Wen Charles Leclerc vor Ferrari sieht: «Sind nicht am besten aufgestellt»

Charles Leclerc war am Ende des zweiten freien Trainings vor dem Großen Preis von Bahrain in Malaysia der schnellste Mann auf dem Sepang International Circuit. Dennoch ist der Monegasse bescheiden mit einer Bewertung seiner Leistung. Der Ferrari-Pilot mahnt: Bloß nicht die Konkurrenz unterschätzen.

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Leclerc sagte nach Platz 1 im FP2 und Platz 4 im FP1: «Es ist sehr eng, und insgesamt war es ein sehr, sehr schwieriger Tag. Die Streckenbedingungen waren sehr, sehr tückisch. Die Strecke war ziemlich verschmutzt und sehr rutschig. Ich denke also, dass sich die Situation von heute auf morgen stark ändern und weiterentwickeln wird, und wir müssen auf der sicheren Seite stehen und das bestmöglich antizipieren. Aber heute war kein schlechter Tag.»

Red Bull Racing ragt heraus

Der Monegasse: «Ich habe mich mit dem Auto recht wohl gefühlt, aber ich habe immer noch das Gefühl, dass zum Beispiel der Red Bull an diesem Wochenende bisher herausragt. Isack (Hadjar, Anm.) hat meiner Meinung nach im letzten Teil der Runde einige Fehler gemacht, und Max (Verstappen, Anm.) ist seine Runde nicht auf weichen Reifen gefahren. Daher glaube ich nicht, dass wir am besten aufgestellt sind, und auch Mercedes ist etwas schwer einzuschätzen.»

Auch Mercedes nicht unterschätzen

Zu Mercedes, die mit Upgrades gekommen sind, aber noch Probleme hatten, sagte Leclerc: «Sie machen nicht oft Fehler, daher würde ich sie nicht unterschätzen. Ich bin mir sicher, dass sie sehr stark sein werden, sobald sie alles auf die Reihe bekommen. Sie sind seit Beginn, seit dem ersten Rennen, die Favoriten, und normalerweise funktioniert es sehr gut, wenn sie etwas am Auto ändern. Mal sehen, wie es läuft. Aber das Beste, was wir ohnehin tun können, ist, uns auf uns selbst zu konzentrieren und das Beste aus dem herauszuholen, was wir haben.»

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Die Bedingungen in Sepang sind schwierig. Leclerc: «Der Reifenverschleiß wird meiner Meinung nach das Hauptthema des Wochenendes sein. Das wird das Rennen sehr interessant machen, und wir müssen das im Griff haben. Heute haben wir viel Verschleiß gesehen. Ich denke, wir haben im Grunde ein gutes Rennauto, aber es gibt noch viel zu tun, und ein kleiner Unterschied in manchen Kurven kann beim Verschleiß einen riesigen Unterschied ausmachen. Aber wir hatten heute einen guten Tag.»