich nicht.»

Charles Leclerc gesteht: «Das hat mich am meisten verletzt»

Auch den Vorwurf, er handle nicht im besten Interesse des Teams, liess der neunfache GP-Sieger nicht einfach stehen: «Letztlich gehört es zu unserem Job, dass viel über uns spekuliert wird. Aber wenn ich etwas nicht mag, dann ist es, wenn die Leute meine Integrität in Frage stellen, meine Liebe zum Team. Ich bin seit 2019 bei Ferrari und es gibt nichts, was klarer wäre, als die Liebe, die ich für dieses Team empfinde. Ich werde alles in meiner Macht Stehende tun, um Ferrari wieder an die Spitze zu bringen.»

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«Fehler passieren immer wieder, und das wird auch in Zukunft so sein. Wir versuchen einfach, sie möglichst zu vermeiden, speziell, wenn es um die Kämpfe zwischen uns Teamkollegen geht. Es hat mich am meisten verletzt, dass meine Liebe zum Team in Frage gestellt wurde. Der Rest ist nur Lärm, und natürlich erlebe ich jetzt nicht die beste Zeit meines Lebens, aber das gehört einfach dazu, das muss ich akzeptieren», ergänzte der 56-fache GP-Podeststürmer.