Leclerc (Ferrari) warnt: «Genau das führt zu gefährlichen Situationen»

Der schwere Unfall von Haas-Pilot Oliver Bearman in Suzuka war ein Wachrüttler für die Formel 1. Gleich mehrere Fahrer und Teamchefs stellten einen Zusammenhang zum neuen Reglement her und warnten, man müsse handeln. Auch Ferrari-Pilot Charles Leclerc mahnte nach seinem dritten Platz im Japan-GP zur Vorsicht.

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Mit diesen Autos müssen wir anders fahren. Charles Leclerc

Leclerc: «Ich glaube, mit diesen Autos müssen wir definitiv anders fahren, daran besteht kein Zweifel. Und einer der Punkte war tatsächlich, dass man sich bewegt oder die Richtung ändert, wenn man Super Clipping macht, und genau das führt zu einigen ziemlich gefährlichen Situationen.» Also in den Momenten, in denen bei Vollgas Energie zurückgewonnen wird.

Was also tun, damit es nicht noch gefährlicher wird als bei Beamans 50-g-Crash? Der Monegasse analysiert: «Ob wir für das Rennen wirklich alles ändern müssen, weiß ich nicht. Ich glaube nicht, dass ich der Einzige bin, der mit anderen Fahrern darüber spricht, aber es könnte 50:50 sein, aber mir diese Autos eigentlich im Rennen Spaß.»

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Anpassungen nötig, vor allem bei Verteidigung

Leclerc: «Ich denke, für das Qualifying gibt es definitiv Anpassungen, die wir vornehmen müssen, damit wir diese Autos bis an die Grenze bringen können, ohne zu sehr über die Energie nachdenken zu müssen. Was das Rennen angeht, denke ich, dass es auch einfach auf Anpassungen unsererseits beim Fahren und bei der Verteidigung ankommt, wobei man berücksichtigen muss, dass die Geschwindigkeitsunterschiede eine größere Rolle spielen können – und damit meine ich wahrscheinlich eher die verteidigenden Autos als das angreifende.» In der Suzuka-Situation also Franco Colapinto, den Bearman überholen wollte.